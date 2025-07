Japón se suma a Francia y Alemania: es “altamente probable” el rechazo de uruguayos con el nuevo pasaporte

La nueva versión del pasaporte uruguayo ha generado problemas en Francia, Alemania y Japón (Gastón Britos / FocoUy)

El nuevo diseño del nuevo pasaporte uruguayo ha generado algunos dolores de cabeza para las autoridades. El cambio en el documento, que se acomodó a las recomendaciones internacionales, no tiene en ninguna de sus hojas el lugar de nacimiento del portador, lo que provocó que Francia y Alemania definan restricciones al ingreso de uruguayos. A estos dos países se les sumó uno más: Japón.

La página de la embajada de Japón en Uruguay tiene una advertencia en color rojo “sobre los nuevos pasaportes uruguayos”.

“A quienes viajen a Japón con pasaporte uruguayo emitido a partir del 16 de abril de 2025 es altamente probable que les sea negado el ingreso al país”, dice la publicación. “Por esta razón deberán sin excepción consultar con la sección consular de la embajada antes de realizar el viaje independientemente de si poseen nacionalidad uruguaya o ciudadanía legal”, agrega el comunicado.

Uruguay ajustó su pasaporte conforme a las sugerencias de la Organización de Aviación Civil. Entre los principales cambios del nuevo pasaporte se encuentra la modificación del título “Nacionalidad” por la denominación “Nacionalidad/Ciudadanía”, consignándole el código “URY” tanto a los ciudadanos naturales como a los legales. Esta medida permite que haya una coincidencia entre el país que emite el documento y la ciudadanía de su titular.

El cambio se comenzó a aplicar a partir de abril y, por eso, la Embajada de Japón hace la distinción entre quienes tienen el pasaporte desde antes de esa fecha y quienes se lo sacaron después.

El primer país en hacer pública la decisión fue Alemania. El embajador en Uruguay, Stefan Duppel, comunicó a través de la red social X que los titulares de estos nuevos pasaportes no pueden ingresar a Alemania “ni siquiera para estancias cortas”, y tampoco se aceptan solicitudes de visa con dicho documento. De acuerdo a Duppel, la medida responde a la exclusión del lugar de nacimiento en los pasaportes uruguayos de reciente emisión.

Gulnor Saratbekova, nacida en Tayikistán, recibió el nuevo pasaporte uruguayo (Ministerio del Interior)

La medida de esos dos estados europeos tiene matices. En el caso de Alemania, el nuevo pasaporte uruguayo no tiene validez ni siquiera para estancias cortas. En el caso de Francia, la traba es para visas por estadías mayores a 90 días.

El caso generó críticas de la oposición en Uruguay. La semana pasada, el canciller Mario Lubetkin expresó que, hasta ahora, no hubo ningún problema con el pasaporte uruguayo. “No hay detectado caso alguno, salvo que aparezca, de problemas de algún tipo con ningún tipo de versión de pasaportes nuestros. Con ninguno. Y no es que no haya uruguayos que no hayan atravesado Alemania y Francia”, señaló, en una entrevista con El Observador.

“No hay víctimas de ningún tipo, hemos hecho un estudio de pasaportes de otros países del mundo y les puedo asegurar que hay pasaportes asiáticos, africanos, inclusive norteamericanos y del golfo que son exactamente iguales a los nuestros y no tienen ningún tipo de problema, ni tuvieron ningún tipo de problema”, declaró el canciller uruguayo.

Foto de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los medios uruguayos sí han dado cuenta de algunos inconvenientes para los uruguayos. El Observador, por ejemplo, narró la historia de Kevin Solano, que había sido elegido para ir a estudiar a La Sorbonne de Francia, pero un mail de la embajada francesa que le llegó trastocaron sus planes. “No estamos en condiciones de tramitar las solicitudes de visado presentadas en los nuevos pasaportes uruguayos”, decía el texto.

Solano, que nació en Perú, había viajado desde París a Uruguay para hacerse del nuevo documento, pagó el trámite urgente e inició la gestión para obtener la visa de estudiante. En eso estaba cuando recibió el mail de la embajada. Fue entonces que empezó a mover cielo y tierra para encontrar una solución y evalúa hacerle un juicio al propio Estado uruguayo, por quien no se siente representado.