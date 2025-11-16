Chile celebra sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio

Este domingo, Chile vivirá unas elecciones presidenciales y parlamentarias en un clima marcado por la fuerte polarización política, con el oficialismo —liderado por una candidata de izquierda— disputando el voto ciudadano contra ocho aspirantes al máximo poder del Ejecutivo.
El país lleva a cabo sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990, marcadas esta vez por la implementación del voto obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 65 años.
Chile prevé que con esta medida se duplique la participación ciudadana en comparación con los comicios anteriores y aumente las probabilidades de que el resultado final deba resolverse en una segunda vuelta programada para el 14 de diciembre.
La seguridad pública, la inmigración y la recuperación económica dominan la campaña, en la que ocho aspirantes compiten por la presidencia: Franco Parisi del Partido del Pueblo; Jeannette Jara de la organización Unidad por Chile; Marco Enríquez-Ominami del Partido Progresista; Johannes Kaiser del Partido Libertario Nacional; José Antonio Kast del Partido Republicano; Eduardo Artes del Partido Acción Proletaria; Evelyn Matthei de la organización Chile Vamos y el independiente Harold Mayne-Nicholls.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las mesas electorales estarán habilitadas desde las 8:00 hasta las 18:00 (horas locales). Los resultados se difundirán durante la misma jornada.
El proceso permitirá a los ciudadanos emitir su voto en la institución asignado, entre los 3.498 centros de votación dispuestos en el territorio nacional y en el exterior.
Más de 14 millones de chilenos estarán habilitados para votar este 16 de noviembre en unas elecciones que renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado, en coincidencia con los comicios presidenciales. El resultado será clave para definir el futuro equilibrio político del país y las posibilidades de avance de las distintas fuerzas en el Parlamento.
El organismo impuso la obligatoriedad del voto para todos los mayores de 18 años, marcando un cambio respecto a procesos anteriores.
Aquellos electores que no concurran a sufragar y no presenten una justificación oficial deberán enfrentar multas que oscilan entre los 41 y 122 dólares, según lo establecen las autoridades electorales.
El Servicio Electoral de Chile habilitó las mesas electorales en Nueva Zelanda que abrieron este sábado a las 8:00 (hora local del domingo y 16 horas antes del inicio oficial en Chile). Las dos localidades habilitadas son Auckland y Wellington, las cuales ya permiten a los ciudadanos chilenos residentes ejercer su derecho al voto.
En esta jornada, chilenos residentes en 64 países podrán participar en la elección, con alrededor de 160.000 ciudadanos habilitados en el exterior para elegir un nuevo mandatario.
En las elecciones presidenciales, un total de 15.776.102 ciudadanos chilenos integran el padrón y están convocados a participar en la jornada electoral. Además, 886.190 extranjeros con más de cinco años de residencia en el país tienen derecho a votar en estos comicios. De acuerdo con datos oficiales, la mayor parte de este electorado migrante es de nacionalidad venezolana (237.889), seguida por peruanos (193.883) y colombianos (103.239).