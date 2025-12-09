El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la dictadura intensificó la represión transnacional tras amenazar a 18 periodistas

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un acto en "solidaridad" con Venezuela, en La Habana, Cuba, el pasado 17 de octubre (REUTERS/Norlys Pérez)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel intensificó la represión transnacional tras amenazar a 18 periodistas que viven y trabajan en el exilio.

En un informe enviado a Infobae, la ONG subrayó que el régimen amenazó el mes pasado “directamente, con nombres y apellidos”, a 18 periodistas y colaboradores del sitio digital El Toque radicados fuera de la isla.

“Vemos con preocupación el uso creciente de listas negras para amenazar a activistas exiliados en varios países. Responsabilizamos al régimen cubano ante cualquier situación que puedan enfrentar estas personas”, manifestó el OCDH en su reporte compartido a este medio.

Además, denunció al menos 225 acciones represivas dentro de Cuba, de las cuales 18 fueron detenciones arbitrarias. Entre las violaciones más cometidas están las retenciones ilegales en viviendas, abusos contra presos políticos, amenazas y citaciones policiales, describió la organización.

La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus fueron las provincias más afectadas por los actos represivos.

“El régimen mantiene la represión en un contexto de crisis social agravada, sin medicinas ni alimentos para paliar la situación sanitaria derivada de varias epidemias simultáneas. Las autoridades no aportan soluciones y, al mismo tiempo, continúan reprimiendo cualquier iniciativa política o ciudadana”, explicó el OCDH.

Hasta noviembre, se produjeron al menos 2.883 acciones represivas en el país, de las cuales 651 fueron retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias, según el recuento de la organización.

La policía y el ejército cubanos se encuentran junto a los escombros utilizados para bloquear una calle durante una protesta contra un apagón, después de abrir la calle al tráfico, en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Crece el malestar social

Al mismo tiempo, aumenta el malestar de la población y un ejemplo de eso es que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 1.326 protestas contra el régimen en noviembre. De esta manera, el registro superó por quinta vez consecutiva su récord histórico, comparado con las 1.249 manifestaciones en octubre, las 1.121 en septiembre, las 1.023 en agosto y las 845 en julio.

En un informe enviado la semana pasada a Infobae, la organización subrayó que “la escalada se apoyó principalmente en un nuevo salto en la categoría de ‘Salud pública’, que terminó liderando a todas las del registro del OCC con 346 entradas“.

“Estas fueron esencialmente manifestaciones de indignación y dolor por los estragos de una epidemia nacional de arbovirus que ha afectado a unos tres millones de cubanos y diezmado a la población de la isla, debido a que el gobierno tardó casi cuatro meses en prestarle atención”, puntualizó el reporte.

Una persona lee un periódico rodeado de basura en una calle en el poblado de Cárdenas (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Y denunció: “El OCC ha considerado tal desidia como un genocidio silencioso, ya que, aunque el auge de estos males ocurre todos los veranos, en 2025 se conjugaron una copiosa temporada de lluvias, largos apagones diarios, un sistema de salud caracterizado por carencias de todo tipo, incontables vertederos de basura generadores de mosquitos y la falta de voluntad para dedicar un mínimo de los miles de millones de dólares atesorados por los militares del grupo GAESA a la compra de los medicamentos y recursos por los que viene clamando el sistema de salud”.

El observatorio describió que, “para mantener su cartel de potencia médica”, La Habana reconoció hasta el momento “apenas 33 fallecidos por la epidemia. El informe contiene una lista preliminar de 87 decesos compilada por el OCC mediante simples búsquedas en las redes sociales”, detalló.