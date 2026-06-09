El turno de Adán Augusto: Riva Palacio reporta que visa del senador fue revocada por huachicol y es investigado por EEUU

El senador presuntamente es investigado por EEUU. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que presuntamente las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos morenistas, había sido revocada por presuntos vínculos con el crimen organizado, este martes se reportó que presuntamente la visa del senador, también morenista, Adán Augusto López Hernández, también fue revocada.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal de este martes, titulada El turno de Adán Augusto, la visa del senador, quien fue gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue revocada como parte de la profundización de la investigación de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

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De acuerdo con el comunicador, en septiembre de 2025, tras el encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se le entregó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur de México, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual habría financiado ocho campañas políticas para gobernador en 2021.

La información que recibió Harfuch fue la razón de la insistencia de la mandataria nacional para que aceptara una embajada, misma que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por AMLO, señala el periodista, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que renunció a ella en febrero.

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Sin embargo, López Hernández no fue sujeto a ninguna investigación en México, algo que había sugerido Rubio, en buena parte porque, señala Riva Palacio, esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex mandatario, sobre el cual existen evidencias en ambos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

La visa de Alfonso Durazo y de Américo Villarreal también habrían sido revocadas. EFE/ José Méndez

La confirmación del Departamento de Estado al gobierno de México de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción contra López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del ex presidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente.

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En su columna, el periodista señala que los hijos de AMLO, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente con el contrabando de combustible.

De acuerdo con el texto, el gobierno de EEUU le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Sin embargo, ambos han señalado que esa información es falsa. La realidad, se asegura, “es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales”.

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Apenas el pasado 14 de mayo, John Cornyn, senador republicano y miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional. Dicha iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.

La investigación contra el senador y los gobernadores, señala Riva Palacio, ha provocado que algunas de sus cuentas en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades estén en proceso de ser embargadas.

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