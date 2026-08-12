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Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

El jugador mexicano salió de cambio en el partido frente al Columbus Crew: reportes afirman que se trata de una ruptura completa de ligamento cruzado

Un futbolista con uniforme blanco y negro corre sobre un campo de césped verde. Hay un balón cerca y un segundo jugador de rojo al fondo. Se aprecian gradas y banderas.
El jugador mexicano sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Francisco Sebastián Córdova, futbolista mexicano que llegó a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), rumbo a la temporada 2026-27 de la Liga Mx, todo parece indicar que se ausentará de las canchas por mucho tiempo derivado de una grave lesión.

En el duelo de la Leagues Cup 2026, frente a Cincinnati FC, el mediocampista mexicano se retiró en camilla y volvió a México para someterse a estudios en la rodilla izquierda, tras no ser concluyentes los exámenes en los Estados Unidos.

A falta de un comunicado oficial de los Pumas de la UNAM, Sebastián Córdova habría sufrido una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente y el tiempo de recuperación será conforme a su evolución.

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Sebastián Córdova vino a reforzar a los Pumas de la Universidad tras su paso por los Diablos Rojos del Toluca FC. su lesión significa una baja muy sensible para el técnico Esteban Solari, quien habló respecto a la lesión de su futbolista.

“Estamos dolidos. Es una pieza fundamental y un gran ser humano. Que tenga una buena cirugía y una buena recuperación. Obviamente nos gustaría reemplazarlo. Llegando a México nos sentaremos para tomar una decisión”, declaró el entrenador argentino.

El jugador universitario tuvo que ser llevado en camilla.
El jugador universitario tuvo que ser llevado en camilla. (Captura de video Apple TV)

Sebastián Córdova llegó al equipo Auriazul como un referente en la zona de ataque, sin embargo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx sólo pudo ver actividad en los tres partidos que los Pumas UNAM disputaron ante: Club Pachuca, Toluca FC y FC Juárez.

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Córdova logró la titularidad en dos ocasiones, ante Club Pachuca y FC Juárez. En tanto, ingresó de cambio contra los Diablos del Toluca FC, a quien le aplicó la Ley del Ex para apuntarse el gol ganador en el estadio Nemesio Díez el martes 21 de julio.

En cuanto a su participación en la Leagues Cup 2026, Sebastián Córdova fue suplente ante Charlotte FC y Cincinnati FC. Contra este último al minuto 62 el mexicano saltó a la cancha, pero 20 minutos después salió en camilla encendiendo las alarmas en el Pedregal.

Fue presentado junto a Cristian Calderón

Los mexicanos llegan de Toluca FC y Club Necaxa.
Los mexicanos llegan de Toluca FC y Club Necaxa. (X / PUMAS)

El jugador mexicano, Francisco Sebastián Córdova, estuvo con el Vicepresidente Deportivo, Antonio Sancho, y el también mexicano Cristian Chicote Calderón para ser presentados de manera oficial el pasado 10 de julio en las instalaciones de La Cantera.

En aquella reunión de medios de comunicación, el futbolista de 29 años dijo que buscarían el título de cada campeonato que Pumas UNAM participaría en esta temporada. Por ahora, la Leagues Cup ya se les escapó al ser eliminados en fase de grupos.

No obstante, el objetivo principal de los Pumas UNAM, siempre será la Liga Mx. Ahora que terminaron su participación en los Estados Unidos, volverán a México para preparar el duelo de la fecha 4, recibiendo a Querétaro FC en el Olímpico Universitario.

Trayectoria de Sebastián Córdova en la Liga Mexicana

Sebastián Córdova sale de Tigres (X/ @TigresOficial)
Sebastián Córdova sale de Tigres (X/ @TigresOficial)

El mediocentro ofensivo, Francisco Córdova, vistió los colores del Club Necaxa (préstamo 2018), Club América (2016-2021), Tigres de la UANL (2022-2025) y Toluca FC (2026) antes de llegar a los Pumas UNAM en este semestre.

Además, el jugador nacional celebró varios títulos oficiales en el Futbol Mexicano, tales como:

  • Supercopa MX con el Club Necaxa (2018).
  • Copa MX con el Club América (2019).
  • Campeón de Campeones con el Club América (2019).
  • Liga MX con Tigres UANL (Clausura 2023).
  • Campeón de Campeones con Tigres UANL (2023).
  • Campeones Cup con Tigres UANL (2023).

Siguen las alarmas en Pumas UNAM

Un jugador de fútbol de espaldas, con camiseta azul y amarilla levantada, muestra una prenda interior clara y un dispositivo de seguimiento en su torso. Fondo de césped verde.
El jugador uruguayo,, de los Pumas UNAM, salió de cambio al sufrir una lesión contra Columbus Crew. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de Sebastián Córdova, los Universitarios pondrán atención al uruguayo César Araújo, quien esta noche se retiro con lágrimas en los ojos derivado de una lesión en el muslo derecho durante el duelo contra el Columbus Crew.

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