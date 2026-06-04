Colombia

Katherine Miranda hizo una incómoda confesión sobre lo que es el trabajo en el Congreso: “El choque es enorme”

La representante, aunque no consiguió conservar su escaño para el periodo 2026-2030, expuso lo complejo que resulta la labor legislativa cuando entran en juego múltiples factores detrás de cada decisión

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Katherine Miranda habló sobre su experiencia en el Congreso de la República - crédito @mirandabogota/Instagram

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente pero poco visibilizada, sobre la distancia entre las expectativas con las que se llega al Congreso de la República y la realidad del trabajo legislativo.

En una conversación en Caracol Radio, durante el programa Café Cruzado, la congresista relató parte de su experiencia en el ejercicio parlamentario, al hacer énfasis en los contrastes entre la formulación ideal de los proyectos de ley y el complejo trámite político que enfrentan una vez ingresan al Legislativo.

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Aunque el espacio no se emitió en su totalidad, el adelanto de sus declaraciones dejó entrever una mirada crítica y reflexiva sobre su paso por el Congreso, así como sobre las tensiones que atraviesan quienes llegan con una agenda de cambios estructurales.

- crédito Catalina Olaya/Colprensa
Katherine Miranda señaló que el proceso legislativo suele ser más complejo de lo que parece desde afuera- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Y es que Katherine Miranda se convirtió en una de las voces visibles del sector ambiental y de la independencia dentro del Congreso; describió con franqueza el impacto emocional y político que implica aterrizar en la dinámica institucional del poder legislativo colombiano.

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“Llegamos con el paquete de proyectos para radicar. Y uno cree que, pues por el hecho de que uno los hizo, fue juicioso; la construcción no solamente fue individual, sino que muchas veces es de colectivos, de personas técnicas que le ayudan a uno”, dijo la congresista en el mencionado programa.

La representante a la Cámara señaló además: “Y uno dice: ‘Ya, pasa porque es que es perfecta y grandiosa mi idea como proyecto de ley’. Y a veces el choque es enorme cuando uno se encuentra con los intereses políticos, burocráticos”.

Katherine Miranda reconoció que los trámites en el Congreso no prosperan muchas veces por procesos burocráticos - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Katherine Miranda reconoció que los trámites en el Congreso no prosperan muchas veces por procesos burocráticos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El cambio de mirada política que afectó a Katherine Miranda en las elecciones

Sus palabras, pronunciadas en tono de reflexión, se enfocaron en el tránsito entre la elaboración técnica de iniciativas legislativas y su confrontación con las dinámicas reales del Congreso, donde entran en juego negociaciones políticas, acuerdos de bancada y estructuras administrativas complejas.

En su intervención, la congresista del Partido Verde insistió en la idea de que el proceso de construcción de leyes no es individual, sino colectivo, y que en él intervienen equipos técnicos, asesores y diversos actores que contribuyen a su formulación.

El Congreso, como lo sugiere su testimonio, no solo es un escenario de debate de ideas, sino un campo de fuerzas donde confluyen intereses, estrategias y tensiones que determinan el destino de cada iniciativa.

Es posible que esa misma dinámica haya dificultado la construcción de mayores consensos en otros frentes, lo que terminó debilitando su proyección política en el Congreso para el periodo 2026-2030. Esto ocurrió después de que no lograra la reelección, en un contexto en el que su cambio de postura ideológica y de apoyos marcó un giro respecto de las bases con las que inicialmente llegó a la Cámara de Representantes.

Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde - crédito @MirandaBogota/X
Katherine Miranda explicó que las leyes no dependen solo de su autor, sino de equipos técnicos y negociaciones políticas dentro del Congreso crédito @MirandaBogota/X

Katherine Miranda llegó al Congreso de la República en 2022 respaldada por un sector de izquierda y, en ese momento, también apoyó la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia. Sin embargo, una vez en ejercicio de sus funciones, su postura política tomó un rumbo distinto, al punto de convertirse en una de las voces más críticas del Gobierno, rechazando varias de sus principales iniciativas, sobre todo con la reforma a la salud.

Con el paso del tiempo, su distancia frente al Ejecutivo se hizo más evidente, especialmente por su oposición a distintos proyectos impulsados desde la Casa de Nariño. Este giro se acentuó durante el siguiente ciclo electoral, cuando decidió respaldar a una figura como Paloma Valencia, identificada por amplios sectores como contraria a las ideas con las que inicialmente había llegado al Legislativo.

Esa decisión terminó generando controversia entre parte del electorado, que no coincidió con ese cambio de alineación política, lo que influyó en que no lograra conservar su escaño en el Congreso.

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