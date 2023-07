Otro golpe para el gobierno de Gabriel Boric: renunció la subsecretaria de Cultura por sospechas de corrupción

La renuncia de Andrea Gutiérrez es efectiva a partir de hoy.

Andrea Gutiérrez es dramaturga, actriz, docente y, hasta hoy, subsecretaria del ministerio de las Culturas y de las Artes.

La renuncia fue presentada el sábado y se hará efectiva a partir de hoy. Se va luego de que el presidente Gabriel Boric ordenara la apertura de un sumario administrativo por la suscripción de dos convenios.

Ambos acuerdos los firmó Gutiérrez con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan). El primero, es por poco más de 53 mil dólares, el que estaba destinado a la exhibición de artistas en la Plaza de Armas de Santiago. El otro es más oneroso, por 297 mil dólares. Se trata de fondos entregados para reemplazar la cubierta del domo del Teatro La Cúpula, que se ubica dentro del Parque O’Higgins.

Los convenios no están en duda, pero sí la actuación de la ahora ex subsecretaria. Pasa que antes de entrar a trabajar en el gobierno, entre octubre de 2022 y febrero de 2023 Andrea Gutiérrez trabajó en Cordesan, por lo que ella debió abstenerse de firmar esos documentos.

También se le había criticado por la firma de otros convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine, que está representada legalmente por la pareja del ex jefe de gabinete de Gutiérrez, Pablo Casals.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Gutiérrez reconoció que “cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme. Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público , mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades. Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos”.

La caída de Gutiérrez provocó distintas reacciones desde el oficialismo. Irina Karamanos, pareja del presidente Boric, expresó que “lamento profundamente que la gigante Andrea Gutiérrez tenga que seguir otro rumbo. Gracias por todo el valioso trabajo logrado hasta ahora por las culturas y las artes”.

En el programa Estado Nacional, de TVN, la ministra del Interior Carolina Tohá también lamentó la salida de la subsecretaria, pero dejó entrever que era algo inevitable. “En esto cometió un error, no está en cuestión en convenio, lo que genera la dificultad es que ella antes trabajaba ahí (en Cordesan), esa es la razón por la cual se aparta del cargo. No hay una disputa con ella, reconoce que se equivocó”.

Tohá también apuntó al convenio contraído con la pareja de Casals. “Es nítido que ahí hay una falta, en eso no hay duda y por eso se aceptó la renuncia”, explicó.

Luis Cordero, ministro de Justicia, dijo en Mesa Central, de Canal 13, afirmó que en este caso la decisión correcta era su denuncia. “El caso de la subsecretaria es un caso de libro. No debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad en que ella trabajó previamente. Personas que ocupan y llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración del Estado, deberían tener una capacitación básica de reglas”, sugirió.

El Caso Convenios sigue evolucionando. En el mismo programa, Luis Cordero reconoció que en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva ha habido “corrupción”.

El ministro contó que se investiga a 18 fundaciones que podrían estar “abusando” de su personalidad jurídica para malas prácticas.

Respecto de la devolución de los recursos que debe hacer Democracia Viva, el ministro advirtió que “el Estado va a hacer efectivas las responsabilidades civiles, y si ellos se quieren arriesgar a responsabilidades penales las asumirán”.

