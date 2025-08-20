El presidente de Brasil, Lula da Silva; y su par francés, Emmanuel Macron; en un encuentro en junio pasado en París (Michel Euler/Pool vía REUTERS)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este miércoles con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ambos se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), informaron fuentes oficiales.

Según una nota del Gobierno brasileño, la intención es que el tratado sea firmado “este semestre, durante la presidencia brasileña del bloque” sudamericano, que concluirá en diciembre con la cumbre del Mercosur.

La posibilidad de que el acuerdo sea firmado en esa cumbre se baraja desde hace meses, pero enfrenta la resistencia del propio Macron y de otros líderes europeos, que alegan preocupaciones sobre el impacto en sector agropecuario y otras relativas al medio ambiente.

El comunicado no hace más alusiones al acuerdo que el Mercosur y la UE negocian desde hace 25 años, pero dice que Lula y Macron también discutieron en su conversación telefónica el escenario internacional generado por la guerra comercial que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (Nathan Laine/Bloomberg)

Lula explicó que, en ese escenario, y después de que Brasil ha sido gravado con un 50% por Estados Unidos, su Gobierno pretende seguir en la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, lo que refuerza su interés por concluir el acuerdo con la UE.

El comunicado agrega que tanto Lula como Macron reiteraron su defensa del multilateralismo y el libre comercio y su intención de “promover una mayor cooperación entre los países desarrollados y el Sur Global”.

Según el Gobierno brasileño, ese será uno de los puntos principales de una conferencia virtual que Lula pretende convocar en el ámbito del foro BRICS para el mes próximo.

En la conversación con Macron, que de acuerdo a la nota duró alrededor de una hora, ambos líderes también acordaron continuar conversando sobre otros asuntos globales, como la búsqueda del fin de la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y el combate al hambre y el cambio climático.