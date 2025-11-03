El impresionante prontuario criminal de 115 de los muertos en el megaoperativo policial de Río de Janeiro

La vista desde un drone de la fila de cadáveres en la favela do Penha, Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

La divulgación oficial de los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha ha revelado un panorama que el Gobierno de Río de Janeiro califica como el mayor golpe contra el Comando Vermelho en los últimos años. Más del 95 % de los fallecidos, según la Policía Civil, mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.

El operativo, ejecutado con unos 2.500 agentes, dejó un saldo de 117 civiles muertos —de los cuales 115 ya fueron identificados— y cuatro agentes de seguridad fallecidos. Las fuerzas de seguridad justifican la magnitud del enfrentamiento alegando que los agentes fueron recibidos con disparos por grupos armados en zonas montañosas de difícil acceso, donde se refugiaban líderes del Comando Vermelho.

Más del 95 % de los fallecidos en la megaoperación tenía vínculos comprobados con la organización criminal Comando Vermelho (AP/ARCHIVO)

El balance de la Secretaría de Seguridad Pública indica que 97 de los muertos tenían antecedentes criminales considerados graves y 59 eran buscados por órdenes judiciales. Entre los delitos figuran homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, robo y porte ilegal de armas. Los investigadores también detectaron que 54 % de los fallecidos no eran originarios de Río de Janeiro, sino de estados como Pará, Bahía, Amazonas y Goiás, lo que refuerza la tesis de que Río funcionaba como punto de convergencia de jefes delictivos provenientes de otras regiones.

El secretario de Policía Civil, Felipe Curi, afirmó que los datos refuerzan el carácter “nacional” del Comando Vermelho y subrayó que la operación se centró en núcleos de alta peligrosidad. Según explicó, la investigación identificó la presencia en Río de líderes del tráfico de once estados distintos. “Esa mínima fracción que no poseía antecedentes penales no cambia el contexto. Si no hubieran reaccionado, habrían sido detenidos con armas de guerra y granadas”, señaló Curi.

El operativo movilizó a 2.500 agentes y resultó en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad (AFP/ARCHIVO)

El gobernador Cláudio Castro sostuvo que la acción representó “un duro golpe contra la delincuencia organizada”, y destacó que varios de los muertos figuraban como cabecillas del tráfico en sus lugares de origen. Según Castro, el objetivo era contener la expansión territorial del Comando Vermelho y enfrentar la red de narcotráfico interestatal que opera desde las favelas.

Pese a las justificaciones oficiales, la operación generó un amplio debate en Brasil. Organismos de derechos humanos y representantes de la ONU pidieron una investigación independiente sobre la proporcionalidad de la fuerza utilizada y el elevado número de muertes. La Defensoría Pública, que recopila sus propios datos, elevó la cifra total de fallecidos a 132, mientras el gobierno estadual mantiene la cifra oficial en 121, incluyendo los agentes de seguridad.

El 54 % de los fallecidos no era originario de Río de Janeiro, lo que evidencia la expansión nacional del Comando Vermelho (AFP/ARCHIVO)

En el centro de la controversia, la lista divulgada por la Policía Civil ofrece un retrato detallado de quiénes eran los muertos: hombres en su mayoría jóvenes, muchos con antecedentes por tráfico, homicidio o robo, y otros señalados como líderes de facciones regionales del Comando Vermelho. La publicación de los nombres y antecedentes busca, según las autoridades, dar transparencia a una operación que ha dividido a la opinión pública entre quienes la consideran un golpe necesario al crimen organizado y quienes la ven como un episodio más de violencia estatal en las favelas de Río.

A continuación, la lista completa de los 115 muertos identificados y sus antecedentes, según el informe oficial divulgado por la Policía Civil de Río de Janeiro:

Adailton Bruno Schmitz da Silva – 5 anotaciones penales (asociación al tráfico) y 5 registros de incidencia con orden de detención

Adan Pablo Alves de Oliveira – anotación penal (homicidio) con orden de detención, señalado como jefe del CV en Goiás

Aleilson da Cunha Luz Junior – 3 registros como adolescente infractor

Alessandro Alves de Souza – 2 anotaciones penales (posesión de drogas y delito de tránsito)

Alessandro Alves Silva – no posee anotaciones penales

Alessandro Martins Moreira de Oliveira – 1 anotación penal (asociación al tráfico de drogas) y un registro de incidencia con orden de detención

Anderson da Silva Severo – 15 anotaciones penales con orden de detención

André Luiz Ferreira – 1 anotación penal con orden de detención por organización criminal

Arlen João de Almeida – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará

Brendon César da Silva Souza – 3 anotaciones penales y 11 registros de incidencia

