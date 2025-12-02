Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Cubanos protestan entre la basura y los apagones en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 1.326 protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en noviembre. De esta manera, el registro superó por quinta vez consecutiva su récord histórico, comparado con las 1.249 manifestaciones en octubre, las 1.121 en septiembre, las 1.023 en agosto y las 845 en julio.

En un informe enviado este martes a Infobae, la organización subrayó que “la escalada se apoyó principalmente en un nuevo salto en la categoría de ‘Salud pública’, que terminó liderando a todas las del registro del OCC con 346 entradas“.

“Estas fueron esencialmente manifestaciones de indignación y dolor por los estragos de una epidemia nacional de arbovirus que ha afectado a unos tres millones de cubanos y diezmado a la población de la isla, debido a que el gobierno tardó casi cuatro meses en prestarle atención", puntualizó el reporte.

Y denunció: “El OCC ha considerado tal desidia como un genocidio silencioso, ya que, aunque el auge de estos males ocurre todos los veranos, en 2025 se conjugaron una copiosa temporada de lluvias, largos apagones diarios, un sistema de salud caracterizado por carencias de todo tipo, incontables vertederos de basura generadores de mosquitos y la falta de voluntad para dedicar un mínimo de los miles de millones de dólares atesorados por los militares del grupo GAESA a la compra de los medicamentos y recursos por los que viene clamando el sistema de salud".

Una persona lee un periódico en una calle en el poblado de Cárdenas, Cuba, rodeado de basura (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El observatorio describió que, “para mantener su cartel de potencia médica”, La Habana reconoció hasta el momento “apenas 33 fallecidos por la epidemia. El informe contiene una lista preliminar de 87 decesos compilada por el OCC mediante simples búsquedas en las redes sociales”, detalló.

Noviembre fue también el marco de 324 desafíos al Estado policial. “Estas atrevidas acciones fueron básicamente motivadas tanto por la crisis sanitaria como por el abandono en que se vieron -privados de electricidad, agua potable y comida- decenas de miles de damnificados en las cuatro provincias orientales arrasadas por el huracán categoría 3 Melissa. Las redes sociales continuaron en ebullición durante el mes, con fuertes denuncias desde diferentes sectores acerca de la gestión del gobierno y frecuentes llamados a sus personeros para que renuncien", indicó el observatorio.

El informe también dedicó unos párrafos a la crítica situación que atraviesa el preso político Yosvany Rosell García, condenado a 15 años por participar en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, quien cumplió 40 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad.

Yosvany Rosell García

Servicios públicos y alimentación

La crisis en los servicios públicos se ubicó en la tercera posición de protestas con "138 reacciones adversas“, al mantenerse apagones diarios de 20 horas en las provincias y ocho en La Habana, así como serios problemas con el suministro de agua.

En tanto, la categoría "Alimentación-Inflación-Agricultura“ acumuló 128 denuncias, entre ellas “videos de personas hambrientas o desfallecidas, sí como quejas por la reducción y atrasos de la canasta básica subsidiada y por los altos precios de los alimentos en mercados alternativos y en dólares”, remarcó el informe.

Y siguió con un ejemplo: “Un cartón de 30 huevos alcanzó un precio récord de 3.400 pesos, más de la mitad del salario medio mensual“. Luego aseguró que el hambre fue más generalizada en la región oriental devastada por Melissa.

Una mujer se encuentra entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba (AP Foto/Milexsy Duran)

Otros problemas sociales y vivienda

Las clasificaciones de “Otros problemas sociales”, con 128 protestas; y “Vivienda”, con 88, estuvieron muy interrelacionadas en el período, consignó el Observatorio Cubano de Conflictos.

“Abandonados” fue una de las expresiones más comunes en los testimonios recogidos entre decenas de miles de personas que se vieron no solo sin viviendas adonde regresar -derrumbadas, sin techo o inundadas-, sino además sin electricidad, agua ni comida.

“Se estableció un claro contraste entre la airada negativa del gobernante Miguel Díaz-Canel a acceder a la solicitud de una cama por parte de una damnificada de El Cobre (Santiago de Cuba) y la vigorosa respuesta solidaria de las iglesias y la sociedad civil de la isla", remarcó el reporte.

En otro orden, en el área de “Inseguridad ciudadana”, el OCC compiló 104 protestas o denuncias en el penúltimo mes del año, incluyendo “los asesinatos de 12 cubanos y cubanas víctimas de la violencia social, criminal o de género“.

Por último, los actos represivos asentados en el registro de la ONG sumaron 74 en noviembre y apuntaron a todos los sectores de la sociedad.

“En el período, se continuaron formulando severas acusaciones, peticiones fiscales o sentencias contra opositores, activistas de derechos humanos o cubanos que protestaron en la calle o en las redes sociales"; al tiempo que “se mantuvieron medidas de asedio en sus casas, detenciones o citaciones policiales y amenazas contra activistas, periodistas independientes e intelectuales y ciudadanos que protestaron en las calles”, concluyó el informe.