América Latina

Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó el este de Guadalupe, paraíso francés en el Caribe

Los expertos dijeron que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros del archipiélago, a una profundidad de nueve kilómetros

Imagen del lugar dónde ocurrió el sismo.
Imagen del lugar dónde ocurrió el sismo.

Un terremoto de magnitud 6,5 a poca profundidad sacudió la costa del territorio francés de ultramar de Guadalupe, dijeron sismólogos estadounidenses, sin que las autoridades reportaran daños o heridos de inmediato.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, alrededor de las 8:30 a. m. (12:30 GMT).

Las autoridades emitieron una breve alerta de tsunami después del temblor inicial, al que siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5,4.

Los periodistas de la AFP indicaron que sintieron temblores en los territorios franceses de ultramar de Guadalupe y Martinica.

La isla cuenta con una población de aproximadamente 400.000 personas.

Guadalupe es un archipiélago francés
Guadalupe es un archipiélago francés valorado como uno de los grupos de islas más bellos del Caribe

El Caribe es una zona de alta actividad sísmica.

Un devastador terremoto de magnitud 7,0 golpeó Haití en 2010, matando a más de 200.000 personas.

Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe

Este año se cumplieron veinte años del decreto que estableció a la Isla Guadalupe como Reserva de la Biósfera, espacios que se han conservado al permanecer con una biodiversidad única.

La Isla Guadalupe y sus islotes fueron declarados Reserva de la Biósfera el día 25 de abril de 2005 y tiene una superficie de 476 mil 971 hectáreas, de las cuales 452 mil 979 hectáreas corresponden a la zona marina.

Durante los quince años del decreto, destacan la conservación de más de 600 hectáreas de ecosistema forestal y chaparral restaurado, tras iniciar en el 2014 con el proyecto para la restauración ecológica integral de las comunidades vegetales.

La Reserva se ubica a
La Reserva se ubica a 241 kilómetros de la costa de la península de Baja California, en el océano Pacífico. (Foto: Twitter/Conanp)

Mediante este proyecto implementaron acciones en 600 hectáreas de distintas comunidades vegetales, se realizaron acciones de reforestación, conservación de suelos y prevención de incendios.

Otro de los logros es la protección de 62 hectáreas de las zonas de anidación de especies de aves marinas. Al sur de la Isla principal habilitaron un cerco temporal de exclusión de gato feral para la protección de zonas de anidación de especies de aves marinas.

Asimismo, lograron la recuperación de tres especies de pinnípedos: lobo fino de Guadalupe, el lobo marino de California y el elefante marino, los cuales son monitoreados para diagnosticar el estado de las poblaciones, fortalecer el programa de marcaje permanente, identificar las principales amenazas de sus procesos reproductivos, de reclutamiento y alimentación.

A su vez, también se encuentra vigente el monitoreo del tiburón blanco desde hace 13 años para estimar el tamaño, estructura y tendencia de la población. Así como su comportamiento ante la presencia de turismo.

(con información de AFP y EFE)

