Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset asegura que no hay pruebas contra él y dice que no se entregará (@780AM)

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset reapareció públicamente este martes en una entrevista con la radio 780 de Paraguay, que brindó a través de una videollamada y desde un lugar desconocido. El delincuente contó que buscó negociar su entrega con la Justicia a cambio de la libertad de su familia, cuestionó la actuación de las autoridades paraguayas y dio detalles de su paradero: dijo que anda por toda la región, sin tener inconvenientes.

La última vez que se supo con precisión dónde estaba Marset fue en julio de 2023, cuando la Policía lo localizó en Santa Cruz de la Sierra escondido en su faceta de jugador de fútbol. Esa vez logró escapar y desde entonces no se lo ha localizado.

Sus comentarios se dan unos días después de la entrevista de su abogado, Santiago Moratorio, al medio uruguayo Montevideo Portal, en la que su defensor había señalado que la entrega fue una posibilidad que se manejó y que incluso hubo una reunión con el fiscal general de Paraguay para saber si estaban las garantías.

Sebastián Marset, en su última reaparición

“Yo lo único que pedía esa vez era que se dejara por fuera a mi familia. Eso era lo único que pedía. Y pedía ir a una cárcel normal y enfrentarme a la Justicia: tener un juicio, poder defenderme, tener mis abogados. No aceptaron. Me dijeron que no, que era imposible”, detalló ahora Marset sobre esa conversación.

Luego, el narcotraficante cuestionó: “¿Es imposible dejar personas inocentes fuera del proceso? Están en el proceso mi hermano, el hermano de Gianina [García Troche, su esposa] y Gianina y ninguno de los tres tiene participación ni nada que ver en nada”.

Marset habló sobre su ex pareja: "No sé si la están queriendo matar poco a poco, lentamente" (@780AM)

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset. En la cárcel la mujer ha tenido problemas de salud, que motivaron que sea internada en terapia intensiva.

La esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche (c, atrás), durante su reseña por agentes de Interpol (EFE/ Interpol Paraguay)

“Parece que les duele aceptar eso –que no hay nada contra Gianina García– y tener que liberarla. No sé qué están buscando. Capaz que piensan que, por lo que están haciendo, yo voy a ir a meterles una bomba y explotar todo. No. Lo que ellos le llaman justicia yo quiero que se gane con Justicia”, dijo.

Marset describió que su ex pareja está con hematomas y tiene ataques. “Ya desconfío de todos. No sé si la están queriendo matar poco a poco, lentamente, con algo en las comidas o con una medicación porque ella nunca sufrió esas cosas. Pero lo único que se está pidiendo es que se le dé la atención médica necesaria”.

En otro fragmento de la entrevista, Marset contó que tuvo acceso a un archivo que decía que la Justicia lo quería capturar “vivo o muerto”: “Yo pienso que me quieren muerto por las cosas que sé a que esté vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica”.

Sebastián Marset y Gianina García Troche

Según el narcotraficante, en Paraguay no hay pruebas contra él. Señaló que en ese país no hay propiedades a su nombre ni drogas incautadas.

“Entendiendo cómo es la Justicia en Sudamérica no me entregaría en ninguna parte. Ya que llevan tanto tiempo detrás mío que sigan buscándome. A mí no me atemoriza, no me da miedo lo que dicen los medios de que estamos cerca. Ni un poquito miedo. Ando por todo Sudamérica, tranquilo, de un lado al otro sin ningún problema”, expresó respecto al día a día.

La periodista le preguntó en qué vehículo se moviliza y manejó opciones: auto, avión, tren o transporte público. Marset se rió y luego contestó: “Transporte público no, todos los demás sí”.