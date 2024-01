La respuesta de Daniel Noboa al jefe de Los Lobos que quiere negociar su rendición: “Que se entregue, nadie se lo impide”

Fabricio Colón Pico pidió ayuda a Noboa para entregarse y sostuvo su inocencia (X: @Robertorcce4cp)

En medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, el cabecilla de Los Lobos en Pichincha, Fabricio Colón Pico, que se fugó de su penal el pasado 9 de enero, sorprendió con un video en el que pedía ayuda al presidente, Daniel Noboa.

En el fragmento, difundido en redes sociales, el criminal conocido como El Salvaje, se muestra en primer plano con un buzo negro, gris y amarillo y un gorro en la cabeza, y apela directamente al mandatario.

“Muy buenas tardes, me llamo Fabricio Colón Pico Suarez. Hoy, 11 de enero, hago este video para que el Señor Presidente lo vea y la ciudadanía. Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar señor Presidente”, comienza diciendo.

El terrorista aseguró que se fugó porque le dijeron que lo iban a matar y su vida corre peligro

A continuación, se refiere a su desaparición de la cárcel en Riobamba, a 216 kilómetros al sur de Quito, donde estaba recluido y sostuvo que “yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo”.

Es por ello que pidió a Noboa que lo ayude a presentarse ante la Justicia. “Entienda Señor Presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada, y yo me entrego. Le repito porque yo no tengo nada que ver con lo que se me está acusando”.

“Le pido por favor, encarecidamente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes de que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio”, concluyó en su mensaje de 45 segundos.

El líder de Los Lobos en Quito fue detenido el 5 de enero y acusado de secuestro (Policía Nacional)

Noboa no tardó en responder al líder criminal aunque sus palabras no fueron las esperadas por el cabecilla narco sino que se mantuvieron en la línea adoptada por su administración desde el día uno en el Gobierno.

“A los terroristas hay que tratarlos con los terroristas, actuaremos con firmeza”, comenzó diciendo y descartó por completo la posibilidad de negociar con él o con cualquier otro terrorista ya que “el país está harto de que las condiciones las pongan los criminales”.

“Condiciones ponen la gente de bien, las familias ecuatorianas, el Gobierno, el Estado… no los criminales”, agregó.

Por el contrario, el mandatario dijo que “se entregue si quiere, nadie se lo está impidiendo”.

Noboa ratificó que no se negociará con ningún terrorista

Asimismo, Noboa precisó que también “tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra”, en referencia a otro pedido por parte de los criminales para garantizar la liberación de los rehenes aunque aseguró que “el miedo afecta, nos tiene a todos en estado de alerta, pero le hemos declarado la guerra frontera al terrorismo y no vamos a parar hasta resolver los problemas de seguridad en todo el país”.

Colón Pico había sido detenido tan sólo cuatro días antes de su fuga, el 5 de enero. Se lo acusa de secuestro luego de haber manifestado su intención de matar a la fiscal general, Diana Salazar, aunque su historial delictivo incluye muchos otros crímenes. Inclusive, se trata del cabecilla de la agrupación criminal más violenta de Ecuador.

Previo a su huída, el 8 de enero, mientras tenían lugar los motines carcelarios, difundió un video en el que responsabilizaba por su vida a Salazar y a Noboa tras conocer la posibilidad de su traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.