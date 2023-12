El uno por uno de los países de Latinoamérica en las pruebas PISA: los que mejoraron y los de peor desempeño

En 2022 los estudiantes de 15 años de muchos países realizaron las prueba PISA en formato digital

(Washington, Estados Unidos) Este martes la OCDE publicó los resultados de las pruebas PISA 2022 y los resultados para los países de América Latina son desalentadores: todos los países de la región que participaron están por debajo de la mitad de la tabla. La mayoría, además, se mantuvo estable o cayó en sus desempeños en matemática, lectura y ciencia, las tres áreas que se miden. Los que crecieron lo hicieron porque estaban muy abajo en sus resultados anteriores.

Te puede interesar: Estudiantes colombianos se “rajaron” en las pruebas Pisa 2022: el país bajó su desempeño

Los resultados publicados este martes tienen significación porque son las primeras pruebas realizadas luego de la pandemia de Covid-19 y para la región también son relevantes porque alcanzaron una participación récord: 14 países de América Latina y el Caribe. Además de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, otros países latinoamericanos que deciden no medirse son Ecuador, Honduras y Bolivia.

Para las pruebas 2022, en matemática es donde la OCDE puso más el foco. Para evaluar el desempeño de la región en su conjunto, es posible comparar a los países latinoamericanos que participan de las pruebas con los de otras regiones. Y mirar la ubicación de cada país en el ranking mundial.

Te puede interesar: El pesimismo sobre la economía lleva al 32% de los ciudadanos de Latinoamérica a tener intenciones de emigrar

La otra forma de analizar las pruebas es la comparación de cada país consigo mismo, al ver la evolución en función de las pruebas anteriores.

La mirada general y los rankings

El ranking de las pruebas de matemática coloca en los primeros lugares a los asiáticos

En matemática, la región está ubicada en la mitad de tabla para abajo a nivel global. Los países mejores rankeados son Chile y Uruguay, pero aparecen recién en los puestos 52 y 53 dentro de los 81 participantes.

Te puede interesar: Joseph Wu, canciller de Taiwán, con Infobae: “Por la desaceleración de la economía china, América Latina debe tener aún más cuidado al tratar con Beijing”

Los asiáticos ocupan los primeros lugares y se quedaron con 6 de los 10 primeros puestos. De los otros cuatro, tres son europeos. Canadá es el único americano y está en el noveno lugar.

En ciencia también la región está de mitad de tabla para abajo. En esa área Chile y Uruguay son los que más se destacan entre los latinoamericanos, pero en los puestos 43 y 45 respectivamente.

De las tres áreas, en lectura es donde a los países latinoamericanos les va mejor: Chile llegó al puesto 37 y ningún latinoamericano está en los últimos cinco lugares, a diferencia de las otras áreas. Aún así, en promedio, están de mitad de tabla para abajo.

PISA 2022: resultados de los países de América Latina en Matemática

Según un análisis realizado por especialistas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, “la región está rezagada 5 años de escolaridad respecto a la OCDE y 10 años con respecto al líder del ranking”. Incluso a los que les va mejor en Latinoamérica como Chile o Uruguay, la diferencia en educación que recibió un adolescente de 15 años es de tres años en términos de calidad (unos 20 puntos) respecto al promedio de los países de la OCDE. En el caso de los adolescentes paraguayos y dominicanos el rezago es de siete años.

Cuando la comparación es con Singapur, el líder de las pruebas matemáticas en PISA, la diferencia es mucho mayor: un adolescente chileno o uno uruguayo recibió en términos de calidad 8 años de escolaridad menos que uno de su misma edad de Singapur.

Otro dato que revela la mala performance de los países latinoamericanos es el porcentaje de estudiantes en cada país que tiene bajo desempeño en cada una de las áreas. En Chile, el país al que le va mejor de la región, el 56% de los estudiantes de 15 años tiene bajo desempeño académico en matemática y esa cifra va a aumentando en cada uno de los 13 países restantes del continente que se midieron hasta llegar al 89% en El Salvador y el 92% en República Dominicana.

La evolución, uno por uno

De los 14 países de la región hay dos que participaron por primera vez en esta prueba: El Salvador y Jamaica. Otros dos, Paraguay y Guatemala, habían participado solo en las pruebas PISA para el Desarrollo de 2015. Los otros 10 se midieron en 2018 y por tanto se puede hacer una comparación con ellos mismos en términos históricos. Las PISA se realizan desde el año 2000.

Argentina se mantiene estable en las tres áreas evaluadas: tuvo una caída de un punto en matemática (quedó en 378 unidades y 66 en el ranking) y de un punto en lectura (401) y una mejora de dos puntos en ciencias (406). La pandemia, pese a las clases perdidas, no lo hizo retroceder como sí sucedió en otros países.

De todas formas los estudiantes argentinos de 15 años siguen teniendo un bajo desempeño en las tres áreas evaluadas. En matemática el 73% no logra las habilidades básicas; en lectura el 55% y en el ciencia el 54 por ciento. Como dato positivo, Argentina logró achicar la brecha, dado que los estudiantes más pobres mejoraron su desempeño en Matemática respecto a PISA 2018.

Brasil, que venía con un crecimiento significativo en matemática entre 2000 y 2008, cayó luego de 2012 y no ha logrado recuperarse. En la comparación entre 2018 y 2022 se mantuvo estable en las tres áreas, con caídas de cinco puntos en matemática (379 unidades, puesto 65), de tres puntos en lectura (410) y de un punto en ciencias (403).

