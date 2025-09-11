América Latina

El tercer juez del caso Bolsonaro lo absolvió de todo y pidió anular el proceso: cómo está la votación y qué puede pasar

Luiz Fux defendió la tesis de las defensas, que exigen que el asunto sea juzgado en otras instancias. Restan los votos de dos magistrados

Guardar
El juez Luiz Fux (REUTERS/Adriano
El juez Luiz Fux (REUTERS/Adriano Machado)

El juez Luiz Fux, tercero en votar en el juicio que cursa en el Supremo contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, se pronunció este miércoles por absolver al líder de la ultraderecha de todos los cargos de golpismo y pidió además la “anulación de todo el proceso”.

Fux fue el tercero de los cinco jueces de ese órgano en presentar su voto y defendió la tesis de las defensas, que exigen que el asunto sea juzgado en otras instancias, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino ya se han pronunciado por la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

El juez Fux resumió su posición en la idea central de que si no hubo un Gobierno depuesto, no puede hablarse de golpe de Estado.

En un pronunciamiento que duró más de diez horas, consideró que las acusaciones de haber conspirado para intentar impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, fueron “bien señaladas por la Fiscalía”.

Pero aun así, sostuvo que la Fiscalía no probó cabalmente todo aquello por lo que ha acusado a Bolsonaro y aseguró que en un juicio penal “la responsabilidad criminal debe ser probada más allá de toda duda razonable”, lo que en su opinión no ocurrió en este caso.

Fux fue el tercero de
Fux fue el tercero de los cinco jueces en presentar su voto y defendió la tesis de las defensas, que exigen que el asunto sea juzgado en otras instancias (AP Foto/Eraldo Peres)

Fux eximió a Bolsonaro de haber conspirado contra la democracia con su durísima campaña de descrédito del sistema electoral antes de los comicios de 2022, en los fue derrotado por Lula, y afirmó que “discursos o entrevistas” no pueden ser tratados por la Justicia como si fueran “narrativas subversivas”.

Pero más allá de absolver a Bolsonaro y sus consideraciones sobre la acusación, fue incisivo en sus críticas al propio proceso abierto en la Primera Sala del Supremo.

Sostuvo que Bolsonaro y los otros siete acusados carecían de “pregorrativa de foro” el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en un intento de derrocar al nuevo Gobierno.

En ese marco, agregó que el Supremo solo puede juzgar a un ex mandatario por delitos cometidos durante su mandato, los cuales consideró que no fueron debidamente probados. Y sobre los hechos de enero de 2023, cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder, subrayó que deben quedar al margen de la jurisdicción de ese tribunal.

El juez instructor del caso,
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

También aceptó el supuesto “cercenamiento de defensa” denunciado por los abogados de los reos y lo justificó en una “inmensa cantidad de material probatorio”, pero con un tiempo escaso para el análisis de los representantes legales de los acusados.

Según Fux, un “imperativo” del derecho es que las defensas tengan acceso y plazos para análisis de todas las pruebas antes del inicio de los interrogatorios y del propio juicio oral, lo cual declaró que no se cumplió en este proceso.

Tras esas consideraciones, se pronunció por “la incompetencia absoluta” del tribunal y sugirió la “nulidad de todos los actos decisorios practicados”, pero igual absolvió a Bolsonaro de todos los cargos.

El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro en su domicilio, donde cumple prisión preventiva (REUTERS/Adriano Machado)

En contra de la opinión de Fux, los otros jueces y la Fiscalía consideran que la trama golpista comenzó en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder, y que los sucesos de enero de 2023 fueron solo el corolario del complot.

Ahora, con dos votos por la condenación de los reos y el pedido de nulidad de Fux, falta que voten la jueza Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.

Según prevé la corte, estos dos últimos votos se conocerán este jueves y, en caso de condenación, el viernes serán debatidas las penas, que pudieran llegar a unos 40 años de prisión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Asesinaron al “Negrito Kevin”, un cantante y tiktoker uruguayo que tuvo un tema viral en el verano

El joven tenía 22 años y se había hecho conocido por su canción “A lo baraja”; los testigos aseguran que tuvo una discusión con un vecino

Asesinaron al “Negrito Kevin”, un

Yamandú Orsi propone que el fisco pueda levantar secreto bancario sin orden judicial: críticas de la oposición

La medida fue incluida en el proyecto de ley de Presupuesto del presidente uruguayo y es objetada por la oposición; el ministro de Economía, Gabriel Oddone, argumenta que se busca seguir sugerencias de OCDE

Yamandú Orsi propone que el

Científicos uruguayos avistaron tiburones en la expedición al fondo del mar

Los ejemplares aparecieron en el cañón submarino Cabo Polonio, a 179 kilómetros de la costa uruguaya y a 300 metros de profundidad. Es una especie que puede medir más de seis metros

Científicos uruguayos avistaron tiburones en

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

El llamado “número dos” del chavismo insistió en la dictadura de Maduro se valdrá de todos los recursos posibles para “defender la patria”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

El episodio quedó registrado por un guía turístico y generó preocupación sobre la seguridad en uno de los principales símbolos de Brasil

Saltaron en parapente desde el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Lotería del

Resultados de la Lotería del Valle: ganadores de hoy 10 de septiembre

Regidora de la MML defiende inauguración incompleta de la Vía Expresa Sur y dice que la obra está al 96 %

CIA y Ejército Mexicano: los secretos de una “alianza silenciosa” contra el narco tras la caída de Ovidio Guzmán

Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La NASA descubrió una isla

La NASA descubrió una isla que estuvo oculta durante siglos bajo el hielo de Alaska

El Chelsea se enfrenta 74 cargos por presuntas irregularidades del reglamento de agentes

Cristina Chamorro, nueva vicepresidenta de la Unión Mundial de Ciegos

La tecnología de reconstrucción de IA generativa de Fujitsu facilita crear modelos ligeros y energéticamente eficientes

Siria anuncia la detención cerca de Damasco de varios supuestos miembros de una célula de Hezbolá

ENTRETENIMIENTO

“La novia” revela cómo la

“La novia” revela cómo la tensión entre suegra y nuera puede transformar una familia acomodada en un campo de batalla emocional inesperado

Blue Jay: reencuentro, nostalgia y secretos en una tarde que transforma la vida de dos antiguos enamorados

Meg Ryan habló sobre el envejecimiento: “No es tan aterrador, disfruto mi edad”

Cómo están hoy Bo y Luke Duke: la vida de John Schneider y Tom Wopat, los protagonistas de los Dukes de Hazzard

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli