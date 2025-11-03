El impresionante prontuario criminal de 115 de los muertos en el megaoperativo policial de Río de Janeiro

La divulgación oficial de los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha ha revelado un panorama que el Gobierno de Río de Janeiro califica como el mayor golpe contra el Comando Vermelho en los últimos años. Más del 95 % de los fallecidos, según la Policía Civil, mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.
El operativo, ejecutado con unos 2.500 agentes, dejó un saldo de 117 civiles muertos —de los cuales 115 ya fueron identificados— y cuatro agentes de seguridad fallecidos. Las fuerzas de seguridad justifican la magnitud del enfrentamiento alegando que los agentes fueron recibidos con disparos por grupos armados en zonas montañosas de difícil acceso, donde se refugiaban líderes del Comando Vermelho.
El balance de la Secretaría de Seguridad Pública indica que 97 de los muertos tenían antecedentes criminales considerados graves y 59 eran buscados por órdenes judiciales. Entre los delitos figuran homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, robo y porte ilegal de armas. Los investigadores también detectaron que 54 % de los fallecidos no eran originarios de Río de Janeiro, sino de estados como Pará, Bahía, Amazonas y Goiás, lo que refuerza la tesis de que Río funcionaba como punto de convergencia de jefes delictivos provenientes de otras regiones.
El secretario de Policía Civil, Felipe Curi, afirmó que los datos refuerzan el carácter “nacional” del Comando Vermelho y subrayó que la operación se centró en núcleos de alta peligrosidad. Según explicó, la investigación identificó la presencia en Río de líderes del tráfico de once estados distintos. “Esa mínima fracción que no poseía antecedentes penales no cambia el contexto. Si no hubieran reaccionado, habrían sido detenidos con armas de guerra y granadas”, señaló Curi.
El gobernador Cláudio Castro sostuvo que la acción representó “un duro golpe contra la delincuencia organizada”, y destacó que varios de los muertos figuraban como cabecillas del tráfico en sus lugares de origen. Según Castro, el objetivo era contener la expansión territorial del Comando Vermelho y enfrentar la red de narcotráfico interestatal que opera desde las favelas.
Pese a las justificaciones oficiales, la operación generó un amplio debate en Brasil. Organismos de derechos humanos y representantes de la ONU pidieron una investigación independiente sobre la proporcionalidad de la fuerza utilizada y el elevado número de muertes. La Defensoría Pública, que recopila sus propios datos, elevó la cifra total de fallecidos a 132, mientras el gobierno estadual mantiene la cifra oficial en 121, incluyendo los agentes de seguridad.
En el centro de la controversia, la lista divulgada por la Policía Civil ofrece un retrato detallado de quiénes eran los muertos: hombres en su mayoría jóvenes, muchos con antecedentes por tráfico, homicidio o robo, y otros señalados como líderes de facciones regionales del Comando Vermelho. La publicación de los nombres y antecedentes busca, según las autoridades, dar transparencia a una operación que ha dividido a la opinión pública entre quienes la consideran un golpe necesario al crimen organizado y quienes la ven como un episodio más de violencia estatal en las favelas de Río.
A continuación, la lista completa de los 115 muertos identificados y sus antecedentes, según el informe oficial divulgado por la Policía Civil de Río de Janeiro:
- Adailton Bruno Schmitz da Silva – 5 anotaciones penales (asociación al tráfico) y 5 registros de incidencia con orden de detención
- Adan Pablo Alves de Oliveira – anotación penal (homicidio) con orden de detención, señalado como jefe del CV en Goiás
- Aleilson da Cunha Luz Junior – 3 registros como adolescente infractor
- Alessandro Alves de Souza – 2 anotaciones penales (posesión de drogas y delito de tránsito)
- Alessandro Alves Silva – no posee anotaciones penales
- Alessandro Martins Moreira de Oliveira – 1 anotación penal (asociación al tráfico de drogas) y un registro de incidencia con orden de detención
- Anderson da Silva Severo – 15 anotaciones penales con orden de detención
- André Luiz Ferreira – 1 anotación penal con orden de detención por organización criminal
- Arlen João de Almeida – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará
- Brendon César da Silva Souza – 3 anotaciones penales y 11 registros de incidencia
- Bruno Almeida de Oliveira – anotación penal (tráfico de drogas y posesión de arma) con orden de detención por Bahía
- Bruno Correa da Costa – anotación penal y registro de incidencia (tráfico de drogas) con 3 órdenes de detención por Pará