La mayoría de sus estudiantes también tienen problemas de desempeño. El 73% no logra resolver un problema básico de matemática, la mitad no logra comprender un texto simple y el 55% tiene bajo desempeño en ciencias. Los estudiantes más ricos empeoran su desempeño en Brasil.

Chile es el mejor de la región en las tres áreas. No obstante, el crecimiento sostenido que tuvo en la primera década del siglo en lectura no lo logró mantenerse en las últimas tres pruebas, donde se estancó. Salvo en matemática, donde el 56% tiene bajo desempeño, en lectura y ciencia son menos de la mitad los que no logran resolver ejercicios simples (34% y 36% respectivamente), algo raro en la región.

En las tres áreas se mantuvo estable: en matemática perdió cinco puntos (412 en total), en lectura cuatro unidades (448 puntos) y en ciencia se mantuvo en 444 puntos.

Colombia entre 2018 y 2022 perdió ocho puntos en matematica, tres en lectura y dos en ciencia, lo que se considera que, en términos generales, se mantuvo estable. Pero si se mira la tendencia de largo plazo en matemática, es de los pocos países que mantiene las mejoras obtenidas en base a su primera participación. De todas formas, más de la mitad de los estudiantes no logra resolver problemas básicos tanto en matemática (71%) como en lectura (51%) y ciencia (51%).

Costa Rica, tanto en matemática como en lectura, tuvo una caída significativa. En 2018 en matemática había tenido 402 puntos y ahora logró 385 (-17). En lectura cayó de los 426 puntos a los 415 (-11) y en ciencias se mantuvo estable (perdió cinco puntos). En ciencias se mantuvo estable (-5).

Los resultados de los países de América Latina en las PISA 2022 en ciencias

México es otro país con caídas significativas, tanto en matemática (-14 puntos) como en ciencias (-9 puntos). En lectura está estable, con una caída de cinco puntos. En matemática, donde se ubica tercero a nivel regional tras Chile y Uruguay, cortó con una tendencia positiva que traía en las pruebas anteriores. Los estudiantes mexicanos más ricos tuvieron una caída en sus resultados en matemática más alta que la del promedio de todos los que realizaron la prueba (-17 puntos).

Panamá es la tercera prueba PISA en la que participa, la segunda consecutiva. Si se comparan los resultados de 2022 con los de 2018 es de los pocos países donde se advierte un crecimiento en los resultados, tanto en lectura (+15) como en ciencia (+23). En matemática se mantiene estable (+4).

Perú es otro de los países que traía una tendencia positiva en matemática pero que la prueba de 2022 cortó, con una caída de 9 puntos. En lectura (+7) y ciencias (+4) se mantuvo estable. El 66% de los peruanos de 15 años no logra solucionar un problema matemático sencillo, la mitad no entiende un texto simple y 53% tiene bajo desempeño en ciencias.

Lectura es, de las tres áreas que miden las PISA, donde a los países de América Latina le va mejor, dentro de los malos resultados en comparación con el resto de los países que se miden

República Dominicana es, entre los países que se miden de la región, el que tiene la mayor cantidad de estudiantes con bajo desempeño (en matemática el 92%, en lectura 75% y en ciencias 77%). Dentro de ese panorama, la buena noticia para los dominicanos es que en 2022 lograron avances en las tres áreas.

Es la segunda vez que el país participa en las PISA. Con respecto a 2018, en matemática creció 14 puntos (llegó a 339 unidades); en lectura tuvo 351 puntos (+9) y en ciencias 360 (+24).

Uruguay, pese a que fue el país con menores cierres por la pandemia, tuvo una caída significativa en matemática. Si bien sigue como el segundo mejor de Latinoamérica en esa área detrás de Chile, en 2018 había obtenido 418 puntos y en 2022 tuvo 409 (-9). El 57% de los uruguayos de 15 años no logra resolver un problema matemático.

En lectura Uruguay se mantuvo estable (+3), donde el 41% no logra entender un texto simple y creció en su puntaje en ciencias (+9), área en la que el 41% tiene bajo rendimiento.

Los resultados versus la inversión en educación

Un análisis del BID publicado este lunes en función de los resultados de PISA compara los resultados educativos de los países que participaron en las pruebas con la inversión que cada uno de ellos realiza en educación.

Este gráfico elaborado muestra la correlación entre inversión en educación y resultados en las pruebas PISA 2022 (Fuente: BID)

Según ese trabajo, los países de la OCDE invierten tres veces más por estudiante que el promedio de los 14 latinoamericanos que participaron de las pruebas.

“La inversión por estudiante en El Salvador (USD 15 mil) es siete veces menor al promedio de inversión de la OCDE, y cuatro veces menor que Panamá y Chile, con una inversión acumulada por estudiante de USD 60 mil”, dice el trabajo.

Sin embargo, el análisis también destaca que la inversión no es el único factor que explica resultados, sino también lo que luego el sistema hace con ese dinero. “Vietnam y Turquía tienen un nivel de inversión similar a los países de la región, pero se desempeñan mucho mejor en matemática de lo que su inversión predice”, señala el análisis del BID.

En el mismo sentido destaca como “Panamá y República Dominicana logran un desempeño muy por debajo del esperado dada su inversión”.