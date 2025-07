Uruguay dialoga país por país para evitar más rechazos de su pasaporte

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El cambio que introdujo Uruguay a su nuevo pasaporte, pensado para solucionar los problemas de los extranjeros que padecían un limbo legal, generaron una serie de problemas diplomáticos al país. La nueva versión del documento, que se emite desde abril, no informa el lugar de nacimiento del portador, lo que generó el rechazo de Alemania, Francia y Japón, que establecieron restricciones al ingreso.

Las decisiones de estos países generan preocupación en el gobierno de Yamandú Orsi, que ve como la discusión política interna que se generó respecto al tema provoca una suerte de “degradación” de la imagen del documento. Por eso, resolvió bajarle el perfil al asunto y establecer un diálogo país por país para evitar que este inconveniente crezca, informó este miércoles el diario local El País.

En la oposición, sin embargo, las críticas continúan y sus dirigentes recopilan evidencia de personas que tienen problemas por tener el nuevo documento.

La nueva versión del pasaporte de Uruguay no dice el lugar de nacimiento del titular (Archivo/Gastón Britos / FocoUy)

Entre los principales cambios del nuevo pasaporte se encuentra la modificación del título “Nacionalidad” por la denominación “Nacionalidad/Ciudadanía”, consignándole el código “URY” tanto a los ciudadanos naturales como a los legales. Esta medida permite que haya una coincidencia entre el país que emite el documento y la ciudadanía de su titular.

Cuando se anunció este cambio, la decisión fue incluso celebrada por las anteriores autoridades del país, que aseguraron que fueron los que promovieron la modificación. Sin embargo, tres meses después de esa situación comenzaron los problemas.

El embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, fue quien comunicó la decisión de que los titulares de los nuevos pasaportes no puedan ingresar a Alemania “ni siquiera para estancias cortas”, según posteó en la red social X. El mismo día se conoció públicamente la decisión de Francia, lo que motivó el llamado en consulta a sus embajadores en el país.

Un joven uruguayo fue admitido para estudiar en La Sorbonne pero su visa fue rechazada por el nuevo pasaporte (Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS)

La medida de esos dos estados europeos tiene matices. En el caso de Alemania, el nuevo pasaporte uruguayo no tiene validez ni siquiera para estancias cortas. En el caso de Francia, la traba es para visas por estadías mayores a 90 días.

El embajador francés ratificó esta semana la decisión. Entrevistado en el diario El País este martes, Jean-Paul Seytre detalló que se le pidió al gobierno los nuevos ejemplares, los cuales fueron enviados a las autoridades francesas, que los están analizando.

“En realidad, nunca vi pasaportes que no incluyan el lugar de nacimiento. En todo caso, el estudio es una competencia del Ministerio del Interior”, expresó el diplomático.

Gulnor Saratbekova, nacida en Tayikistán, recibió el nuevo pasaporte uruguayo (Ministerio del Interior)

La situación, sin embargo, por ahora no le llega a mucha gente. “Esto quiero decirlo para apaciguar el debate, que lo veo bastante vivo en Uruguay”, señaló.

A Alemania y Francia se le sumó Japón, que anunció en la página web de su embajada en Uruguay que es “altamente probable” que les “sea negado” el ingreso a quienes son portadores del nuevo pasaporte.

En este marco es que el gobierno está preocupado por la “degradación” de la imagen del pasaporte que genera esta discusión, según evalúan en la Cancillería. Para bajarle el perfil al asunto decidieron, por ejemplo, no responder a las declaraciones del embajador francés, informó ese diario uruguayo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores consideraron que no hay un “problema real” ya que no tiene registro de uruguayos que no hayan podido entrar en algunos países que rechazaron el nuevo pasaporte. El gobierno sí está al tanto de dos solicitudes de visa que están trancadas por este motivo. Uno de los pedidos es el de Kevin Solano, el joven que fue admitido para estudiar en La Sorbonne.

La apuesta de la Cancillería es a dialogar país por país para conocer qué nivel de aceptación tiene el actual pasaporte uruguayo y si hace falta algún documento extra para certificar el lugar de nacimiento de la persona.