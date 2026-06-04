Colombia

Una vaca en Antioquia sorprendió con el nacimiento de cuatrillizos, un caso que ocurre una vez cada 11 millones de partos

El parto de tres hembras y un macho ocurrió en la vereda Quiebra Honda. El Observatorio de Información Rural y Agropecuaria de Colombia señaló que estos casos se presentan en menos de una centésima de punto de los alumbramientos

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Cuatro crías nacieron de manera simultánea en una finca de Nariño, hecho insólito que ha captado la atención de ganaderos y expertos por tratarse de una posibilidad de uno en millones - Facebook

Una vaca en el municipio de Nariño, Antioquia, dio a luz a cuatro terneros, un evento extraordinario en la ganadería bovina que ocurre en menos del 0,01% de los nacimientos, según el Observatorio de Información Rural y Agropecuaria de Colombia (Agronet).

El suceso, registrado en la vereda Quiebra Honda, despertó la curiosidad de productores, vecinos y expertos del oriente antioqueño. La protagonista de este hecho es Negra, una vaca de cinco años que, en su tercer parto, trajo al mundo a tres terneras y un ternero.

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Tanto la madre como sus crías fueron reportadas en buen estado de salud por sus cuidadores. El caso se dio en una finca familiar, donde la propietaria Elvia Cardona vivió el proceso con emoción y nerviosismo.

“Yo dije: Dios mío bendito, mellizos. Cuando ella se echó un rato y al rato volvió a pujar, ya salía una cabeza como con tres patas. Entonces venía un muchacho de arriba porque yo estaba sola y la vaca es muy brava, ella le tira a uno. Yo me puse a rezar y a pedirle a Dios que me mandara un angelito que me ayudara con esa vaca”, relató Cardona en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

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El evento ocurrió en una zona rural del oriente antioqueño y generó asombro entre la comunidad, pues los partos cuádruples en bovinos son extremadamente escasos según especialistas - crédito Facebook

El parto se extendió por cerca de dos horas y media y, según la familia, los terneros recibieron nombres poco después de nacer: Luna, Estrella, Lucero, mientras que el macho aún no ha sido bautizado. La familia implementó una rutina especial de alimentación para fortalecer a los animales durante sus primeros días de vida.

“Por la mañana, a las seis, a cada uno le echo huevo y les doy malta. Ellos ya quedan caminando y luego, por ahí a las siete y media, se les da el desayuno a cada ternerito”, explicó la dueña al medio citado.

Un evento de probabilidad extraordinaria

De acuerdo con Agronet, lo habitual en la ganadería bovina es el nacimiento de una sola cría por gestación, mientras que los partos múltiples son muy poco frecuentes.

Una vaca en Nariño, Antioquia, dio a luz a cuatro terneros, un caso excepcional en la ganadería bovina - crédito Facebook
Una vaca en Nariño, Antioquia, dio a luz a cuatro terneros, un caso excepcional en la ganadería bovina - crédito Facebook

La incidencia de gemelos se ubica entre el 1% y el 2% de los nacimientos de bovinos, mientras que los trillizos aparecen con una frecuencia estimada de entre 1 en 10.000 y 1 en 105.000 partos. Cuando se trata de cuatrillizos, la probabilidad se eleva a un caso por cada 700.000 partos e, incluso, algunos expertos elevan esa cifra a 1 en 11 millones de nacimientos.

El veterinario y zootecnista Fabián Ortegón, consultado por Noticias Caracol, calificó el hecho como excepcional dentro del sector: “Es un acontecimiento que no es normal en bovinos. Por lo general no se presentan partos múltiples de cuatro crías. Lo común es una y, máximo, dos. Muy de vez en cuando se presentan casos esporádicos como este”.

El seguimiento veterinario y el interés científico

La rareza de este tipo de nacimientos motivó el interés de la comunidad veterinaria. Expertos explican que los partos cuádruples pueden estar relacionados con fenómenos de superovulación o alteraciones hormonales en las vacas, aunque también pueden ocurrir de forma natural en circunstancias excepcionales. Según registros citados por el noticiero mencionado, existen muy pocos antecedentes documentados en el mundo de partos cuádruples exitosos en bovinos.

La familia propietaria informó que la vaca y los cuatro terneros están en buen estado de salud tras el parto - crédito Facebook
La familia propietaria informó que la vaca y los cuatro terneros están en buen estado de salud tras el parto - crédito Facebook

El caso más reciente fuera de Colombia tuvo lugar en febrero de 2026, cuando una vaquilla de Nicaragua, mezcla de Holstein con Guzerá, dio a luz a cuatro terneros, de los cuales sobrevivieron tres.

En octubre de 2025, una vaca en Dakota del Sur también protagonizó un nacimiento similar. Otros reportes mencionan sucesos en países como Corea del Sur y Estados Unidos, lo que subraya la rareza del evento ocurrido en Antioquia.

El nacimiento de los cuatrillizos transformó la finca en un punto de interés para vecinos, productores y visitantes que se acercan a observar a los animales. Los propietarios describieron el hecho como una “bendición” y recibieron muestras de apoyo y solidaridad de la comunidad rural.

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