Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán: les decomisan armas y equipo táctico

Miembros de La Luz del Mundo arrestados en Michoacán. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

La iglesia de La Luz del Mundo vivió otro episodio de polémica tras haberse dado a conocer el arresto de 38 integrantes de dicha religión en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 37 personas son de origen mexicano mientras que uno de los integrantes arrestados es originario de Estados Unidos.

El reporte preliminar de las autoridades confirmó que el grupo religioso tenía en posesión un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego así como armas blancas, equipo táctico, entre otros objetos tecnológicos.

Por su parte, fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que los integrantes de La Luz del Mundo puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) son guardias de seguridad que serían entrenados para proteger a sus líderes religiosos, sus templos y sus eventos masivos.

Equipo táctico, réplica de armas y tecnología incautada durante el arresto. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

Asimismo, el periodista Arturo Ángel informó que algunos de los detenidos eran originarios de Jalisco, Michoacán, Nayarit y el Estado de México y que además, los integrantes aseguraron que su objetivo era prepararse para el fin del mundo, justificando la posesión del equipo táctico y las réplicas de armas, sin embargo, no pudieron acreditar el uso legal del campamento donde fueron localizados ni de la procedencia ilícita del equipo decomisado.

Finalmente, las autoridades resaltaron que el operativo se llevó a cabo en Vista Hermosa y contó con la participación de agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal.

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable ante las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual

El pasado 23 de septiembre, el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y crímenes financieros.

Por medio de un comunicado emitido por la religión en cuestión, se dio a conocer que Naasón Joaquín es calumniado con el motivo de generar escándalos y dañar la reputación del líder religioso.

Comunicado oficial de La Luz del Mundo traducido. (FOTO: Infobae México)

Asimismo, el escrito emitido lamentó el arresto de la madre y sobrino de Naasón.

“Estamos consternados por el arresto de la hermana Eva García de Joaquín y el Hermano Joram Núñez. Creemos que la presentación de cargos penales contra su madre y su sobrino de 80 años demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar a Naasón Joaquín.

“Nos gustaría llamar la atención sobre la colusión ente personas con una agenda, discales y ciertos medios de comunicación, que corrompen la justicia, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y criminal”, se lee en el comunicado de La Luz del Mundo.