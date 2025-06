Qué hay detrás del fenómeno de las “muñecas reborn” en Brasil

Una empleada pesa a una muñeca hiperrealista "reborn" en un centro comercial, el sábado 24 de mayo de 2025, en Campinas, Brasil. (AP Foto/André Penner)

(Desde San Pablo) En los últimos días, en Salvador, en el estado de Bahía, una mujer de 32 años, propietaria de una muñeca “reborn”, llevó a su empresa a los tribunales después de que le denegaran una solicitud de baja por maternidad para cuidar de ella. Estas muñecas son hiperrealistas y se parecen a bebés reales. Están pintadas a mano, tienen el pelo implantado uno a uno y, a menudo, vienen con accesorios como pañales, ropita e incluso certificados de nacimiento. Según la defensa de la mujer, la denegación del permiso le habría causado un profundo trauma psicológico, dada la fuerte relación afectiva que la empleada había desarrollado con la muñeca. El caso se presentó ante la Justicia Laboral y, si la mujer no hubiera desistido finalmente, podría haber sentado un precedente jurídico en el contexto del creciente fenómeno de las muñecas reborn en Brasil. Las primeras de este tipo surgieron en Estados Unidos en los años 90, cuando los artistas comenzaron a modificar y transformar muñecas industriales para que parecieran más realistas, como bebés de verdad. Este proceso creativo de pintar, implantar cabello, modificar el cuerpo y los rasgos se denominó “reborning”, es decir, “renacer” la muñeca.

El fenómeno está ahora tan difundido en Brasil que a finales de mayo se celebró incluso una reunión de “madres reborn” en un parque de San Pablo, el de Villa Lobos. Pero no se trata de un coleccionismo llano. Recientemente se han creado incluso clínicas en el gigante latinoamericano en las que quienes las compran pueden asistir a su nacimiento en una sala de partos idéntica a una sala de partos normal. Incluso ha circulado un vídeo en el que una joven llevaba una muñeca reborn a un hospital real para una visita. Un padre católico, Chrystian Shankar, de la diócesis de Divinópolis, en el estado de Minas Gerais, declaró en sus redes sociales que no bautizará a las muñecas, ni ofrecerá catequesis o misas de Primera Comunión. Añadió que este tipo de solicitudes deberían ser tratadas por psicólogos y psiquiatras.

“Reducir el fenómeno a un simple comportamiento coleccionista es un análisis superficial. Las profundas desigualdades sociales en Brasil hacen que muchos niños crezcan en entornos vulnerables, sin acceso a juguetes ni oportunidades para un desarrollo saludable. Algunos trabajan desde pequeños para contribuir a los ingresos familiares, viviendo una infancia marcada por las privaciones”, explica a Infobae Catarina Andréa Santana Teixeira Azevedo, neuropsicóloga de la Universidad de San Pablo. Según la experta, “en este contexto, es posible que el vínculo con las muñecas reborn esté relacionado con deseos infantiles no realizados, que regresan en la vida adulta en forma de cuidado simbólico. Muchas mujeres cuentan que nunca tuvieron juguetes y que ahora, al cuidar de una muñeca reborn, viven algo que les fue negado. La práctica puede funcionar como un gesto de reparación emocional, como si cada gesto de cuidado ofrecido a la muñeca estuviera dirigido también al niño interior herido”. Según la neuropsicóloga, el fenómeno también revela otros niveles de significado. “Algunas madres que han perdido a sus hijos encuentran en la muñeca una forma simbólica de elaborar el duelo. Otras personas que han vivido un distanciamiento emocional de sus figuras parentales durante la infancia ven en la reborn una posibilidad de dar un nuevo significado a su historia con afecto. En algunos relatos, oímos decir: ‘Esta niña soy yo’”, explica Azevedo a Infobae. La ONU asocia la pobreza con síntomas como la ansiedad y la depresión. “En este escenario, la muñeca reborn puede asumir el papel de objeto transicional frente a la ansiedad por la separación, algo simbólico que el niño utiliza para soportar la ausencia de la madre, funcionando como un mecanismo inconsciente para afrontar el ‘no ser’, el ‘no poder’ y el ‘no existir’. En otras palabras, el niño reborn puede ser la proyección de un conflicto inconsciente, pero con una invitación a la propia persona a cuidar de su dolor con la expresión de un amor maternal”, dice Azevedo a Infobae.

Los bebés "reborn" polarizan las opiniones: hay quienes los consideran fascinantes, en tanto que otros los rechazan. Foto: Sina Schuldt/dpa