Bruno Almeida de Oliveira – anotación penal (tráfico de drogas y posesión de arma) con orden de detención por Bahía

Bruno Correa da Costa – anotación penal y registro de incidencia (tráfico de drogas) con 3 órdenes de detención por Pará

Bruno dos Santos Raimundo – anotación penal (homicidio, tráfico de drogas, receptación y corrupción de menores) con orden de detención

Carlos Eduardo Santos Felício – sin registro de incidencia en Río

Carlos Henrique Castro Soares da Silva – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención

Cauãn Fernandes do Carmo Soares – sin registro de incidencia

Célio Guimarães Júnior – un registro como adolescente infractor

Cleideson Silva da Cunha – anotación penal y 3 órdenes de detención (homicidio, tráfico de drogas y robo) por Amazonas

Cleiton Cesar Dias Mello – anotación penal (tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptación) con orden de detención

Cleiton Souza da Silva – 6 anotaciones penales (tráfico de drogas, asociación al tráfico y homicidio) con orden de detención y señalado como jefe del CV en Cabo Frío

Cleys Bandeira da Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y 2 registros de incidencia (tráfico de drogas y porte ilegal de arma)

Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales y 9 registros de incidencia (robo, homicidio y tráfico de drogas) en Pará

Danilo Ferreira do Amor Divino – anotación penal y registro de incidencia, señalado como jefe del CV en Feira de Santana, Bahía

Diego dos Santos Muniz – registro de incidencia por homicidio en Espírito Santo

Diogo Garcez Santos Silva – 3 registros de incidencia (asociación al tráfico de drogas) y señalado como jefe del CV en Bahía

Diogo Souza Nunes – anotación penal (hurto)

Douglas Conceição De Souza – 3 anotaciones penales con orden de detención, señalado como jefe en Amazonas

Douglas Henrique Simões Da Costa – anotación penal (tráfico de drogas, asociación al tráfico y robo) en Pará

Eder Alves De Souza – anotación penal (tráfico de drogas, porte de arma y corrupción activa) con orden de detención

Edione Dos Santos Dias – 4 anotaciones penales y cuatro registros de incidencia

Edson De Magalhães Pinto – registro de incidencia (homicidio contra un policía) en Pará con orden de detención

Eliel Castro De Jesus – anotaciones penales (tráfico de drogas y lesiones corporales) en Pará

Emerson Pereira Solidade – jefe del CV en Minas Gerais, con 2 órdenes de detención

Erick Vieira De Paiva – anotación penal (homicidio y amenaza) con monitoreo electrónico

Evandro Da Silva Machado – 3 anotaciones penales (tráfico, receptación y robo) con orden de detención

Fabian Alves Martins – anotación penal con 3 órdenes de detención por Espírito Santo

Fabiano Martins Amancio – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia (tráfico de drogas, hurto y violación colectiva)

Fabio Francisco Santana Sales – jefe del CV en Feira de Santana, Bahía

Fabricio dos Santos da Silva – registro de incidencia (receptación)

Felipe da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, robo y homicidio) con orden de detención

Fernando Henrique dos Santos – jefe del CV en Goiás con orden de detención

Francisco Machado dos Santos – anotación penal (hurto, robo y homicidio) con 2 órdenes de detención por Amazonas

Francisco Myller Moreira da Cunha – anotación penal (homicidio) y 7 registros de incidencia, jefe del CV en Amazonas

Francisco Nataniel Alves Gonçalves – 7 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención

Francisco Teixeira Parente – proceso penal por organización criminal con 3 órdenes de detención

Gabriel Lemos Vasconcelos – sin anotación penal

Gilberto Nascimento da Rocha – anotación penal (homicidio, robo y tráfico de drogas) con orden de detención por Pará

Gustavo Souza de Oliveira – 3 registros como adolescente infractor

Hercules Salles de Lima – no posee anotaciones penales

Hito José Pereira Bastos – anotación penal por asociación al tráfico, 3 registros en Amazonas y 1 en Pará

Jean Alex Santos Campos – registro como adolescente infractor con orden de aprehensión

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida – 3 anotaciones penales (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y amenaza a agente de seguridad)

Jonas de Azeredo Vieira – anotación penal (homicidio) y orden de detención, prófugo desde 2023

Jonatha Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas y homicidio) y 9 registros en Pará

Jônatas Ferreira Santos – anotación penal (homicidio) en Bahía con orden de detención

Jorge Benedito Correa Barbosa – anotación penal (robo)

Jorge Santos dos Anjos – anotación penal (tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Amazonas

José Paulo Nascimento Fernandes – 11 anotaciones penales y 7 registros de incidencia con orden de detención

