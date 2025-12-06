La OEA llamó a las autoridades de Honduras a “agilizar” el escrutinio de las elecciones

Observadores de la OEA supervisan un centro de votación en Tegucigalpa

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este sábado a las autoridades hondureñas a agilizar el escrutinio de las elecciones generales celebradas el domingo pasado, tras más de 18 horas sin avances en la publicación de resultados.

El llamado de la OEA se produce en un contexto de incertidumbre, con un resultado extremadamente ajustado y sin explicaciones oficiales sobre la paralización del conteo.

La misión encabezada por Eladio Loizaga subrayó la necesidad de “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”. El organismo internacional señaló que, pese a las demoras, sus observadores han constatado que la diferencia entre los principales candidatos es mínima, lo que incrementa la tensión en el país centroamericano.

“Al mismo tiempo, la MOE/OEA considera imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso”, agrega el comunicado del organismo. Y concluye: “La MOE/OEA seguirá en el país, observando con su reconocida autonomía el desarrollo del proceso”.

Salvador Nasralla denunció “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El escrutinio, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), permanece detenido desde la tarde del viernes, según la información oficial. Con el 88,02% de las actas procesadas, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, lidera la contienda con 1.132.321 votos (40,19%), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien suma 1.112.570 sufragios (39,49%). Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), ocupa el tercer lugar con 543.675 votos (19,30%).

De acuerdo con los datos del CNE, de las 16.858 actas escrutadas hasta el momento, 14.451 se consideran “correctas”, mientras que 2.407 presentan “inconsistencias”, lo que podría derivar en un recuento voto por voto. Además, aún quedan 2.571 actas pendientes de ingresar al centro de cómputo, de un total de 19.152. Esta situación ha generado preocupación entre los votantes y los partidos políticos, que exigen transparencia y celeridad en el proceso.

Las denuncias de irregularidades han marcado la jornada. Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, denunció la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales y solicitó al CNE una “revisión minuciosa”, que podría incluir la verificación individual de los votos. Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo dispone del 100% de las actas físicas y que, según sus propios cálculos, habría ganado los comicios. No obstante, los datos oficiales lo sitúan en segundo lugar, con una diferencia que se ha mantenido estable desde el jueves anterior.

Asfura mantiene una ventaja de casi 20.000 votos por sobre Nasralla (REUTERS/Leonel Estrada)

En medio de la tensión, Nasralla hizo un llamado a la calma y recordó que el plazo para solicitar revisiones de actas vence el 29 de diciembre, conforme al reglamento electoral. Mientras tanto, el CNE, integrado por representantes de los partidos Nacional, Liberal y Libre, no ha ofrecido explicaciones sobre la interrupción del conteo, una situación que se refleja en la página web del organismo.

Estas elecciones generales, las duodécimas desde el retorno a la democracia en 1980 tras casi dos décadas de regímenes militares, revisten especial importancia para Honduras. Los ciudadanos eligieron presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano, en un proceso que pone a prueba la solidez del sistema electoral hondureño.

El marco legal vigente otorga al ente electoral hasta 30 días desde la jornada electoral para publicar los resultados definitivos, un plazo que mantiene en vilo a la sociedad hondureña mientras se resuelve el escrutinio final.