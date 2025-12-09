América Latina

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la dictadura intensificó la represión transnacional tras amenazar a 18 periodistas

La ONG indicó que el régimen apuntó “directamente, con nombres y apellidos”, a comunicadores de un sitio digital radicados fuera de la isla

Guardar
El dictador de Cuba, Miguel
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un acto en "solidaridad" con Venezuela, en La Habana, Cuba, el pasado 17 de octubre (REUTERS/Norlys Pérez)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel intensificó la represión transnacional tras amenazar a 18 periodistas que viven y trabajan en el exilio.

En un informe enviado a Infobae, la ONG subrayó que el régimen amenazó el mes pasado “directamente, con nombres y apellidos”, a 18 periodistas y colaboradores del sitio digital El Toque radicados fuera de la isla.

“Vemos con preocupación el uso creciente de listas negras para amenazar a activistas exiliados en varios países. Responsabilizamos al régimen cubano ante cualquier situación que puedan enfrentar estas personas”, manifestó el OCDH en su reporte compartido a este medio.

Además, denunció al menos 225 acciones represivas dentro de Cuba, de las cuales 18 fueron detenciones arbitrarias. Entre las violaciones más cometidas están las retenciones ilegales en viviendas, abusos contra presos políticos, amenazas y citaciones policiales, describió la organización.

La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus fueron las provincias más afectadas por los actos represivos.

El régimen mantiene la represión en un contexto de crisis social agravada, sin medicinas ni alimentos para paliar la situación sanitaria derivada de varias epidemias simultáneas. Las autoridades no aportan soluciones y, al mismo tiempo, continúan reprimiendo cualquier iniciativa política o ciudadana”, explicó el OCDH.

Hasta noviembre, se produjeron al menos 2.883 acciones represivas en el país, de las cuales 651 fueron retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias, según el recuento de la organización.

La policía y el ejército
La policía y el ejército cubanos se encuentran junto a los escombros utilizados para bloquear una calle durante una protesta contra un apagón, después de abrir la calle al tráfico, en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Crece el malestar social

Al mismo tiempo, aumenta el malestar de la población y un ejemplo de eso es que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 1.326 protestas contra el régimen en noviembre. De esta manera, el registro superó por quinta vez consecutiva su récord histórico, comparado con las 1.249 manifestaciones en octubre, las 1.121 en septiembre, las 1.023 en agosto y las 845 en julio.

En un informe enviado la semana pasada a Infobae, la organización subrayó que “la escalada se apoyó principalmente en un nuevo salto en la categoría de ‘Salud pública’, que terminó liderando a todas las del registro del OCC con 346 entradas“.

“Estas fueron esencialmente manifestaciones de indignación y dolor por los estragos de una epidemia nacional de arbovirus que ha afectado a unos tres millones de cubanos y diezmado a la población de la isla, debido a que el gobierno tardó casi cuatro meses en prestarle atención”, puntualizó el reporte.

Una persona lee un periódico
Una persona lee un periódico rodeado de basura en una calle en el poblado de Cárdenas (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Y denunció: “El OCC ha considerado tal desidia como un genocidio silencioso, ya que, aunque el auge de estos males ocurre todos los veranos, en 2025 se conjugaron una copiosa temporada de lluvias, largos apagones diarios, un sistema de salud caracterizado por carencias de todo tipo, incontables vertederos de basura generadores de mosquitos y la falta de voluntad para dedicar un mínimo de los miles de millones de dólares atesorados por los militares del grupo GAESA a la compra de los medicamentos y recursos por los que viene clamando el sistema de salud”.

El observatorio describió que, “para mantener su cartel de potencia médica”, La Habana reconoció hasta el momento “apenas 33 fallecidos por la epidemia. El informe contiene una lista preliminar de 87 decesos compilada por el OCC mediante simples búsquedas en las redes sociales”, detalló.

Temas Relacionados

Cubarepresión en CubaObservatorio Cubano de Derechos HumanosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

El ex funcionario y colaborador cercano del régimen de Díaz-Canel, fue hallado culpable de once delitos, entre ellos cohecho y filtración de documentos oficiales

La dictadura de Cuba sentenció

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Las autoridades hondureñas insisten en que el ex presidente debe ser procesado por acusaciones pendientes de malversación y lavado en territorio nacional

La Fiscalía General de Honduras

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz

Las malas condiciones de la vía, marcadas por la poca visibilidad, la densa neblina y un terreno resbaladizo debido al inicio de la temporada de lluvias, habrían contribuido al siniestro

Tragedia en Bolivia: al menos

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

El Gobierno sueco informó que la medida forma parte de un proceso de reorganización que también afecta a otros países y busca concentrar apoyo en la guerra en Ucrania

Suecia anunció el cierre de

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

El Comando Con Venezuela difundió una pieza que combina imágenes de su vida pública y personal, en medio de la atención internacional por el reconocimiento que recibirá este 10 de diciembre

“El Nobel es nuestro”: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocaron un colectivo y un

Chocaron un colectivo y un camión de repartos en Nueva Pompeya: hay tres heridos

5 vuelos por menos de 60 euros ida y vuelta desde Madrid y Barcelona para viajar a Europa y Canarias en el mes de enero

Detenido un hombre de 46 años tras el asesinato de su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

Valentín Naranjo, experto en calidad del aire: “Cuando hay moho y poca ventilación, los niños roncan más, duermen peor y están más cansados”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La ceremonia de los Nobel en Estocolmo tendrá doce hombres y una sola mujer sobre el escenario

Arquidiócesis de Nueva York busca recaudar 300 millones para compensar a víctimas de abuso

Juez de EEUU anula suspensión de Trump sobre proyectos eólicos

Nominado de Trump avanza y queda a un paso de encabezar la NASA

Camboya promete una lucha feroz contra Tailandia en medio de la escalada del conflicto fronterizo

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de Paradise

La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir

Risas, anécdotas de rodajes intensos y lágrimas al evocar personajes: Ariana Grande y Adam Sandler en charla íntima imperdible

Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Maria Menounos habló sobre cómo la detección temprana de un cáncer fue clave en la recuperación y sus hábitos

“Me enseñaste a sostener la fama cuando me estaba ahogando”: Vin Diesel le dedicó emotivas palabras a Michael Caine