- Bruno dos Santos Raimundo – anotación penal (homicidio, tráfico de drogas, receptación y corrupción de menores) con orden de detención
- Carlos Eduardo Santos Felício – sin registro de incidencia en Río
- Carlos Henrique Castro Soares da Silva – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Cauãn Fernandes do Carmo Soares – sin registro de incidencia
- Célio Guimarães Júnior – un registro como adolescente infractor
- Cleideson Silva da Cunha – anotación penal y 3 órdenes de detención (homicidio, tráfico de drogas y robo) por Amazonas
- Cleiton Cesar Dias Mello – anotación penal (tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptación) con orden de detención
- Cleiton Souza da Silva – 6 anotaciones penales (tráfico de drogas, asociación al tráfico y homicidio) con orden de detención y señalado como jefe del CV en Cabo Frío
- Cleys Bandeira da Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y 2 registros de incidencia (tráfico de drogas y porte ilegal de arma)
- Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales y 9 registros de incidencia (robo, homicidio y tráfico de drogas) en Pará
- Danilo Ferreira do Amor Divino – anotación penal y registro de incidencia, señalado como jefe del CV en Feira de Santana, Bahía
- Diego dos Santos Muniz – registro de incidencia por homicidio en Espírito Santo
- Diogo Garcez Santos Silva – 3 registros de incidencia (asociación al tráfico de drogas) y señalado como jefe del CV en Bahía
- Diogo Souza Nunes – anotación penal (hurto)
- Douglas Conceição De Souza – 3 anotaciones penales con orden de detención, señalado como jefe en Amazonas
- Douglas Henrique Simões Da Costa – anotación penal (tráfico de drogas, asociación al tráfico y robo) en Pará
- Eder Alves De Souza – anotación penal (tráfico de drogas, porte de arma y corrupción activa) con orden de detención
- Edione Dos Santos Dias – 4 anotaciones penales y cuatro registros de incidencia
- Edson De Magalhães Pinto – registro de incidencia (homicidio contra un policía) en Pará con orden de detención
- Eliel Castro De Jesus – anotaciones penales (tráfico de drogas y lesiones corporales) en Pará
- Emerson Pereira Solidade – jefe del CV en Minas Gerais, con 2 órdenes de detención
- Erick Vieira De Paiva – anotación penal (homicidio y amenaza) con monitoreo electrónico
- Evandro Da Silva Machado – 3 anotaciones penales (tráfico, receptación y robo) con orden de detención
- Fabian Alves Martins – anotación penal con 3 órdenes de detención por Espírito Santo
- Fabiano Martins Amancio – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia (tráfico de drogas, hurto y violación colectiva)
- Fabio Francisco Santana Sales – jefe del CV en Feira de Santana, Bahía
- Fabricio dos Santos da Silva – registro de incidencia (receptación)
- Felipe da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, robo y homicidio) con orden de detención
- Fernando Henrique dos Santos – jefe del CV en Goiás con orden de detención
- Francisco Machado dos Santos – anotación penal (hurto, robo y homicidio) con 2 órdenes de detención por Amazonas
- Francisco Myller Moreira da Cunha – anotación penal (homicidio) y 7 registros de incidencia, jefe del CV en Amazonas
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves – 7 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Francisco Teixeira Parente – proceso penal por organización criminal con 3 órdenes de detención
- Gabriel Lemos Vasconcelos – sin anotación penal
- Gilberto Nascimento da Rocha – anotación penal (homicidio, robo y tráfico de drogas) con orden de detención por Pará
- Gustavo Souza de Oliveira – 3 registros como adolescente infractor
- Hercules Salles de Lima – no posee anotaciones penales
- Hito José Pereira Bastos – anotación penal por asociación al tráfico, 3 registros en Amazonas y 1 en Pará
- Jean Alex Santos Campos – registro como adolescente infractor con orden de aprehensión
- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida – 3 anotaciones penales (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y amenaza a agente de seguridad)
- Jonas de Azeredo Vieira – anotación penal (homicidio) y orden de detención, prófugo desde 2023
- Jonatha Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas y homicidio) y 9 registros en Pará
- Jônatas Ferreira Santos – anotación penal (homicidio) en Bahía con orden de detención
- Jorge Benedito Correa Barbosa – anotación penal (robo)
- Jorge Santos dos Anjos – anotación penal (tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Amazonas
- José Paulo Nascimento Fernandes – 11 anotaciones penales y 7 registros de incidencia con orden de detención
- Josigledson de Freitas Silva – registros de incidencia (tráfico de drogas y organización criminal) con orden de detención por Ceará
