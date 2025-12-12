“Escudo de las Américas”: El Salvador y Costa Rica sellaron una alianza para combatir el crimen organizado en la región

El Salvador y Costa Rica lanzaron el “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado

El Salvador y Costa Rica sellaron una alianza inédita denominada “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado en ambos países y la región. El acuerdo fue firmado por los presidentes Nayib Bukele y Rodrigo Chaves, durante una reunión en la residencia presidencial ubicada en el Lago de Coatepeque, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña.

Ambos gobiernos hicieron un llamado a otras naciones centroamericanas para integrarse a esta estrategia conjunta, cuyo objetivo es enfrentar de manera coordinada la amenaza de las redes criminales transnacionales.

La ceremonia de la firma reunió a las principales autoridades diplomáticas de ambas naciones: Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, y Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, según informó Diario La Página de El Salvador.

Esta iniciativa habilita el intercambio de información fundamental, la ejecución de operativos conjuntos y la desarticulación de estructuras criminales que afectan a los dos países. Además, el pacto impulsa la cooperación en seguridad, desarrollo económico y logística, invitando a la adhesión de nuevos actores regionales.

El acuerdo busca compartir inteligencia y recursos en temas de seguridad y desarrollo económico

El presidente Bukele presentó esta iniciativa como un esfuerzo pionero que busca construir una red supranacional contra una criminalidad sin fronteras.

“Lo que queremos es lanzar el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad”, afirmó Nayib Bukele.

Durante el encuentro, el presidente Chaves elogió a El Salvador como modelo internacional en seguridad.

Rodrigo Chaves destacó a El Salvador como referente mundial de seguridad durante la firma del acuerdo (Reuters)

El mandatario costarricense destacó que las estrategias ejecutadas por Bukele cambiaron la realidad de violencia que afectó al país centroamericano y reconoció la voluntad de compartir esas lecciones con otras naciones.

“Las lecciones de El Salvador sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida de sus ciudadanos, son verdaderamente aleccionadoras”, expresó Chaves en conferencia de prensa tras la firma.

En el marco de la visita oficial, Chaves también acordó recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad símbolo de la política salvadoreña contra las pandillas. Esta será la primera vez que un jefe de Estado extranjero visite dicha instalación.

Rodrigo Chaves será el primer jefe de Estado extranjero en visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador (Reuters)

Anteriormente, figuras internacionales como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Argentina, ya realizaron inspecciones en el Cecot.

La proyección del “Escudo de las Américas” considera la posibilidad de convertirse en el semillero de una red regional enfocada en el combate al crimen organizado y en el estímulo de las economías, el fortalecimiento de la protección ciudadana y la innovación ante desafíos contemporáneos. El convenio firmado resalta el respeto a la soberanía nacional y procura coordinar sin restar autonomía a cada Estado.

(Con información de EFE)