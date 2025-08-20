América Latina

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El gobierno brasileño aseguró que la intención es que el tratado sea cerrado “este semestre”

Guardar
El presidente de Brasil, Lula
El presidente de Brasil, Lula da Silva; y su par francés, Emmanuel Macron; en un encuentro en junio pasado en París (Michel Euler/Pool vía REUTERS)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este miércoles con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ambos se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), informaron fuentes oficiales.

Según una nota del Gobierno brasileño, la intención es que el tratado sea firmado “este semestre, durante la presidencia brasileña del bloque” sudamericano, que concluirá en diciembre con la cumbre del Mercosur.

La posibilidad de que el acuerdo sea firmado en esa cumbre se baraja desde hace meses, pero enfrenta la resistencia del propio Macron y de otros líderes europeos, que alegan preocupaciones sobre el impacto en sector agropecuario y otras relativas al medio ambiente.

El comunicado no hace más alusiones al acuerdo que el Mercosur y la UE negocian desde hace 25 años, pero dice que Lula y Macron también discutieron en su conversación telefónica el escenario internacional generado por la guerra comercial que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lula da Silva y Emmanuel
Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (Nathan Laine/Bloomberg)

Lula explicó que, en ese escenario, y después de que Brasil ha sido gravado con un 50% por Estados Unidos, su Gobierno pretende seguir en la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, lo que refuerza su interés por concluir el acuerdo con la UE.

El comunicado agrega que tanto Lula como Macron reiteraron su defensa del multilateralismo y el libre comercio y su intención de “promover una mayor cooperación entre los países desarrollados y el Sur Global”.

Según el Gobierno brasileño, ese será uno de los puntos principales de una conferencia virtual que Lula pretende convocar en el ámbito del foro BRICS para el mes próximo.

En la conversación con Macron, que de acuerdo a la nota duró alrededor de una hora, ambos líderes también acordaron continuar conversando sobre otros asuntos globales, como la búsqueda del fin de la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y el combate al hambre y el cambio climático.

Temas Relacionados

Lula da SilvaEmmanuel MacronMercosurUnión EuropeaBrasilFranciaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

Los postulantes a la vicepresidencia cobraron una relevancia inusual en el último proceso electoral. Al balotaje van dos outsiders: un emprendedor tecnológico y un ex policía popular en TikTok

Candidatos a “vice”, la clave

La dictadura de Cuba anunció apagones en casi la mitad del país, que se suman a la escasez de agua en La Habana

La falta de suministro eléctrico afectará al 47% del territorio simultáneamente durante la tarde-noche de este miércoles. Anoche hubo protestas en la capital

La dictadura de Cuba anunció

Los delitos en Chile aumentaron un 19,6% en el primer semestre del año

En total se contabilizaron 156.610 ilícitos más que en el mismo período en 2024

Los delitos en Chile aumentaron

Estados Unidos denunció abusos graves en Ecuador durante el conflicto interno

El Departamento de Estado reportó ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias tras los operativos del gobierno de Noboa contra el crimen organizado

Estados Unidos denunció abusos graves

Uruguay inicia su expedición al fondo del mar y lo transmitirá por streaming

El proyecto Uruguay Sub 200 se propone marcar un hito en la investigación oceánica local y promover la “alfabetización oceánica y conciencia ambiental”

Uruguay inicia su expedición al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de taxistas en Bogotá:

Paro de taxistas en Bogotá: conozca las afectaciones en vías y bloqueos en la capital

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

Nariz Roja responde a Andrea Chávez: “Abasto de fármacos no depende de convenios estatales”

Invima alertó por la comercialización de bebida ‘fit’ sin registro sanitario: tenga cuidado si piensa consumir ‘Té Matcha Orgánico’

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Cepyme pide ayudas directas y

Cepyme pide ayudas directas y aplazamientos fiscales para las empresas afectadas por los incendios

Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025 salen a la venta el jueves 28 de agosto

Muere un miembro de Estado Islámico en una operación liderada por la coalición internacional en Siria

Reino Unido apunta hacia una supuesta red financiera rusa en Kirguistán para evitar las sanciones

Álex Baena sufre una lesión "muscular de bajo grado" y será baja ante el Elche

ENTRETENIMIENTO

Así es el nuevo k-drama

Así es el nuevo k-drama en Netflix que reúne a Suzy y Kim Woo-bin

Gary Oldman y su inquebrantable amistad con David Bowie: “Desde que murió, el mundo se fue a la mierda”

Noel Gallagher rompió su silencio sobre el tour de reunión de Oasis y celebró su próximo paso por Argentina

Pamela Anderson aviva los rumores de romance con Liam Neeson: “No puedes evitar enamorarte de él”

Guillermo Francella arrasa con “Homo Argentum” y rompe récords en la taquilla argentina