- Juan Marciel Pinho de Souza – no posee antecedentes penales
- Kauã de Souza Rodrigues da Silva – sin anotación penal
- Kauã Teixeira dos Santos – cinco registros como menor infractor
- Keven Vinicius Sousa Ramos – anotación penal (tráfico de drogas, receptación y posesión de arma) con orden de detención por Goiás
- Kleber Izaias dos Santos – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará
- Leonardo Fernandes da Rocha – 9 anotaciones penales (receptación, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, homicidio) con orden de detención
- Luan Carlos Dias Pastana – anotación penal (homicidio y tráfico de drogas) con 2 órdenes de detención por Pará
- Luan Carlos Marcolino de Alcântara – 4 anotaciones penales y 3 órdenes de detención por Ceará
- Lucas Alves Araujo – 2 anotaciones penales y una orden de detención por Goiás
- Lucas da Conceição – anotación penal (porte de arma y receptación) con 2 órdenes de detención, jefe del CV en Maranhão
- Lucas da Silva Lima – 8 registros de incidencia (tráfico de drogas) en Pará con orden de detención
- Lucas Guedes Marques – 2 anotaciones penales con orden de detención
- Luciano Ramos Silva – 2 anotaciones penales y 2 registros de incidencia
- Luiz Carlos de Jesus Andrade – orden de detención de Bahía
- Luiz Claudio da Silva Santos – sin anotación penal
- Luiz Eduardo da Silva Mattos – sin anotación penal
- Maicon Pyterson da Silva – 5 anotaciones penales y 7 registros de incidencia, liberado en 2019
- Maicon Thomaz Vilela da Silva – 4 anotaciones penales con orden de detención
- Marcio da Silva de Jesus – registro como adolescente infractor (tráfico de drogas)
- Marcos Adriano Azevedo de Almeida – 6 anotaciones penales y 10 registros de incidencia con orden de detención
- Marcos Antonio Silva Junior – sin anotación penal
- Marcos Aurelio Amaral Carreira – anotación penal en Pará
- Marcos Vinicius da Silva Lima – jefe del tráfico de drogas en Goiás con orden de detención
- Marllon de Melo Felisberto – 2 anotaciones penales y 8 registros de incidencia
- Maxwel Araújo Zacarias – 10 anotaciones penales con orden de detención
- Michel Mendes Peçanha – registro como adolescente infractor
- Nailson Miranda da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y robo) con orden de detención
- Nelson Soares dos Reis Campos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia con orden de detención
- Rafael Correa da Costa – jefe del tráfico en Pará con orden de detención
- Rafael de Moraes Silva – no consta información
- Ricardo Aquino dos Santos – anotación penal en Bahía con dos órdenes de detención
- Richard Souza dos Santos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (liberado en 2024)
- Robson da Silva Monteiro – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Pará
- Rodolfo Pantoja da Silva – anotación penal y dos registros de incidencia por Santa Catarina
- Ronald Oliveira Ricardo – sin anotación penal
- Ronaldo Julião Da Silva – no posee anotaciones penales
- Rubens Lourenço Dos Santos – anotación penal con orden de detención por Bahía
- Tarcisio Da Silva Carvalho – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) en Bahía
- Tiago Neves Reis – sin anotación penal
- Vanderley Silva Borges – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas) con 4 órdenes de detención
- Victor Hugo Rangel De Oliveira – 13 anotaciones penales y 16 registros de incidencia con 4 órdenes de detención
- Vitor Ednilson Martins Maia – 4 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y violación)
- Wagner Nunes Santana – 2 anotaciones penales (amenaza y lesiones corporales) y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Waldemar Ribeiro Saraiva – anotación penal (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y asociación al tráfico) en Amazonas
- Wallace Barata Pimentel – anotación penal (homicidios de dos policías penitenciarios) con 3 órdenes de detención por Pará
- Wellington Brito dos Santos – 5 registros como adolescente infractor
- Wellington Santos de Jesus – anotación penal (tráfico de drogas) en Bahía
- Wellinson de Sena dos Santos – sin anotación penal
- Wendel Francisco dos Santos – sin anotación penal
- Wesley Martins e Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y registros como jefe del CV en Pará
- William dos Santos Barbosa – 2 anotaciones penales (homicidio) con orden de detención por Bahía
- Willian Botelho de Freitas Borges – anotación penal
- Yago Ravel Rodrigues Rosario – sin anotación penal
- Yan dos Santos Fernandes – sin anotación penal
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo – anotación penal
- Yuri dos Santos Barreto – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (posesión de granadas caseras)