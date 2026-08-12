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Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: a qué hora podrá verse el evento astronómico desde México

Este fenómeno será visible como total principalmente en una franja que recorrerá el norte de España, partes de Portugal, Islandia y Groenlandia

eclíptica solar, banda de totalidad, corona solar, actividades educativas sobre astronomía - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Eclipse solar - (Imagen Ilustrativa Infobae).
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Este 12 de agosto de 2026 se registra un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Lo anterior se debe a que en un eclipse solar total la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol en una alineación exacta lo cual cubre por completo el disco solar desde determinados puntos del planeta.

Durante ese momento, el satélite bloquea toda la luz directa del astro y permite observar la corona solar, por lo que se convierte en un espectáculo único e irrepetible.

En este caso el eclipse solar total cruzará el hemisferio norte y solo será visible por completo en una franja que va del noreste de Rusia al norte de España, un recorrido que también abarcará el Ártico, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y un extremo del noreste de Portugal.

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Fuera de esa ruta, el fenómeno se verá de forma parcial en buena parte de Europa, el norte de Norteamérica, el oeste de África y zonas de Rusia.

En este sentido, aunque la franja de totalidad atraviesa regiones del hemisferio norte, como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y España, en México el evento no será visible de manera directa ni parcial.

Sin embargo, la transmisión oficial de la NASA y sus plataformas digitales permiten a quienes se encuentran en territorio nacional seguir en tiempo real cada etapa del eclipse, desde el inicio hasta su punto máximo.

Debido a la diferencia de horarios entre el lugar de la transmisión y nuestro país aquí te decimos cuál es la hora exacta en qué puedes mirarlo desde México.

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Vista panorámica de un eclipse solar total mostrando la corona brillante y prominencias rosas. Siluetas de personas observan con telescopios en un paisaje desértico.
Entusiastas observan un espectacular eclipse solar total con la corona brillando intensamente y prominencias solares visibles, sobre un paisaje desértico con formaciones rocosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y a qué hora se puede ver el Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde México

Si bien el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible directamente desde ningún punto de México, ni en su fase total ni como eclipse parcial será posible verlo gracias a que la NASA transmitirá el fenómeno en vivo a través de sus plataformas digitales, incluyendo NASA Live y su canal de YouTube

La transmisión para México inicia este miércoles 12 de agosto a las 11:15 horas (tiempo del centro del país). Los horarios para otras zonas de México son:

  • 10:15 horas: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
  • 11:15 horas: Ciudad de México y la mayor parte del centro del país
  • 12:15 horas: Quintana Roo

El punto máximo del eclipse —la totalidad— podrá observarse en Islandia alrededor de las 11:46 horas (centro de México) y en España aproximadamente a las 12:28 horas (centro de México).

Para seguir el evento, se recomienda conectarse a la transmisión oficial de la NASA o a sus redes sociales, donde se publicarán imágenes y actualizaciones en tiempo real.

Infografía sobre el eclipse solar total de 2026 con mapa de España y Portugal, Sol, Luna, reloj, termómetro, gráficos, telescopio y texto explicativo.
Una infografía explica las fases clave del eclipse solar total en España el 12 de agosto de 2026 y la duración del fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los siguientes eclipses que habrá en México en 2026 y 2027

Estos son los próximos eclipses que se podrán observar en México en 2026 y 2027:

2026

  • Eclipse lunar parcial: La noche del 27 de agosto de 2026 y la madrugada del 28, en México se verá un eclipse lunar parcial profundo, cubriendo entre el 93% y 96% de la superficie de la Luna. Será visible en todo el país si las condiciones climáticas lo permiten.
    • Inicio de la fase parcial: 19:25 horas (Centro de México), 27 de agosto
    • Punto máximo: Cerca de las 22:00 horas
    • Fin de la fase parcial: 01:02 horas, 28 de agosto
    • No es necesario protección ocular para observarlo.
    • Es el último eclipse lunar relevante del año en México.
  • Eclipse solar total: El 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse total de Sol, pero no será visible en México. La franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, España y Portugal, pero no alcanzará territorio mexicano, ni siquiera de forma parcial. 

2027

  • Hasta el momento, no hay registro de eclipses solares o lunares relevantes visibles en territorio mexicano durante 2027. Los principales eventos astronómicos de ese año serán visibles en otras partes del mundo o serán poco notorios desde México.

Por su parte, para el año 2028, sí se espera un eclipse lunar parcial profundo visible nuevamente en México, pero en 2027 no hay eventos de gran relevancia para el territorio nacional.

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