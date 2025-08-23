América Latina

Uruguay comenzó una expedición sin precedentes al fondo del mar: “Es un momento intenso, histórico y emocionante”

La transmisión en vivo desde el buque científico Falkor Too comenzó a las 8:46 local. “Este viaje a lo desconocido empieza hoy y nos tendrá sumergidos durante un mes”, relató Álvaro Carranza, científico responsable de la misión

Guardar

Uruguay inició este sábado su expedición al fondo del mar. La iniciativa, enmarcada en el proyecto Sub 200, reúne a la Universidad de la República (Udelar, estatal), el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, el Instituto Smithsonian y la ONG Schmidt Ocean Institute.

La transmisión en vivo desde el buque científico Falkor Too comenzó a las 8:46 local (11:46 GMT). “¡Qué momento! Este viaje a lo desconocido empieza hoy y nos tendrá sumergidos en Uruguay durante un mes”, relató Álvaro Carranza, científico responsable de la expedición.

Y siguió: “Es un momento intenso, histórico y emocionante. Estamos teniendo las primeras imágenes de alta definición de los fondos marinos uruguayos".

“Esta es la inmersión número 827 del ROV, el vehículo operado remotamente, la estrella del Falkor Too, de este barco del Schmidt Institute, pero no es una inmersión más para el Uruguay: es la primera y parece ser la culminación del trabajo de mucha gente“, subrayó.

Una de las primeras imágenes
Una de las primeras imágenes captadas en el inicio de la expedición en Uruguay

El estudio, que involucra a 37 científicos, entre ellos 28 uruguayos, utiliza tecnologías de última generación y el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, capaz de alcanzar profundidades superiores a 1.000 metros.

El equipo se encuentra trabajando en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y comparte todos los avances a través de plataformas digitales, permitiendo que la sociedad participe en tiempo real del proceso de descubrimiento.

La expedición está orientada al estudio de ecosistemas profundos e inexplorados y a la formación de nuevos investigadores, ofreciendo un acceso sin precedentes al estudio de la biodiversidad marina y los procesos ecológicos en la plataforma continental uruguaya.

Uruguay inició este sábado su
Uruguay inició este sábado su expedición al fondo del mar

Entre los aspectos destacados divulgados por la organización, se incluye la descripción de la primera inmersión del proyecto, cuyo canal oficial de YouTube del Schmidt Ocean Institute señala: “Bienvenidos a la primera inmersión de nuestra expedición en Uruguay. Estamos en la parte más austral del área de estudio, en aguas subantárticas, a 280 kilómetros (151 millas náuticas) al sureste de Montevideo, a 217 kilómetros (117 millas náuticas) de Punta del Este y a 666 kilómetros (360 millas náuticas) de Rivera, a una profundidad de 143 metros, en una plataforma externa de suave pendiente".

La iniciativa, enmarcada en el
La iniciativa, enmarcada en el proyecto Sub 200, reúne a la Universidad de la República (Udelar, estatal), el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, el Instituto Smithsonian y la ONG Schmidt Ocean Institute

El área tiene fondos arenosos y posiblemente una depresión tipo ‘pockmark’, donde podría coexistir fauna quimiosimbiótica debido a la alta concentración de materia orgánica o bajos niveles de oxígeno. Puede haber algo de luz, pero no la suficiente para que la veamos ni para la fotosíntesis. Estaremos allí durante cuatro horas, probando equipamiento y todas las colecciones de muestras para ajustar nuestros métodos de trabajo”, completó.

Durante las transmisiones, el público asiste no solo a las maniobras técnicas de los expertos, sino también a la observación de especies como corales, esponjas y peces raramente documentados en la región.

Durante las transmisiones, el público
Durante las transmisiones, el público asiste no solo a las maniobras técnicas de los expertos, sino también a la observación de especies como corales, esponjas y peces

Los científicos insisten en la importancia de la divulgación: “Es la primera vez que se realiza una expedición oceanográfica de este tipo en Uruguay, transmitida en vivo y con acceso para todo público”, enfatizando en que la generación de conocimiento y su difusión están al alcance de investigadores y ciudadanos.

