América Latina

Chile celebra sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio

Millones de chilenos acudirán a las urnas para decidir quién será el próximo presidente del país y renovar más de 150 bancas del Congreso. La contienda electoral se desarrollará durante 10 horas y por la noche se conocerá al nuevo líder del Ejecutivo

Guardar
An admiral of the Chilean
An admiral of the Chilean Navy, next to a presidential delegate, checks a polling station, ahead of the November 16 presidential election, in Vina del Mar, Chile, November 15, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido

Este domingo, Chile vivirá unas elecciones presidenciales y parlamentarias en un clima marcado por la fuerte polarización política, con el oficialismo —liderado por una candidata de izquierda— disputando el voto ciudadano contra ocho aspirantes al máximo poder del Ejecutivo.

El país lleva a cabo sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990, marcadas esta vez por la implementación del voto obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 65 años.

Chile prevé que con esta medida se duplique la participación ciudadana en comparación con los comicios anteriores y aumente las probabilidades de que el resultado final deba resolverse en una segunda vuelta programada para el 14 de diciembre.

La seguridad pública, la inmigración y la recuperación económica dominan la campaña, en la que ocho aspirantes compiten por la presidencia: Franco Parisi del Partido del Pueblo; Jeannette Jara de la organización Unidad por Chile; Marco Enríquez-Ominami del Partido Progresista; Johannes Kaiser del Partido Libertario Nacional; José Antonio Kast del Partido Republicano; Eduardo Artes del Partido Acción Proletaria; Evelyn Matthei de la organización Chile Vamos y el independiente Harold Mayne-Nicholls.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:30 hsHoy

Cuál es el horario de votación y en dónde se vota

Las mesas electorales estarán habilitadas desde las 8:00 hasta las 18:00 (horas locales). Los resultados se difundirán durante la misma jornada.

El proceso permitirá a los ciudadanos emitir su voto en la institución asignado, entre los 3.498 centros de votación dispuestos en el territorio nacional y en el exterior.

06:00 hsHoy

Chile renueva el Parlamento en las elecciones presidenciales: hay 178 bancas en juego y más de mil candidatos

La totalidad de la Cámara de Diputados, junto con la mitad de los escaños del Senado, será reconstruida en los comicios de este domingo. El abanico de aspirantes abarca desde figuras emergentes hasta referentes históricos y personalidades mediáticas

El presidente Gabriel Boric durante
El presidente Gabriel Boric durante un mensaje anual al Congreso en Valparaíso, en 2022 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Más de 14 millones de chilenos estarán habilitados para votar este 16 de noviembre en unas elecciones que renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado, en coincidencia con los comicios presidenciales. El resultado será clave para definir el futuro equilibrio político del país y las posibilidades de avance de las distintas fuerzas en el Parlamento.

Leer la nota completa
05:30 hsHoy

Las multas del Servicio Electoral para quienes falten a su deber cívico en los comicios

El organismo impuso la obligatoriedad del voto para todos los mayores de 18 años, marcando un cambio respecto a procesos anteriores.

Aquellos electores que no concurran a sufragar y no presenten una justificación oficial deberán enfrentar multas que oscilan entre los 41 y 122 dólares, según lo establecen las autoridades electorales.

04:55 hsHoy

Comenzó la votación de los chilenos en el mundo

El Servicio Electoral de Chile habilitó las mesas electorales en Nueva Zelanda que abrieron este sábado a las 8:00 (hora local del domingo y 16 horas antes del inicio oficial en Chile). Las dos localidades habilitadas son Auckland y Wellington, las cuales ya permiten a los ciudadanos chilenos residentes ejercer su derecho al voto.

En esta jornada, chilenos residentes en 64 países podrán participar en la elección, con alrededor de 160.000 ciudadanos habilitados en el exterior para elegir un nuevo mandatario.

04:20 hsHoy

Los votantes se prepara para la histórica elección en Chile

En las elecciones presidenciales, un total de 15.776.102 ciudadanos chilenos integran el padrón y están convocados a participar en la jornada electoral. Además, 886.190 extranjeros con más de cinco años de residencia en el país tienen derecho a votar en estos comicios. De acuerdo con datos oficiales, la mayor parte de este electorado migrante es de nacionalidad venezolana (237.889), seguida por peruanos (193.883) y colombianos (103.239).

Temas Relacionados

Elecciones en ChileJeannette JaraJosé Antonio KastMarco Enríquez-OminamiFranco ParisiEvelyn MattheiChileEduardo ArtesJohannes KaiserHarold Mayne-Nicholls

Últimas noticias

Persecución transnacional: denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras ordenados por el régimen de Ortega

Un informe del Colectivo Nunca Más documenta nueve ejecuciones de opositores en ambos países, atribuidos a órdenes de la dictadura sandinista, y exige investigar otros cuatro crímenes con patrones similares

Persecución transnacional: denuncian asesinatos de

EN VIVO REFERÉNDUM EN ECUADOR

La votación de este domingo podría transformar el marco constitucional y político, con implicaciones directas para la seguridad, la representación democrática y la relación con actores internacionales

EN VIVO REFERÉNDUM EN ECUADOR

Las cuatro preguntas del referéndum que definirán el rumbo del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador

El presidente confía en la aprobación de sus propuestas, mientras la oposición sostiene que el proceso es una distracción que no resuelve la crisis de seguridad ni los problemas estructurales del país

Las cuatro preguntas del referéndum

Ecuador celebra su décimo referéndum en dos décadas frente la crisis de violencia e inseguridad

El procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia tomó protagonismo como mecanismo central de la democracia ecuatoriana en los últimos 20 años

Infobae

Chile renueva el Parlamento en las elecciones presidenciales: hay 178 bancas en juego y más de mil candidatos

La totalidad de la Cámara de Diputados, junto con la mitad de los escaños del Senado, será reconstruida en los comicios de este domingo. El abanico de aspirantes abarca desde figuras emergentes hasta referentes históricos y personalidades mediáticas

Chile renueva el Parlamento en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Viento, lluvia y una intensa

Viento, lluvia y una intensa actividad eléctrica: así comenzó a sentirse la tormenta en el AMBA

Así eran las escuelas argentinas a principios del siglo XX, según archivos oficiales

Qué factores impidieron que Beethoven y su enigmática amada inmortal pudieran vivir juntos a pesar de su pasión compartida

La llamada que selló el destino de Aileen Wuornos: traición, amor y la caída de la “Reina se las asesinas”

Donald Trump reformula la lista de organizaciones terroristas extranjeras para centrarse en Antifa y los cárteles

INFOBAE AMÉRICA

Guerra silenciosa: cómo los regímenes

Guerra silenciosa: cómo los regímenes autoritarios usan la ciberguerra para ganar ventaja sobre las democracias

Persecución transnacional: denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras ordenados por el régimen de Ortega

EN VIVO REFERÉNDUM EN ECUADOR

EN VIVO ELECCIONES CHILE 2025

Qué factores impidieron que Beethoven y su enigmática amada inmortal pudieran vivir juntos a pesar de su pasión compartida

DEPORTES

Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni:

Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni: el “loco de la moto”, la marca del “kamikaze” y la picardía por la que lo expulsaron del colegio

Entrevista a Emerson Fittipaldi: el peluquín en el podio, su elogio a Colapinto y por qué la Fórmula 1 de los 70 era más divertida

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional