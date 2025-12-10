América Latina

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

El prófugo uruguayo dijo que viaja por toda la región sin problema y alertó por la salud de la madre de sus hijos, Gianina García Troche, en la cárcel paraguaya de Viñas Cue

Guardar
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset asegura que no hay pruebas contra él y dice que no se entregará (@780AM)

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset reapareció públicamente este martes en una entrevista con la radio 780 de Paraguay, que brindó a través de una videollamada y desde un lugar desconocido. El delincuente contó que buscó negociar su entrega con la Justicia a cambio de la libertad de su familia, cuestionó la actuación de las autoridades paraguayas y dio detalles de su paradero: dijo que anda por toda la región, sin tener inconvenientes.

La última vez que se supo con precisión dónde estaba Marset fue en julio de 2023, cuando la Policía lo localizó en Santa Cruz de la Sierra escondido en su faceta de jugador de fútbol. Esa vez logró escapar y desde entonces no se lo ha localizado.

Sus comentarios se dan unos días después de la entrevista de su abogado, Santiago Moratorio, al medio uruguayo Montevideo Portal, en la que su defensor había señalado que la entrega fue una posibilidad que se manejó y que incluso hubo una reunión con el fiscal general de Paraguay para saber si estaban las garantías.

Sebastián Marset, en su última
Sebastián Marset, en su última reaparición

“Yo lo único que pedía esa vez era que se dejara por fuera a mi familia. Eso era lo único que pedía. Y pedía ir a una cárcel normal y enfrentarme a la Justicia: tener un juicio, poder defenderme, tener mis abogados. No aceptaron. Me dijeron que no, que era imposible”, detalló ahora Marset sobre esa conversación.

Luego, el narcotraficante cuestionó: “¿Es imposible dejar personas inocentes fuera del proceso? Están en el proceso mi hermano, el hermano de Gianina [García Troche, su esposa] y Gianina y ninguno de los tres tiene participación ni nada que ver en nada”.

Marset habló sobre su ex pareja: "No sé si la están queriendo matar poco a poco, lentamente" (@780AM)

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset. En la cárcel la mujer ha tenido problemas de salud, que motivaron que sea internada en terapia intensiva.

La esposa del presunto narcotraficante
La esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche (c, atrás), durante su reseña por agentes de Interpol (EFE/ Interpol Paraguay)

“Parece que les duele aceptar eso –que no hay nada contra Gianina García– y tener que liberarla. No sé qué están buscando. Capaz que piensan que, por lo que están haciendo, yo voy a ir a meterles una bomba y explotar todo. No. Lo que ellos le llaman justicia yo quiero que se gane con Justicia”, dijo.

Marset describió que su ex pareja está con hematomas y tiene ataques. “Ya desconfío de todos. No sé si la están queriendo matar poco a poco, lentamente, con algo en las comidas o con una medicación porque ella nunca sufrió esas cosas. Pero lo único que se está pidiendo es que se le dé la atención médica necesaria”.

En otro fragmento de la entrevista, Marset contó que tuvo acceso a un archivo que decía que la Justicia lo quería capturar “vivo o muerto”: “Yo pienso que me quieren muerto por las cosas que sé a que esté vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica”.

Sebastián Marset y Gianina García
Sebastián Marset y Gianina García Troche

Según el narcotraficante, en Paraguay no hay pruebas contra él. Señaló que en ese país no hay propiedades a su nombre ni drogas incautadas.

“Entendiendo cómo es la Justicia en Sudamérica no me entregaría en ninguna parte. Ya que llevan tanto tiempo detrás mío que sigan buscándome. A mí no me atemoriza, no me da miedo lo que dicen los medios de que estamos cerca. Ni un poquito miedo. Ando por todo Sudamérica, tranquilo, de un lado al otro sin ningún problema”, expresó respecto al día a día.

La periodista le preguntó en qué vehículo se moviliza y manejó opciones: auto, avión, tren o transporte público. Marset se rió y luego contestó: “Transporte público no, todos los demás sí”.

Temas Relacionados

Sebastián MarsetGianina García TrochenarcotráficoParaguay

Últimas Noticias

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

La cámara baja brasileña aprobó la medida con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención. El proyecto, que ahora pasa al Senado, podría beneficiar al ex mandatario y otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022

La Cámara de Diputados de

El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel

La administración encabezada por Rodrigo Paz firmó un acuerdo en EEUU que marca el regreso de la representación bilateral, tras una ruptura iniciada en 2023 por la anterior gestión boliviana

El gobierno de Bolivia restableció

Infobae en Oslo: María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento”, relevó Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. El histórico galardón será recogido por Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora que enfrenta al dictador Maduro

Infobae en Oslo: María Corina

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Comité para la Paz y el Desarrollo advirtió que el combate entre bandas podría agravar la crisis humanitaria en la capital haitiana

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

La autoridad comicial aclaró que las incidencias detectadas se resolvieron poco después durante el procesamiento de actas, sin alterar el desarrollo del escrutinio

El CNE de Honduras dijo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nequi: Cómo recargar su cuenta

Nequi: Cómo recargar su cuenta de desde el celular sin acudir a corresponsales bancarios

“Entre los casos más relevantes” revela Policía tras operativo contra red de explotación infantil

Temblor hoy 10 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Senado aprueba reforma de 17 leyes para garantizar igualdad de género y derechos de las mujeres

INFOBAE AMÉRICA
Un cirujano de Ohio enfrenta

Un cirujano de Ohio enfrenta seis delitos graves tras forzar la administración de fármacos abortivos a su pareja

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone confesó cuál de

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos