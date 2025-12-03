América Latina

La esposa de Sebastián Marset fue hospitalizada en Paraguay: la Policía dijo que está en alerta por una posible huida

Gianina García Troche, en prisión preventiva por lavado de activos, fue trasladada tras sufrir convulsiones, pero está fuera de peligro. Su abogado en Uruguay expresó preocupación

Gianina García Troche y Sebastián
Gianina García Troche y Sebastián Marset

Gianina García Troche, la madre de los hijos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, está presa en Paraguay mientras avanzan sobre ella las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer, que fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue, sufrió convulsiones en el inicio de la semana, que llevaron a que sea internada en terapia intensiva.

Sin embargo, las autoridades paraguayas están en alerta de si no puede ser una estrategia de la mujer para escapar. Su esposo Marset –de quien asegura estar separado– está prófugo y se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de la región.

García Troche fue trasladada en la noche del lunes con un cuadro de “alteración reiterativa”, según confirmó el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, al diario Abc local. Fue internada en terapia intensiva por precaución y no por un cuadro grave.

La esposa del presunto narcotraficante
La esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche (c, atrás), durante su reseña por agentes de Interpol en Asunción (Paraguay) (Archivo/EFE/ Interpol Paraguay)

González detalló que fue ingresada a esa unidad para asegurarse de que esté “bien cuidada y controlada”. “Está totalmente consciente”, expresó al medio paraguayo. García Torche fue sometida a algunos estudios para determinar el origen de los episodios e indicó que el cuadro que presentó es “similar” a la convulsión. Hasta este martes, sin embargo, no existía un diagnóstico confirmado.

El ministro informó además que la jueza Rosario Montanía, especializada en Crimen Organizado, ya fue notificada sobre este traslado. Ella fue la magistrada que rechazó, en septiembre, un pedido de García Troche de internación por supuestos trastornos de sangre.

Más tarde, el director del Hospital Militar Central de Asunción, Darío Fretes, informó a Abc Color que García Troche se encuentra “estable” y respira sin asistencia. Confirmó también que está en cuidados intensivos “solo para monitoreo y para evitar que vuelva a convulsionar”.

Helicóptero en que el que
Helicóptero en que el que es trasladada Gianina Garcia Troche hacia la cárcel de Viñas Cué (Archivo/EFE/ Juan Pablo Pino)

La pareja de Marset había llegado al hospital de manera inconsciente, pero “sin peligro de vida”. Fretes detalló que la mujer se desmayó en la tarde del lunes y fue trasladada con medicamentos por los militares que están en el centro penitenciario. Sobre la hora 22.30 se registró otro “episodio convulsivo”, que no pudo ser revertido por la medicación.

La paciente fue sometida a una tomografía de cráneo que descartó que las convulsiones hayan sido producto de un accidente cardiovascular (ACV). Fretes contó que García Troche tenía “pequeños hematomas” en la cabeza que podían ser producto de la caída por las convulsiones. Se le realizará estudios adicionales para descartar posibles patologías mientras sigue internada.

La seguridad del hospital militar en el que está internada la esposa de Marset fue reforzada.

Gianina García Troche
Gianina García Troche

Por su parte, el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, advirtió en la radio ABC que “hay una línea muy fina entre vulnerar los derechos humanos y saber si es una estrategia” la internación de la mujer.

“Son cuestiones muy delicadas. Los detalles del informe médico no los manejo. Pero sí sabemos a ciencia cierta que podría ser una estrategia, tenemos antecedentes de fuga y rescate aquí en la Costanera en 2019”, expresó.

Por su parte, el abogado de ella y de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio, expresó su “preocupación” por esta situación. “Hay un deterioro importante en la salud de mi defendida, como ya lo veníamos anunciando. Ya presentamos escritos, lo expusimos en audiencias. Ahora tuvo lo que se llama un status convulsivo”, dijo el defensor en el noticiero uruguayo Subrayado de Canal 10.

El narco uruguayo Sebastián Marset
El narco uruguayo Sebastián Marset estaba prófugo en Bolivia desde setiembre de 2022. Usaba el nombre de Luis Amorim. (Twitter: fiscal Eduardo del Castillo)

Moratorio detalló que García Troche sufrió “un tema neurológico crítico” y señaló que sigue latente el riesgo de que su cuadro se agrave.

“Nosotros nos vamos a reservar las eventuales acciones penales, civiles o administrativas que correspondan. Se nos han negado constantemente nuestras solicitudes de que sea vista por médicos especialistas, por neurólogos. Que sea trasladada a un hospital donde tenga los equipos correspondientes, tomografía, los cuidados intensivos, los tratamientos acordes”, cuestionó Moratorio.

