América Latina

Carlos Lindao, el ecuatoriano de 123 años que busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo

Sigue trabajando en el manglar y ha sido homenajeado por Guayaquil, mientras su edad despierta interés internacional

Guardar
Carlos Lindao aún trabaja en
Carlos Lindao aún trabaja en Guayaquil. (API/Teleamazonas)

Carlos Alberto Lindao Vera vive en Puerto El Morro, una parroquia rural costera de Guayaquil, y en las últimas semanas su nombre se volvió conversación nacional por una cifra que descoloca incluso a los especialistas en longevidad: 123 años. Según consta en su cédula de identidad, nació el 17 de octubre de 1902. Esa fecha, repetida en reportajes y coberturas recientes, es hoy el principal soporte público de su edad y el punto de partida de una historia que mezcla trabajo físico, vida en el manglar y un último deseo pendiente.

En un país acostumbrado a que las grandes historias ocurran en la capital o en los palacios de gobierno, la de Lindao emerge desde los esteros del golfo. Los medios que lo han visitado lo describen como un hombre delgado, activo, que todavía se mueve con independencia y conserva lucidez. El 11 de diciembre de 2025, el Concejo Municipal de Guayaquil lo homenajeó en una sesión solemne y lo convirtió, de manera oficial en el ámbito local, en un símbolo de “larga vida” y dignidad humana. Según Primicias, el reconocimiento resaltó su trayectoria de trabajo y su vínculo con El Morro, donde ha pasado prácticamente toda su existencia.

La imagen que alimenta la leyenda no es la de un anciano inmóvil, sino la de un hombre que aún se sube a una canoa, recorre el estero y sigue dedicado a un oficio casi desaparecido: la producción artesanal de carbón, asociada históricamente a la vida del manglar. Según El Universo, durante el acto municipal se mencionó que Lindao continúa activo, navega por el estero y trabaja en la producción de carbón. Expreso, en cambio, subraya que él atribuye su longevidad a una vida de trabajo físico constante y a una alimentación simple, “libre de químicos”, en sus propias palabras y en el relato de su entorno.

Carlos Lindao durante su reconocimiento
Carlos Lindao durante su reconocimiento en el Municipio de Guayaquil. (Municipio de Guayaquil).

Ese retrato —actividad cotidiana, dieta tradicional y disciplina— es parte de lo que hace verosímil, para muchos ecuatorianos, la posibilidad de que su caso sea excepcional. Pero la pregunta decisiva no es anecdótica: ¿puede un hombre de 123 años ser reconocido como el más longevo del mundo? Con la información pública disponible, la respuesta es más prudente que entusiasta.

El caso de Lindao, tal como se ha contado hasta ahora, no aparece validado por Guinness World Records ni por los principales grupos internacionales que verifican edades extremas. Teleamazonas, que lo presentó como posible candidato a récord, recuerda que la fecha de nacimiento se basa en la cédula y que su historia podría abrir una ruta hacia Guinness; sin embargo, esa postulación o validación no está documentada.

La comparación con los registros vigentes muestra por qué la validación externa es determinante. Según Guinness World Records, la persona viva de mayor edad reconocida es la británica Ethel Caterham, nacida en 1909, cuya edad fue verificada por la organización de investigación LongeviQuest. Y, en la categoría masculina, Guinness reconoce como el hombre vivo más longevo al brasileño João Marinho Neto, nacido en 1912, también verificado por LongeviQuest. Si Lindao tuviera 123 años con documentación completa y comprobable bajo esos estándares, superaría por un margen amplio ambos títulos.

La identificación de Carlos Lindao
La identificación de Carlos Lindao indica que nació el 17 de octubre de 1902. (API /Teleamazonas)

En edades extremas, la verificación internacional suele exigir una cadena documental sólida —actas de nacimiento, registros tempranos, documentos de identidad históricos, y consistencia en censos o archivos— además de auditoría de expertos. En el caso de Lindao, lo que se ha hecho público de forma consistente es el dato de su cédula ecuatoriana y el reconocimiento municipal; no se conoce, al menos en reportes accesibles, un expediente completo revisado por una entidad global de récords.

