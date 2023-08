Duro cruce entre el ministro de Hacienda de Chile y el líder de los empresarios por el Caso Convenios

Mario Marcel ya ha tenido varios entreveros con el líder de los empresarios. EFE/Lenin Nolly

“Tiene que tomar el toro por las astas”, dijo Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el influyente gremio que agrupa a los empresarios de Chile.

Lo dijo en referencia al presidente Gabriel Boric, y lo hizo en Radio Universo, donde se le consultó por la posible salida de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, y a quien desde la oposición y parte del oficialismo ven como una suerte de sacrificio para descomprimir la profunda crisis política que desató el Caso Convenios.

El timonel de la CPC respondió que “yo creo que aquí tenemos un presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza, porque nos guste o no, esto le está pasando a él en su gobierno, y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá”, dijo.

“Muchas veces habrá que hacer los sacrificios que correspondan. Más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces, y creo que las decisiones hay que tomarlas. Para eso nos gobiernan”, afirmó Mewes, quien cerró diciendo que se requiere liderazgo del presidente con los partidos políticos; tiene que tomar el toro por las astas”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas dentro del gobierno. Y fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el que le respondió desde el norte del país, hasta donde llegó para acompañar al presidente Boric en la promulgación del royalty minero.

“No recuerdo en mis años que llevo en la política a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro”, dijo Marcel, quien se ha reunido varias veces con Mewes en pro de construir el pacto fiscal que busca sacar adelante el gobierno chileno.

Aún así, el ministro de Hacienda no dudó en responder con fuerza al líder de los empresarios. “Vivimos en un país con régimen presidencial, donde es el presidente quien define a sus equipos de colaboradores. Por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”, cerró el ministro.

La firmeza de Marcel fue apuntalada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. “El presidente de la República es la única persona que tiene atribución y responsabilidad respecto de los equipos de gobierno que conforma. Y a él le corresponde hacer esas evaluaciones”, afirmó Tohá, quien agregó que los cambios de gabinete no se hacen por presiones. “Buscar pautear al presidente de la República busca sacar dividendos políticos y no permitir que se pueda desarrollar esa atribución como corresponde, en conciencia, de acuerdo a su criterio y no a las presiones que ejercen terceras personas”, recalcó.

Más tarde, desde la CPC bajaron el tono y explicaron que Mewes no había querido decir lo que dijo, sino que se refería a que el presidente Boric tenía que tomar decisiones políticas para seguir adelante.

Ricardo Mewes, a la izquierda, tuvo varias reuniones con el gobierno en la búsqueda de un acuerdo por el pacto fiscal.

Ofensiva de los diputados

Toda esta ofensiva contra Jackson tuvo su punto alto el miércoles. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para que el presidente considere pedir la renuncia del ministro Giorgio Jackson, amigo del mandatario desde los días en que ambos eran dirigentes estudiantiles.

La iniciativa fue aprobada con 68 votos a favor, que incluyó varios del oficialismo, 52 en contra y cinco abstenciones.

Y aunque no tiene mucho que ver en el caso convenios, Jackson es fundador de Revolución Democrática, partido del que varios militantes se han visto implicados en la entrega directa de fondos.

Aún así, todo parece indicar que Jackson tiene sus horas contadas en el gobierno y se rumorea que el cambio de gabinete es inminente.

De todas formas esta resolución, aunque es inédita, no tiene ningún efecto vinculante.

