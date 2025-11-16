América Latina

Elecciones en Chile: Jeannette Jara llamó a la población a votar “con espíritu democrático”

La candidata oficialista por el Partido Comunista dijo que es importante estar “informados” a la hora de participar de los comicios porque “el voto define cómo será nuestra vida durante los próximos cuatro años”

Jeannette Jara, candidata por el Partido Comunista, es la favorita a imponerse en la primera vuelta según los sondeos (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Janette Jara, candidata de la izquierda y favorita para liderar la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Chile, instó este domingo a la ciudadanía a depositar “un voto informado” para evitar el regreso de lo que denominó “tiempos oscuros de la dictadura”.

Jara, primera militante comunista en encabezar una coalición de izquierda y centroizquierda en una presidencial, llegó al colegio electoral Liceo Federico García Lorca, en Conchalí, alrededor de las 13:00 horas local (16:00 GMT), acompañada de su pareja. El arribo se produjo en el momento de mayor concurrencia, tras recorrer la localidad, donde recibió saludos de seguidores y vecinos. Esperó cerca de media hora en la fila para emitir su voto, igual que el resto de los ciudadanos, bajo un intenso calor, en una jornada de alta participación y sin incidentes.

La exministra compartió su llamado: “Sé que hay personas que creen que da lo mismo el resultado electoral o por quién se vote, pero mi experiencia indica que no es así. Es fundamental votar informado. El odio, la crítica al otro y el temor exacerbado no sirven para gobernar un país. Para gobernar es necesario buscar acuerdos y empatizar con quienes cada día se preguntan si podrán llegar a fin de mes”, afirmó Janette Jara.

Jara llegó a votar acompañada de varios seguidores (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Jara subrayó que “gobernar un país exige aptitud para el acuerdo y el diálogo, además de la capacidad de entender el sacrificio cotidiano de quienes viven la incertidumbre sobre si podrán cubrir sus necesidades básicas, si sufrirán una enfermedad o si serán víctimas de la delincuencia. Estas son, considero, prioridades para quien asuma la Presidencia”.

Aunque dejó abierta la posibilidad de que el resultado se defina en primera vuelta, la candidata remarcó que, en caso de ocurrir un balotaje, “seguirá trabajando” indiferente del rival. Los candidatos de ultraderecha, Johammes Kairser y José Antonio Kast, figuran como principales oponentes en una contienda muy reñida.

“Espero que esta jornada transcurra en todo el país con un espíritu democrático notable. La recuperación del derecho al voto costó mucho en épocas de autoritarismo y la dictadura civil y militar en Chile. Les aseguro que fue una etapa muy dura, en la que quienes pensaban distinto eran perseguidos. Nadie quiere que ese destino se repita en nuestra patria”, expresó la candidata.

En relación a las elecciones parlamentarias que también se realizan este domingo, Jara animó a los votantes a escoger con atención a sus representantes: “Para cumplir con el programa de Gobierno se requieren parlamentarios, diputados y senadores dispuestos a apoyar”.

Participan en estos comicios 15,7 millones de chilenos, quienes votan en presidenciales y legislativas, en la primera elección con voto obligatorio para todo el censo. Todo indica que ninguno de los ocho postulantes presidenciales alcanzará el 50,01% necesario para triunfar en primera vuelta, lo que llevaría a un balotaje el 14 de diciembre.

Además de la Presidencia, los chilenos eligen este domingo a senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que integrarán el Congreso.