“La Udelar está muy orgullosa de estar anunciando esta expedición. Lo que buscamos es avanzar en el conocimiento de los ecosistemas marinos profundos del país y promover la alfabetización oceánica y conciencia ambiental”, indicó el martes pasado el rector de la casa de estudios, Héctor Cancela.

Más de la mitad del territorio uruguayo que se conoce es oceánico. Por tanto, consideró Cancela, explorarlo y conocerlo es parte de “fomentar la soberanía” del país y su posterior desarrollo.

El streaming tiene el audio
El streaming tiene el audio de los investigadores y una gran calidad de imagen

Como ocurrió con la expedición argentina, hay una transmisión en vivo por YouTube para conocer las imágenes del fondo marino. El streaming tiene el audio de los investigadores y una gran calidad de imagen. Si bien la transmisión no será durante las 24 horas, sí habrá “una cantidad grande de horas por día” del evento, aseguraron los responsables.

Carlos Varela, el número tres del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, dijo en la semana que el “aporte” que hará su cartera para el evento es generar un problema televisivo que buscará “traducir en palabras más llanas” los hallazgos que los investigadores realicen.

La Udelar informó días atrás que el buque cuenta con ocho laboratorios, tres conjuntos de ecosondas y sensores acústicos, además de cinco kilómetros de tuberías de agua de mar para uso científico.

Temas Relacionados

UruguaySchmidt Ocean InstituteInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo PesqueroFalkorÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

Las cortes regionales fueron conminadas a verificar sus casos “de manera inmediata”. La ex presidenta interina y los líderes cívicos podrían quedar en libertad en los próximos días

El Tribunal Supremo de Justicia

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

El presidente brasileño participó en Bogotá de la Reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, el organismo internacional creado en 1995 para aplicar el Tratado de Cooperación Amazónica

Lula pidió más fondos para

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

La nueva mansión del hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, valorada en 11 millones de dólares, reabre el debate sobre la ostentación de la familia presidencial, en un país con los peores índices de pobreza de América Latina

La vida de lujos y

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

El ex ministro boliviano planteó los desafíos que deberá afrontar el próximo presidente que suceda a Luis Arce. Los peligros de acordar con Evo Morales y el Socialismo del Siglo XXI

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga,

Boric agradeció la colaboración de la Justicia argentina y volvió a condenar la violencia en el partido entre Independiente y U de Chile

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informó que ya identificaron a las personas que agredieron salvajemente a hinchas chilenos en el estadio y que serán imputadas por intento de homicidio”, aseguró el mandatario chileno

Boric agradeció la colaboración de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Lo volvería a hacer 50

“Lo volvería a hacer 50 mil veces”: la estremecedora confesión de un femicida sentenciado a prisión perpetua en San Juan

Temblor hoy en México: se registra sismo magnitud 4.0 en Cintalapa, Chipas

Chiara Ferragni presenta a su nueva pareja, un año después de su ruptura con Fedez: así es Giovanni Tronchetti

Una empresa de parking pide más de 10.000 euros en multas a una mujer porque tardaba más de cinco minutos en pagar: los tribunales condenan a la compañía

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy sábado 23 de agosto?

INFOBAE AMÉRICA
Patxi López (PSOE) lamenta el

Patxi López (PSOE) lamenta el nivel político del PP ante los incendios: "Su única obsesión es echar a Pedro Sánchez"

Bajan a 13 los incendios activos de nivel 2 en Castilla y León, Galicia y Asturias

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

La Comisión Electoral siria relega a Sueida y las regiones kurdas en las próximas elecciones legislativas

Xabi Alonso, sobre Rodrygo: "Todas las decisiones son única y exclusivamente mías"

ENTRETENIMIENTO

Netflix suma la temporada 5

Netflix suma la temporada 5 de ‘The Chosen’, con los momentos más decisivos antes de la pasión de Cristo

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

Las tragedias en la vida de Melissa Gilbert: la confusa muerte de su padre, un aborto espontáneo y una impactante infidelidad

El día que Robert De Niro enfureció a Sharon Stone en medio de una grabación: “Puede meterse bajo tu piel”

Ronnie Wood anuncia una antología por sus seis décadas de carrera y presenta Mother of Pearl con Imelda May