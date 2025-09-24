México

Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán: les decomisan armas y equipo táctico

La SSP estatal informó que hay 37 personas mexicanas y un integrante de origen estadounidense

Por Carlos Salas

Guardar
Miembros de La Luz del
Miembros de La Luz del Mundo arrestados en Michoacán. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

La iglesia de La Luz del Mundo vivió otro episodio de polémica tras haberse dado a conocer el arresto de 38 integrantes de dicha religión en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 37 personas son de origen mexicano mientras que uno de los integrantes arrestados es originario de Estados Unidos.

El reporte preliminar de las autoridades confirmó que el grupo religioso tenía en posesión un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego así como armas blancas, equipo táctico, entre otros objetos tecnológicos.

Por su parte, fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que los integrantes de La Luz del Mundo puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) son guardias de seguridad que serían entrenados para proteger a sus líderes religiosos, sus templos y sus eventos masivos.

Equipo táctico, réplica de armas
Equipo táctico, réplica de armas y tecnología incautada durante el arresto. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

Asimismo, el periodista Arturo Ángel informó que algunos de los detenidos eran originarios de Jalisco, Michoacán, Nayarit y el Estado de México y que además, los integrantes aseguraron que su objetivo era prepararse para el fin del mundo, justificando la posesión del equipo táctico y las réplicas de armas, sin embargo, no pudieron acreditar el uso legal del campamento donde fueron localizados ni de la procedencia ilícita del equipo decomisado.

Finalmente, las autoridades resaltaron que el operativo se llevó a cabo en Vista Hermosa y contó con la participación de agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal.

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable ante las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual

El pasado 23 de septiembre, el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y crímenes financieros.

Por medio de un comunicado emitido por la religión en cuestión, se dio a conocer que Naasón Joaquín es calumniado con el motivo de generar escándalos y dañar la reputación del líder religioso.

Comunicado oficial de La Luz
Comunicado oficial de La Luz del Mundo traducido. (FOTO: Infobae México)

Asimismo, el escrito emitido lamentó el arresto de la madre y sobrino de Naasón.

“Estamos consternados por el arresto de la hermana Eva García de Joaquín y el Hermano Joram Núñez. Creemos que la presentación de cargos penales contra su madre y su sobrino de 80 años demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar a Naasón Joaquín.

“Nos gustaría llamar la atención sobre la colusión ente personas con una agenda, discales y ciertos medios de comunicación, que corrompen la justicia, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y criminal”, se lee en el comunicado de La Luz del Mundo.

Temas Relacionados

La Luz del MundoMichoacánFGRSSPSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Activistas convocan a marcha en CDMX para exigir fin a la venta de animales en el Mercado de Sonora

El reclamo por el cierre de locales ilegales refleja un problema estructural de cumplimiento normativo y protección de los derechos animales

Activistas convocan a marcha en

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

La balacera se habría producido tras un presunto robo de auto

Reportan balacera junto a una

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

El periodista argentino reveló esta información en su canal de Youtube

Nodal no llamó a Inti

Cuál es el medicamento de venta sin receta que más daña al colon y los intestinos y es muy consumido sin saberlo

El uso indiscriminado de medicamentos de venta libre es una práctica extendida en distintos países

Cuál es el medicamento de

Secretario de Hacienda comparece en Cámara de Diputados, destaca mejoras en economía, apoyos y baja en pobreza durante 2025

Édgar Amador Zamora resaltó el plan de rescate a Pemex, acusando que la deuda ocurrió en administraciones anteriores

Secretario de Hacienda comparece en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan balacera junto a una

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

Dirigen mensaje a “El Ruso”, capo más buscado por EEUU, para reabastecer de medicamentos al Hospital General de Mexicali

Decomisan 88 kilos de droga y 170 mil dosis de cristal tras operativo en BCS

Fiscalía de Baja California confirma tres detenidos tras ataques con bombas a instalaciones en Tijuana y Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Nodal no llamó a Inti

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

‘Mi verdad oculta’: la telenovela que rompe el molde del melodrama y expone impactantes verdades sociales

Ricky Martin anuncia gira 2026 y confirma siete conciertos imperdibles en México: fechas, sedes, preventa y más

Dalílah Polanco narra una experiencia traumática que influyó en su deseo de no ser madre: “No quiero que mi hija tenga miedo”

“Bájate”: Se destapa la noche en que Enrique Guzmán habría humillado a Alejandra en un bar y frente a decenas de personas

DEPORTES

Selección Mexicana se enfrentará a

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron