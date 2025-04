Cambio fundamental en los pasaportes uruguayos para extranjeros que padecían un limbo legal

Gulnor Saratbekova, nacida en Tayikistán, recibió el nuevo pasaporte uruguayo (Ministerio del Interior)

Gulnor Saratbekova es una mujer nacida en Tayikistán, un país de Asia central, pero vive en Uruguay hace 25 años. La mujer tenía la ciudadanía legal uruguaya, pero como su país no permite la doble nacionalidad había quedado prácticamente sin patria. Un cambio legal que dispuso el gobierno uruguayo le permitió solucionar este problema. O, en palabras de ella, recuperar su libertad.

El Ministerio del Interior dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes que son expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil, con el objetivo de que se adecuen a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y para garantizar la seguridad jurídica de sus portadores, según el comunicado oficial.

El nuevo pasaporte se comenzará a expedir oficialmente a partir del miércoles 23. Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título “Nacionalidad” por la denominación “Nacionalidad/Ciudadanía”, consignándole el código “URY” tanto a los ciudadanos naturales como a los legales. Esta medida permite que haya una coincidencia entre el país que emite el documento y la ciudadanía de su titular.

Otra modificación relevante es la eliminación del título “Lugar de nacimiento” de los pasaportes comunes, ya que no es considerado algo obligatorio para la OACI. Este dato sí se mantendrá en el documento de identidad.

Gulnor Saratbekova junto al ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

La viceministra de Interior, Gabriela Valverde, dijo en una rueda de prensa que estuvieron al tanto de esta situación durante la transición del gobierno, en la que los funcionarios designados tuvieron reuniones con varias organizaciones sociales. Durante los primeros días al frente del Ministerio del Interior, en tanto, se reunieron con representantes de Somos todos uruguayos. “Evidenciamos una necesidad de readecuar el pasaporte, cambiar campos”, explicó Valverde.

El director de Identificación Civil, Williams García, explicó que como los pasaportes no vienen impresos, los técnicos de su oficina pueden trabajar en adecuarlo e incorporar las recomendaciones de la OACI.

Recibir el primer pasaporte fue, para Saratbekova, una emoción “inmensa” y “difícil de explicar”, consignó La Diaria. Saratbekova llegó desde un país limítrofe a Afganistán hace 25 años y obtuvo la ciudadanía uruguaya, pero su país de origen no permite la doble nacionalidad. “Al recibir una ciudadanía, automáticamente se pierde la ciudadanía y la nacionalidad, por lo que habría quedado apátrida”, declaró. “Con esto recupero la libertad, recupero la vida, recupero tantas cosas que es realmente increíble”, celebró.

Saratbekova tenía complicaciones cada vez que salía de Uruguay. Incluso si viajaba a Buenos Aires. “Siempre fue una travesura de nunca saber si me dejaban pasar o si me agarraban en algún lugar y me deportaban. Era una incertidumbre tan grande que es realmente increíble”, declaró ante los medios.

Gulnor Saratbekova

Ahora es “casi” uruguaya, por esta modificación legal. Al ser consultada qué falta para que sea del todo, Saratbekova contestó que para eso es necesario pensar en “los más vulnerables”, que son los niños, quienes “todavía no pueden acceder a esto”. Sin embargo, lo destacó como un “primer paso” por el que están “felices” e “inmensamente agradecidos”.

El colectivo Somos todos uruguayos reclamaba hace ocho años esta modificación. En su web explica que antes del 2016 la distinción entre ciudadanía natural y legal “no lesionaba ni el derecho a la identidad ni el derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional de los ciudadanos legales. Esto cambió cuando el Estado uruguayo aplicó lo establecido por la OACI, que indicaba que el documento debe “indicar la nacionalidad del portador”.

Omar Paganini, el último canciller del gobierno de Luis Lacalle Pou, celebró el cambio en la red social X. “Una satisfacción ver la culminación del trabajo que diseñamos e impulsamos con [el ministro del Interior] Nicolás Martinelli y los equipos técnicos de Cancillería y el Ministerio del Interior, que beneficiará a miles de ciudadanos legales uruguayos”, escribió.