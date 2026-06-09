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Periodista investiga venta de chips registrados y descubre línea vinculada a su CURP ilegalmente

El 30 de junio de 2026 es la fecha límite obligatoria en todo México para registrar y vincular líneas de telefonía móvil a una identificación oficial

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Pamela Cerderia, locutora y directora general de Opinión cincuenta, realizó una investigación sobre la venta ilegal de chips inscritos en el padrón oficial. En su testimonio detalla que el precio de la tarjeta SIM en el mercado negro es de 200 pesos.

El registro obligatorio de líneas celulares sigue generando dudas mientras su fecha de cierre se aproxima. Una investigación de la periodista Pamela Cerdeira no solo confirmó la venta ilegal de chips registrados, sino que también exhibió vulnerabilidades del proceso.

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, la periodista explicó que documentó el uso indebido de sus datos personales.

Registro entra en su etapa final

El 30 de junio es la fecha límite obligatoria en todo el país para registrar y vincular líneas de telefonía móvil a una identificación oficial o Clave Única de Registro de Población (CURP).

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Bajo ese contexto, Pamela Cerderia, locutora y directora general de Opinión cincuenta, realizó una investigación sobre la venta ilegal de chips inscritos en el padrón oficial.

En su testimonio detalla que el precio de la tarjeta SIM en el mercado negro es de 200 pesos. “Corrimos a comprar uno de estos chips por doscientos pesos y, a la hora de revisarlo, en efecto, ya estaba registrado”.

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Primer plano de Pamela Cerdeira con gafas moradas y camisa blanca con el logo "OPINIÓN 51", sosteniendo un pequeño micrófono, frente a un fondo de oficina
La periodista Pamela Cerdeira reveló que su CURP fue vinculada ilegalmente a una línea telefónica, destacando un problema de seguridad de datos. (TikTok: Pam Cerdeira)

Indicó que sintió la curiosidad de indagar si sus datos personales pudieron haber sido usados sin su consentimiento, un escenario previsto por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que habilitó en su portal una plataforma de consulta.

“Me pregunté si ese número está registrado, seguramente con una identidad robada, ¿habrá algún teléfono en esta misma compañía, pero registrado a mi nombre? Y para mi sorpresa, me topé con que sí, un número que no conozco tenía un registro con mi identidad", señaló Cerdeira.

La periodista subrayó que esta y otras vulnerabilidades que han sido denunciadas por colectivos y otros periodistas solo confirman que la medida impulsada por el gobierno federal es insuficiente para eliminar o combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro.

“En un país donde nuestras bases de datos se filtran como chisme en grupo de WhatsApp, esto no debería sorprendernos. Una razón más por la que las autoridades deberían reconocer que el registro no va a servir”, zanjó.

CRT apura el registro de líneas de usuarios de pospago

Usuarios de Movistar, Telcel, Izzi y AT&T han reportado en las últimas semanas la vinculación de sus líneas telefónicas sin su autorización. La medida ha sido reconocida como legal por parte de las operadoras.

El 30 de junio es la fecha límite obligatoria en todo el país para registrar y vincular líneas de telefonía móvil a una identificación oficial o Clave Única de Registro de Población (CURP).
El 30 de junio es la fecha límite obligatoria en todo el país para registrar y vincular líneas de telefonía móvil a una identificación oficial o Clave Única de Registro de Población (CURP).

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones avaló el registro de líneas de pospago, bajo el argumento de que la información de los usuarios de esta modalidad ya se encuentra documentada y validada por los operadores desde el momento de la contratación.

A partir del 1 de julio de 2026, quienes no concluyan el trámite en el periodo establecido enfrentarán la suspensión parcial de su línea telefónica. Esto significa que quedarán bloqueados los servicios de llamadas, mensajes de texto y datos móviles, permitiéndose únicamente llamadas de emergencia.

La medida provoca inquietud entre usuarios que utilizan su celular para actividades laborales, comunicación familiar o situaciones de seguridad. Las compañías de telefonía advierten que la suspensión se mantendrá hasta que la persona regularice su situación.

La comunicadora emitió su discurso de salida del programa "Pisa y Corre". (Captura)
La periodista Pamela Cerdeira documentó irregularidades en torno al registro de líneas celulares. (Captura)

Usuarios crean una resistencia

Al margen de los esfuerzos de dependencias federales y organismos descentralizados, la ciudadanía ha convocado a crear una resistencia contra la medida al considerar que el Estado ha demostrado ser incapaz de proteger datos personales.

Un ciudadano de Aguascalientes incluso obtuvo un amparo para evitar que sus líneas telefónicas se vinculen de manera obligatoria con su identidad. El recurso judicial representa la primera impugnación formal contra la disposición del gobierno de México que exige el registro de datos personales en la telefonía móvil.

Por otra parte, expertos en tecnología han difundido tutoriales para evadir el bloqueo y seguir en comunicación mediante WhatsApp. Asimismo, han surgido lineamientos para suspender mecanismos como la verificación de dos pasos, un proceso de validación de identidad que requiere de la confirmación a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto.

El más reciente informe de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indica que al menos 56.2 millones de líneas han sido vinculadas a la identidad de sus titulares. Esta cifra representa menos de la mitad del padrón nacional, que suma 158 millones de líneas celulares activas en México.

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