América Latina

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Fallas en el sistema de transmisión de datos, tensiones internas en el ente electoral, demoras logísticas y un estrecho margen entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura mantienen en suspenso el resultado de unas elecciones que, desde el domingo, siguen sin un ganador claro

Imagen de archivo: Soldados transportan
Imagen de archivo: Soldados transportan urnas desde centros de votación rurales en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, el lunes 1 de diciembre de 2025 (Foto AP/Moisés Castillo)

El resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado mantiene en vilo a los hondureños mientras transcurren ya tres días sin que se conozca oficialmente quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. El proceso de escrutinio de votos —caracterizado por fallas técnicas, dificultades logísticas y sospechas de parcialidad en el ente electoral— ha derivado en un empate técnico que alimenta la incertidumbre política en Honduras.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla (Partido Liberal) encabeza el conteo con 40,3% de los votos, mientras que el empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, ostenta un 39,6%. Estos resultados corresponden al 79% de las más de 19.000 actas electorales procesadas hasta este miércoles.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) contrató a la empresa colombiana ASD para la transmisión de datos preliminares, el escrutinio general y la divulgación de resultados. A pesar de que el CNE informó que ASD había superado una “prueba técnica altamente competente”, problemas en los sistemas de la compañía provocaron que el conteo preliminar fuera suspendido la madrugada del lunes. Según explicó ASD, el fallo se atribuyó al “elevado volumen” de registros asociados a las actas de votación, aunque la participación ciudadana total permanece desconocida, pese a que 6,5 millones de personas estaban habilitadas para sufragar.

La suspensión del conteo generó tensiones internacionales, luego de que Donald Trump exigiera que se reanudara el proceso y advirtiera sobre “consecuencias graves” si se alteraba el resultado. La transmisión de datos se reanudó al mediodía del martes. Desde entonces, Nasralla pasó a liderar el recuento, aunque la diferencia entre los dos principales contendientes continúa siendo exigua. Este miércoles, la plataforma digital volvió a suspender operaciones bajo la figura de “mantenimiento” sin previo aviso, lo que provocó críticas desde el propio CNE.

Fernando Cerimedo, asistente de Asfura, señaló a la agencia AFP que esta situación es “ineficiencia” y agregó: “Le quedó grande el proceso al contratista. Parece que no se dará a conocer al ganador sino hasta la próxima semana”.

A raíz de estos inconvenientes, el conteo preliminar dio paso a un “escrutinio especial”, destinado a revisar actas con presuntas inconsistencias. En el contexto hondureño, donde la elección presidencial se decide en una sola vuelta, el CNE puede proclamar ganador a quien obtenga incluso un solo voto de diferencia.

Simpatizantes del Partido Liberal se
Simpatizantes del Partido Liberal se reunieron frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral durante el recuento de votos tras las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras, el martes 2 de diciembre de 2025 (Foto AP/Moisés Castillo)

La logística también representa un obstáculo significativo. Honduras no cuenta con un sistema de voto automatizado, por lo que el proceso electoral enfrenta retos especiales para llevar materiales electorales a zonas apartadas. El reparto de documentos llega a demorar hasta diez días desde la capital, Tegucigalpa, hacia los 18 departamentos, sumándose similares plazos para el retorno de las actas. En regiones de difícil acceso como La Mosquitia, se recurre a medios no convencionales como mulas o canoas para transportar los sufragios.

Augusto Aguilar, ex presidente del CNE, indicó a la AFP que, por ese motivo, es “normal” que el conteo de actas se extienda en el tiempo. Sin embargo, advirtió que la situación actual se complica por la interrupción del sistema digital de resultados y el estrecho margen de diferencia entre candidatos, lo que faculta al CNE a iniciar un escrutinio especial y revisar “minuciosamente las actas en poder de todos los partidos”.

La falta de independencia del CNE es otro factor de fricción. El organismo está conformado por cinco directivos —tres titulares y dos suplentes— designados por los partidos mayoritarios. Una disputa interna previa ya había postergado el calendario electoral, rodeada de acusaciones cruzadas de fraude. Durante el escrutinio, un consejero oficialista de izquierda denunció ante la fiscalía a una colega opositora por supuestamente favorecer a la derecha en los resultados preliminares. La demandada sostuvo que los audios usados como prueba fueron creados con inteligencia artificial.

(Con información de AFP)