Por el momento, nada parece detener este boom en Brasil, a pesar de que no es precisamente barato. Las tiendas especializadas, como las ya famosas de Campinas y Guaratinguetá, en el estado de San Pablo, registran un aumento exponencial de las ventas, con precios por muñeca que oscilan entre los 700 y los casi 10.000 reales (entre 122 y 1.745 dólares). El fenómeno de las muñecas reborn ha alcanzado tal magnitud que ha desencadenado un debate público en el que también se han involucrado los legisladores. El diputado estatal João Luiz, del partido Republicanos, miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Amazonas, ha propuesto la creación de una ley para regular el uso de las muñecas reborn, con el objetivo de evitar que se las trate como si fueran bebés reales. Durante una sesión plenaria, el diputado expresó su preocupación por los casos en los que personas con muñecas reborn han reclamado derechos reservados a las madres reales, como la prioridad en las colas, un derecho reconocido solo a las mujeres que acaban de dar a luz o a quienes llevan niños en brazos. En su intervención, João Luiz llevó y mostró una muñeca reborn en la sala para llamar la atención sobre el tema. También anunció un anticipo de una propuesta de ley para ofrecer apoyo psicológico a través del SUS, el Sistema de Salud Pública, a las personas que desarrollan intensos vínculos emocionales con estas muñecas. La diputada federal Rosangela Moro, de Unión Brasil, esposa del ex juez símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato, Sergio Moro, hoy senador del mismo partido, también presentó un proyecto de ley similar. Según el texto de su propuesta, el tratamiento psiquiátrico deberá realizarse respetando la diversidad afectiva y sin estigmatizar ni humillar a las personas involucradas. El proyecto también prevé orientación y apoyo a las familias para reconocer señales de alarma, como el uso compulsivo, la huida de la realidad o la dependencia afectiva. Por su parte, el diputado Zacarias Calil, del partido Unión Brasil, ha propuesto un proyecto de ley que establece sanciones administrativas para quienes utilicen muñecas reborn u objetos similares para obtener beneficios destinados a niños reales, como el acceso a colas preferenciales. Las multas previstas oscilan entre cinco y veinte salarios mínimos, con posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia.

Las muñecas reborn llegaron a Brasil hace unos 20 años. Sin embargo, solo desde hace unos diez años, principalmente en San Pablo, comenzaron a formarse grupos que respondían a tres perfiles diferentes: las llamadas “cigüeñas reborn”, es decir, las artesanas que producen las muñecas, las coleccionistas y un grupo más pequeño que utiliza las muñecas con fines terapéuticos, en particular con niños con autismo y ancianos afectados por demencia, como el Alzheimer. “El crecimiento de estos grupos coincidió con el auge de las redes sociales. Comenzaron a circular vídeos que simulaban el cuidado de las muñecas como si fueran niños reales, lo que atrajo la atención de youtubers e influencers, que empezaron a satirizar este universo, generando una mezcla de humor y confusión. Parte del público, sin captar el tono irónico, comenzó a difundir estas situaciones como si fueran reales”, explica a Infobae la neuropsicóloga Azevedo. Según la experta, “este fenómeno ha adquirido mayores proporciones en Brasil debido a una serie de factores como el analfabetismo cultural, la fragilidad emocional de parte de la población y la forma en que circulan los contenidos en las redes sociales”. “Este comportamiento no es exclusivo de Brasil. Creo que puede surgir en cualquier país que se enfrente a una desestructuración socioemocional similar, aunque, hasta ahora, no se ha manifestado con la misma fuerza en otras naciones”, concluye Azevedo.

Socialmente, el fenómeno de las muñecas reborn ha permitido volver a debatir a nivel nacional el tema de la condición de la mujer en Brasil, su papel en la sociedad, su sufrimiento y su relación con la maternidad. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las madres solteras, un fenómeno muy común en el país latinoamericano, representan casi el 90% de las familias monoparentales y, a menudo, viven en condiciones de vulnerabilidad económica. Las madres en general, y no solo las de las clases más bajas, se enfrentan a una fuerte discriminación en el acceso al mercado laboral, ya que a menudo se les excluye de las contrataciones o se les despide tras el embarazo. La tasa de desempleo entre las mujeres con hijos es más alta que entre las que no tienen hijos, y mucho más alta que entre los hombres. Además, Brasil sigue registrando tasas muy elevadas de feminicidio y violencia doméstica. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que reúne a representantes de la sociedad civil y las instituciones para supervisar la seguridad en Brasil, cada seis horas muere una mujer asesinada en el país latinoamericano. También en el ámbito político queda mucho camino por recorrer. Las mujeres representan solo el 18% del Congreso Nacional, a pesar de que constituyen más del 50% de la población. Las mujeres políticas y figuras públicas son a menudo víctimas de ataques sexistas y de deslegitimación por motivos de género. El pasado 27 de mayo, la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, fue objeto de graves ofensas durante una audiencia en la Comisión de Infraestructuras del Senado. Invitada a debatir la creación de un área de conservación marina en la región del Margen Ecuatorial, Marina Silva sufrió los ataques verbales de algunos senadores, entre ellos Plínio Valério, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Marcos Rogério, del Partido Liberal, el PL del ex presidente Jair Bolsonaro. Refiriéndose a ella, Valério dijo que “la mujer merece respeto, la ministra no”. Ante la negativa de Valério a disculparse, la ministra abandonó la audiencia. Anteriormente, el mismo senador había afirmado que había tenido el impulso de “estrangularla” durante otra sesión. El senador Rogério también ofendió a la ministra diciéndole que “debería saber cuál es su lugar”. El año pasado, durante la presentación del programa de vivienda para personas sin recursos “Mi casa, mi vida”, el presidente Lula le preguntó a una mujer de 27 años con cinco hijos, beneficiaria del programa, “¿cuándo vas a cerrar el grifo?”, refiriéndose a sus embarazos.