Josigledson de Freitas Silva – registros de incidencia (tráfico de drogas y organización criminal) con orden de detención por Ceará

Juan Marciel Pinho de Souza – no posee antecedentes penales

Kauã de Souza Rodrigues da Silva – sin anotación penal

Kauã Teixeira dos Santos – cinco registros como menor infractor

Keven Vinicius Sousa Ramos – anotación penal (tráfico de drogas, receptación y posesión de arma) con orden de detención por Goiás

Kleber Izaias dos Santos – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará

Leonardo Fernandes da Rocha – 9 anotaciones penales (receptación, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, homicidio) con orden de detención

Luan Carlos Dias Pastana – anotación penal (homicidio y tráfico de drogas) con 2 órdenes de detención por Pará

Luan Carlos Marcolino de Alcântara – 4 anotaciones penales y 3 órdenes de detención por Ceará

Lucas Alves Araujo – 2 anotaciones penales y una orden de detención por Goiás

Lucas da Conceição – anotación penal (porte de arma y receptación) con 2 órdenes de detención, jefe del CV en Maranhão

Lucas da Silva Lima – 8 registros de incidencia (tráfico de drogas) en Pará con orden de detención

Lucas Guedes Marques – 2 anotaciones penales con orden de detención

Luciano Ramos Silva – 2 anotaciones penales y 2 registros de incidencia

Luiz Carlos de Jesus Andrade – orden de detención de Bahía

Luiz Claudio da Silva Santos – sin anotación penal

Luiz Eduardo da Silva Mattos – sin anotación penal

Maicon Pyterson da Silva – 5 anotaciones penales y 7 registros de incidencia, liberado en 2019

Maicon Thomaz Vilela da Silva – 4 anotaciones penales con orden de detención

Marcio da Silva de Jesus – registro como adolescente infractor (tráfico de drogas)

Marcos Adriano Azevedo de Almeida – 6 anotaciones penales y 10 registros de incidencia con orden de detención

Marcos Antonio Silva Junior – sin anotación penal

Marcos Aurelio Amaral Carreira – anotación penal en Pará

Marcos Vinicius da Silva Lima – jefe del tráfico de drogas en Goiás con orden de detención

Marllon de Melo Felisberto – 2 anotaciones penales y 8 registros de incidencia

Maxwel Araújo Zacarias – 10 anotaciones penales con orden de detención

Michel Mendes Peçanha – registro como adolescente infractor

Nailson Miranda da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y robo) con orden de detención

Nelson Soares dos Reis Campos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia con orden de detención

Rafael Correa da Costa – jefe del tráfico en Pará con orden de detención

Rafael de Moraes Silva – no consta información

Ricardo Aquino dos Santos – anotación penal en Bahía con dos órdenes de detención

Richard Souza dos Santos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (liberado en 2024)

Robson da Silva Monteiro – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Pará

Rodolfo Pantoja da Silva – anotación penal y dos registros de incidencia por Santa Catarina

Ronald Oliveira Ricardo – sin anotación penal

Ronaldo Julião Da Silva – no posee anotaciones penales

Rubens Lourenço Dos Santos – anotación penal con orden de detención por Bahía

Tarcisio Da Silva Carvalho – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) en Bahía

Tiago Neves Reis – sin anotación penal

Vanderley Silva Borges – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas) con 4 órdenes de detención

Victor Hugo Rangel De Oliveira – 13 anotaciones penales y 16 registros de incidencia con 4 órdenes de detención

Vitor Ednilson Martins Maia – 4 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y violación)

Wagner Nunes Santana – 2 anotaciones penales (amenaza y lesiones corporales) y 4 registros de incidencia con orden de detención

Waldemar Ribeiro Saraiva – anotación penal (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y asociación al tráfico) en Amazonas

Wallace Barata Pimentel – anotación penal (homicidios de dos policías penitenciarios) con 3 órdenes de detención por Pará

Wellington Brito dos Santos – 5 registros como adolescente infractor

Wellington Santos de Jesus – anotación penal (tráfico de drogas) en Bahía

Wellinson de Sena dos Santos – sin anotación penal

Wendel Francisco dos Santos – sin anotación penal

Wesley Martins e Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y registros como jefe del CV en Pará

William dos Santos Barbosa – 2 anotaciones penales (homicidio) con orden de detención por Bahía

Willian Botelho de Freitas Borges – anotación penal

Yago Ravel Rodrigues Rosario – sin anotación penal

Yan dos Santos Fernandes – sin anotación penal

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo – anotación penal

Yuri dos Santos Barreto – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (posesión de granadas caseras)