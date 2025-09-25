México

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Esta determinación se da después de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York girara una orden de aprehensión contra el exregidor de Xalapa por su presunta cercanía con los crímenes perpetrados por Naasón Joaquín García

Por Diego Mendoza López

Guardar
Salim García Peña es señalado
Salim García Peña es señalado por la justicia norteamericana como encubridor de la red de explotación sexual y pornografía infantil liderada por Naasón Joaquín García en la iglesia La Luz del Mundo | Departamento de Justicia, Facebook / Salim García Peña

Silem García Peña, exregidor de Xalapa y excandidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), es buscado a nivel internacional tras una orden de aprehensión emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses lo acusan de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, presuntamente, como parte de la red criminal vinculada a la iglesia La Luz del Mundo, encabezada por Naasón Joaquín García y quien ahora se encuentra preso en la Unión Americana

La búsqueda de García Peña es encabezada por la Fiscalía de Nueva York en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y fiscalías mexicanas. Hasta ahora su paradero es desconocido, aunque versiones extraoficiales señalan que en Veracruz se han registrado movilizaciones policiales tras indicios de que habría sido visto junto a su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, actual regidora en Xalapa.

García Peña es considerado prófugo y su nombre ha sido difundido en circulares de Interpol junto con teléfonos y correos electrónicos de contacto para recibir información que facilite su detención. Tras esto, la Fiscalía de Nueva York solicitó formalmente la colaboración del gobierno mexicano para ejecutar la captura y avanzar hacia un proceso de extradición.

En el documento judicial también
En el documento judicial también se incluyen a Azalia Rangel García, Joram Núñez Joaquín y otros familiares del autoproclamado "Apóstol de Jesucristo" | Captura de Pantalla

El expediente judicial establece que los cargos contra García Peña fueron formalizados el 23 de septiembre de 2025 por la jueza Loretta Preska. Los delitos incluyen conspiración de crimen organizado, trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción, inducción a viajar para actividades sexuales ilegales y conspiración para explotar sexualmente a menores. En caso de ser declarado culpable, enfrentaría hasta 20 años de prisión.

Papel dentro de La Luz del Mundo: propagandista de los pasos del “Apóstol de Jesucristo”

La investigación describe a García Peña como un operador clave en la estrategia de encubrimiento de la iglesia. En específico, su rol como jefe de relaciones públicas lo colocó en el círculo cercano del líder del culto y quien se autoproclamó “Apóstol de Jesucristo”.

De acuerdo con las acusaciones, el exfuncionario veracruzano utilizó su posición como vocero oficial de la organización para silenciar denuncias, intimidar a víctimas y manipular la opinión pública. Así mismo, se detalla que habría intervenido directamente para evitar que las víctimas presentaran quejas ante las autoridades, lo cual reforzó un esquema de protección en torno a la cúpula del grupo religioso.

La coordinación entre García Peña y otros operadores permitió, según los documentos judiciales, implementar un plan de encubrimiento tras la detención de Naasón Joaquín en 2019. Este plan incluyó la destrucción de pruebas, la presión a víctimas para retractarse y la intimidación de quienes intentaban denunciar.

Silem García, según las investigaciones
Silem García, según las investigaciones y expedientes judiciales, fue el encargado de destruir pruebas y coaccionar a fieles para acceder a los delitos efectuados en el culto religioso más grande de América Latina | Fernando Carranza / Reuters

Red criminal entre México y Estados Unidos

Además de García Peña, la acusación involucra a otros integrantes de la familia Joaquín y operadores cercanos. Entre ellos se encuentran:

  • Eva García de Joaquín, madre de Naasón, actualmente bajo custodia federal.
  • Joram Núñez Joaquín, sobrino del líder y detenido en Chicago.
  • Azalia Rangel García, considerada operadora principal, prófuga de la justicia.
  • Rosa Sosa, señalada como reclutadora de menores, también prófuga.

Los fiscales sostienen que la red operaba tanto en México como en Estados Unidos, utilizando la doctrina religiosa como instrumento de sometimiento y manipulación. Todo apunta a que los recursos financieros provenientes de los diezmos de millones de feligreses fueron desviados para sostener actividades ilícitas y mantener el poder de la familia Joaquín.

Eje Central agrega que, pese a las acusaciones y las pruebas presentadas en tribunales, La Luz del Mundo ha negado oficialmente cualquier vínculo de su líder con los delitos imputados.

Autoridades estadounidenses arremetieron en contra
Autoridades estadounidenses arremetieron en contra de la mujer acusada de formar parte de la red de abusos | Facebook / Fundación Eva García de Joaquín - San Diego, CA / AP - Wikimedia

La caída de los fieles que esperaban el “fin del mundo” en Vista Hermosa, Michoacán

Un operativo conjunto en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, culminó con la detención de 38 personas vinculadas a La Luz del Mundo. Las autoridades estatales informaron que entre los aprehendidos se encuentran 37 ciudadanos mexicanos y un individuo de nacionalidad estadounidense.

Durante la intervención, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Guardia Civil, Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron un campamento improvisado donde los detenidos realizaban actividades de entrenamiento táctico. En el lugar se aseguraron una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, radios de comunicación, equipo táctico y otros dispositivos tecnológicos.

Víctimas y la justicia por los crímenes de Naasón Joaquín y su “red religiosa”

Colectivos de sobrevivientes de La Luz del Mundo han expresado que las nuevas acusaciones y detenciones representan un avance importante en la búsqueda de justicia. “Aún faltan más, pero es un paso muy importante. Durante años pedimos que se investigara a su madre y a su primo Joram, hoy vemos que la justicia avanza”, declaró Sharim Guzmán, vocero de un grupo de denunciantes, en entrevista para la Agencia EFE.

(FOTO: FB: Secretaría de Seguridad
(FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

Así mismo, los testimonios recabados apuntan a que las víctimas esperan que las autoridades mexicanas actúen con mayor decisión para impedir que la organización continúe encubriendo a sus líderes y aprovechándose de sus miembros.

Temas Relacionados

Silem García PeñaLa Luz del MundoNaasón Joaquín GarcíaApóstol de JesucristoTráfico sexualExplotación infantilOrden de aprehensiónInterpolCorte del Distrito Sur de Nueva YorkEEUUXalapaVeracruzNarco en Méxicomexico-noticias

Últimas Noticias

San Juan de Ulúa, el último bastión español en México que cayó tras un plan de bloqueo naval

Luego de desconocer la independencia del país, el mariscal José Dávila tomó la fortaleza sin saber que pronto habría escasez de armas, hambre, enfermedades y muerte

San Juan de Ulúa, el

La mañanera de hoy 25 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 25

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy jueves 25 de septiembre?

Es un programa dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años y corresponde el pago a las últimas beneficiarias

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben

Cuántos vasos de agua debe consumir al día una persona con insuficiencia renal y que no se encuentra en diálisis

La cantidad de líquido depende de la condición clínica de una persona y de la actividad física que se llega a realizar

Cuántos vasos de agua debe

¿De qué murió Roberto ‘Oso’ Milchorena, bajista y fundador de Three Souls in My Mind?

Milchorena fue parte fundamental de la formación original de la agrupación que marcó el camino para la creación de El Tri

¿De qué murió Roberto ‘Oso’
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Lotería de Manizales 24

Resultados Lotería de Manizales 24 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Cuántos vasos de agua debe consumir al día una persona con insuficiencia renal y que no se encuentra en diálisis

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro

Paracetamol y autismo: la Sociedad Argentina de Pediatría explicó qué dice la evidencia científica

La Tinka arranca con el nuevo conteo millonario este miércoles 24 de septiembre de 2025: Revisa aquí los resultados oficiales

INFOBAE AMÉRICA
Los Dell Pro Plus Earbuds

Los Dell Pro Plus Earbuds ofrecen filtrado de ruido y optimización de voz con IA para entornos empresariales

Chile, País Invitado de Honor de LIBER 2025, conmemorará el legado de Gabriela Mistral

El pianista y director brasileño João Carlos Martins, Premio A Toda una Vida Profesional de Fundación MAPFRE

CCOO y UGT denuncian el VIII Convenio de la Dependencia y piden una subida salarial "justa"

Más de 1.000 corredores participarán en el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón

ENTRETENIMIENTO

La reinvención de Bruce Springsteen:

La reinvención de Bruce Springsteen: “Podría haber tomado muchos caminos distintos”

MrBeast y su fórmula para el éxito: “Sé cómo producir contenido en YouTube mejor que nadie en el mundo”

Diane Kruger y la autenticidad en su trabajo actoral: “Me esfuerzo por no repetirme y crear personajes que no dependan solo de la apariencia”

Jaime Lorente habló sobre su deseo de regresar a La casa de papel: “Me haría ilusión y volvería a hacer de Denver”

John Boyega criticó el rumbo de las secuelas de “Star Wars” y propone cambios