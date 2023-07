Agentes cubanos amenazaron en Barcelona al escritor Abraham Jiménez Enoa y a su pequeño hijo: “Sabemos que estás cerca de tu casa”

Abraham Jiménez Enoa, Foto: (Anfibia/UNSAM).

Abraham Jiménez Enoa, un reconocido periodista y escritor cubano, denunció este martes un episodio de intimidación que sufrió en Barcelona (España) por parte de dos hombres que identificó como agentes del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Según relató en Twitter, las amenazas ocurrieron mientras paseaba junto a su hijo por la ciudad catalana, donde reside tras exiliarse de su país en enero de 2022.

“En Barcelona, a una cuadra de donde vivo, mientras llevaba a mi hijo en su cochecito, dos hombres cubanos pasaron por mi costado y me gritaron: ‘Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa’”, escribió Jiménez Enoa.

El periodista, cofundador del medio independiente El Estornudo y voz crítica del régimen cubano, agregó que los individuos llevaban el atuendo típico de los “segurosos”, los agentes de la Seguridad del Estado cubana: pulóveres de cuello por dentro de sus pantalones.

“La Seguridad del Estado no va a descansar, no va a detener sus métodos mafiosos”, denunció Jiménez Enoa. “Su único fin es intentar amedrentar a quienes denunciamos los atropellos del régimen, aunque estemos a un océano de distancia. De más está decir que no me voy a quedar, jamás, en silencio”.

La denuncia de Jiménez Enoa generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde cientos de usuarios condenaron el que fue ampliamente visto como un ataque a la libertad de expresión.

“Fueron segundos bien largos”

Consultado por Infobae sobre la intimidación sufrida, Jiménez Enoa dijo que en esos momentos se quedó “tieso”. “Fueron segundos bien largos”, recordó.

“Obviamente sentí el acento cubano y identifique que habían sido ellos”, dijo. “Ellos siguieron caminando y yo seguí detenido porque estaba con mi hijo, mirando a mi hijo, pero no sabía qué iba a suceder. Ellos llegaron a la esquina, se detuvieron un semáforo, siguieron mirándome, siguieron riéndose, cruzaron y se fueron”

“Todo fue muy rápido, fue muy tomado de sorpresa”, dijo Jiménez Enoa. No obstante, agregó, “tampoco es la primera vez que me pasa”.

Abraham Jiménez Enoa en Barcelona. (Cedida)

El escritor dijo desde que vive en Europa ya había vivido otros dos casos de intimidación: el primero fue durante una charla en Amsterdam en marzo de 2022, cuando un agente de la seguridad el Estado, disfrazado de civil, empezó a gritarle y a perseguirlo; el segundo ocurrió en junio durante la Feria del Libro de Madrid, a la que había sido invitado para presentar su libro “La isla oculta”.

“Hasta ayer que iba con mi hijo en mi barrio”, dijo Jiménez Enoa.

Este último episodio, explicó, le hizo sentir que el régimen de Miguel Díaz-Canel lo sigue viendo como un enemigo.

“Todo eso me ha hecho revivir mi vida de persecución y represión en Cuba”, dijo. “Me ha hecho sentir que no estoy a salvo aquí, me ha hecho sentir que el régimen cubano me sigue viendo como un enemigo y me sigue viendo como alguien a perseguir”.

“Es sumamente insoportable estar un océano a distancia y, aunque uno en teoría sepa que eso podría pasarle, no es lo mismo que pasara con ese nivel de amenazas y de agresividad”, aseguró.

Quién es Abraham Jiménez Enoa

Cofundador de El Estornudo, la primera revista cubana independiente dedicada al periodismo narrativo, Jiménez Enoa nació en La Habana en febrero de 1989.

Ha publicado reportajes y columnas de opinión en medios como The New York Times, BBC World, Al Jazeera y The Washington Post, en los que denunció las violaciones de derechos humanos y las injusticias que ocurren en la isla bajo el régimen cubano.

Por su trabajo fue repetidamente hostigado y amenazado por la dictadura cubana. Durante años estuvo sujeto a una regulación impuesta por la Seguridad del Estado, que le prohibía salir del país con el pretexto de preservar la “seguridad nacional”. Se exilió en España en enero de 2022.

A principios de año Abraham Jiménez Enoa publicó ”La isla oculta”, su primer libro

Su labor periodística le valió diversos premios, entre ellos el Premio Libertad de Prensa Internacional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Sigma Delta Chi Awards de The Society of Professional Journalists y el de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este mes fue galardonado con el premio “Periodista del Año” otorgado por One Young World.

A principios de año publicó su primer libro titulado ”La isla oculta”, un retrato literario de su país compuesto de 16 crónicas sobre cubanos de a pie. Además, ganó la novena edición de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera por un proyecto sobre su primer año de vida en el exilio.

