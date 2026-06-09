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Jengibre, cúrcuma y pimienta negra: cómo preparar el remedio casero para el dolor de rodilla y articulaciones

El interés por estos remedios caseros responde a la prevención del desgaste óseo en adultos mayores y a la búsqueda de opciones complementarias al tratamiento médico convencional

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Primer plano de una persona aplicando una bolsa de hielo azul y una toalla blanca sobre su rodilla derecha enrojecida.
Jengibre, cúrcuma y pimienta negra: cómo preparar el remedio casero para el dolor de rodilla y articulaciones . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de jengibrecúrcuma y pimienta negra se incorpora en la dieta de personas que buscan aliviar el dolor de rodilla y proteger huesos y articulaciones mediante alternativas naturales.

El interés por estos remedios caseros responde a la prevención del desgaste óseo en adultos mayores y a la búsqueda de opciones complementarias al tratamiento médico convencional, según datos de la Fundación Internacional de Osteoporosis y Mayo Clinic.

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El consumo regular de esta mezcla puede aportar compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un estudio difundido por la Fundación Internacional de Osteoporosis observó que la ingesta habitual de cúrcuma se asocia a menor incidencia de fracturas en población con riesgo de osteoporosis.

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La mezcla aporta gingeroles, curcumina y piperina, compuestos con evidencia antiinflamatoria

La mezcla aporta gingeroles, curcumina y piperina, compuestos con evidencia antiinflamatoria (Freepik)
La mezcla aporta gingeroles, curcumina y piperina, compuestos con evidencia antiinflamatoria (Freepik)

La mezcla de las tres especias concentra ingredientes bioactivos. El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, documentados por la OMS y el British Medical Journal como compuestos antiinflamatorios. Su consumo habitual puede reducir marcadores inflamatorios y aliviar molestias articulares asociadas a enfermedades óseas, según la reumatóloga Elena García al foro de osteoporosis de la Sociedad Española de Reumatología.

La cúrcuma resalta por su ingrediente activo, la curcumina, que actúa sobre vías celulares implicadas en la inflamación y protege el cartílago articular. Investigaciones publicadas por la Fundación Internacional de Osteoporosis apuntan a que la curcumina favorece la regeneración celular y puede reducir el daño en los tejidos óseos. Además, “la curcumina mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la presión arterial elevada”, según Clinic Barcelona.

La pimienta negra potencia los efectos de la cúrcuma gracias a la piperina. La Mayo Clinic reporta que “la piperina incrementa la absorción intestinal de la curcumina hasta en un 2,000%”. Esta acción favorece el aprovechamiento de los compuestos activos presentes en la mezcla. La pimienta negra también aporta actividad antioxidante, reforzando la protección frente al deterioro óseo.

Recomendaciones para el consumo responsable y preparación básica

curcuma
Recomendaciones para el consumo responsable y preparación básica

Especialistas de la Mayo Clinic y la Fundación Internacional de Osteoporosis recomiendan integrar la mezcla en bebidas calientes, batidos o platillos cocinados.

Una preparación básica sugerida consiste en añadir una cucharadita de jengibre rallado, una cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca de pimienta negra recién molida en una taza de agua caliente o leche vegetal. Se aconseja consumir esta mezcla una vez al día, preferentemente en el desayuno o entre comidas, y ajustar las cantidades según la tolerancia individual.

La OMS indica que las personas con problemas de coagulación, cálculos biliares o que usan anticoagulantes deben consultar primero a un profesional de la salud antes de incorporar estas especias de manera regular.

La automedicación y el uso excesivo pueden provocar reacciones adversas. Los especialistas advierten que el consumo equilibrado y supervisado es seguro dentro de una dieta balanceada, pero nunca debe sustituir los tratamientos prescritos por un médico.

Prevención del desgaste óseo y recomendaciones institucionales en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la prevención de osteoporosis y fracturas incluye la modificación del estilo de vida, dieta equilibrada, actividad física y apoyo nutricional. Las instituciones mexicanas recomiendan el consumo suficiente de calcio y vitamina D, actividad física regular y evitar factores de riesgo como el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y dietas altas en sodio.

Prevención del desgaste óseo y recomendaciones institucionales en México (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Prevención del desgaste óseo y recomendaciones institucionales en México (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El IMSS subraya que la alimentación adecuada previene y controla enfermedades como osteoporosis. Recomienda consumir alimentos ricos en calcio (leche, queso, sardinas, espinaca, almendras), mantener un peso adecuado y evitar el consumo excesivo de sal y grasas.

El uso de especias y hierbas, como el jengibre y la cúrcuma, es aconsejado para dar sabor a los alimentos en lugar de utilizar sal en exceso.

Para la prevención de osteoporosis establece que la dieta debe ser rica en calcio y vitamina D, y que la actividad física diaria es fundamental. La exposición al sol de 20 minutos, tres a cuatro veces por semana, también es recomendada para la síntesis de vitamina D.

Datos clave sobre la mezcla de jengibre, cúrcuma y pimienta negra

El consumo regular de estos ingredientes puede contribuir a reducir el dolor articular y la inflamación, favorecer la regeneración ósea y mejorar la biodisponibilidad de compuestos protectores, según reportes de la OMS, la Mayo Clinic y la Fundación Internacional de Osteoporosis.

La mezcla no sustituye el tratamiento médico ni los suplementos de calcio y vitamina D recomendados por instituciones mexicanas, pero puede integrarse como complemento en una dieta saludable para optimizar la protección de huesos y articulaciones.

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