Mientras esa verificación queda en suspenso, la vida de Lindao se cuenta mejor desde el terreno: la rutina, la memoria y el hilo familiar que no logra cerrar. Según Primicias, su último deseo es reencontrarse con el hijo que tuvo cuando era adolescente y al que nunca conoció. Ese elemento —la búsqueda de un hijo que hoy podría tener más de un siglo— coloca su longevidad no como una hazaña aislada, sino como un recordatorio del tiempo vivido y de las pérdidas acumuladas: una biografía marcada por la ausencia y la persistencia.

Carlos Lindao fue reconocido como
Carlos Lindao fue reconocido como uno de los hombres más longevos del mundo y símbolo de la identidad guayaquileña. (Municipio de Guayaquil)

En el Concejo, el homenaje funcionó como un gesto de ciudad hacia una historia rural: Guayaquil reconociendo a un hombre de su periferia, de esteros y manglares, que sobrevivió a generaciones completas y todavía se sostiene en el trabajo.

Carlos Lindao, por ahora, es dos cosas al mismo tiempo: un hombre de El Morro cuyo documento de identidad lo ubica en 1902 y una historia que aún debe superar el umbral de la certificación internacional si quiere convertirse en récord. Entre ambos planos —el del papel y el de la vida— queda una escena potente: un ecuatoriano que, a los 123 años, todavía se mueve como si el tiempo fuera un río navegable y no una estadística.

Temas Relacionados

Carlos LindaoLongevidadHombre más longevoGuayaquilEcuador

Últimas Noticias

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocan en el balotaje para llegar al Palacio de la Moneda en Chile

La segunda vuelta enfrenta a la representante comunista frente a un abogado republicano que capitaliza el malestar por la inseguridad y el cambio social

Jeannette Jara y José Antonio

El embajador de EEUU en Chile acusó al presidente Gabriel Boric de haber cortado la comunicación entre ambos países

“Ha sido decepcionante no poder tener esa comunicación abierta”, manifestó Brandon Judd, horas antes del balotaje que se celebra este domingo en la nación sudamericana

El embajador de EEUU en

Rixi Moncada reiteró que “jamás” va a reconocer los resultados de las elecciones y eleva la crisis institucional en Honduras

Tras una asamblea extraordinaria, el partido oficialista Libre anunció que no otorgará “legitimidad” al Gobierno que surja de los comicios generales del 30 de noviembre

Rixi Moncada reiteró que “jamás”

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay

Militares paraguayos detectaron el teléfono durante una visita a Gianina García Troche en la prisión de Viñas Cué. El intento fue atribuido a su hermano, quien quedó en libertad al no estar tipificada la maniobra como delito

Incautaron un iPhone oculto en

La presidenta del CNE de Honduras denunció amenazas de muerte en la etapa final del escrutinio electoral

Después semanas después de las elecciones, cuyo conteo de votos aún no finalizó, Ana Paola Hall dijo que ella y su hija afrontan serios riesgos que podrían afectar su libertad y su integridad física

La presidenta del CNE de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 73 años

Un hombre de 73 años abusó sexualmente de sus tres hijas menores de edad y la Justicia lo condenó a 12 años de prisión

Quiénes son los hinchas de Estudiantes de La Plata que resultaron heridos por el choque de tres micros

Asesinaron a un adolescente de 15 años de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

Resultados del Baloto y Revancha sábado 13 de diciembre: números ganadores del sorteo de HOY

Fiscal Camargo marca límites a la paz total y advierte posible captura de alias Calarcá

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Irán tacha de “piratería estatal” la incautación de un petrolero en el Caribe por EE.UU.

China Hoy: El socialismo con características distintivas de China: Un patrón para el refuerzo de la educación en América Latina

Canciller iraní acepta visitar Beirut después de que su par libanés rechazara invitación

Pekín mantendrá una trilateral con Tokio y Seúl en medio de la tensión por Taiwán

El Reino Unido y la Unión Europea calificaron el marco de las negociaciones por la paz en Ucrania como un “momento crucial”

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins: los problemas alimenticios

Lily Collins: los problemas alimenticios y una mala relación con su padre antes de ser la gran la estrella de “Emily en París”

“Togo”: la historia real del perro héroe de Alaska que inspiró una película

North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre