Lo desnudaron, esposaron y amenazaron: la brutalidad del régimen cubano contra el periodista Abraham Jiménez Enoa

José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch (HRW), denunció este sábado en Twitter la brutalidad del régimen cubano contra el periodista Abraham Jiménez Enoa , corresponsal del Washington Post en el país.

“Nunca es un día apropiado para que un gobierno acose a un periodista. Pero el gobierno cubano eligió la víspera del aniversario del asesinato de Jamal Khashoggi (columnista del Washington Post) para amenazar e interrogar al corresponsal del Post en el país. Es un régimen brutal y descarado”, expresó Vivanco.

El director de HRW para la región citó un hilo de Twitter en el que el comunicador relata todo lo que sufrió a manos de las autoridades de la isla.

Abraham Jiménez Enoa contó el pasado jueves que tuvo casi cinco horas de interrogatorio, en el que lo desnudaron, esposaron y amenazaron.

“Acabo de llegar a casa después de pasar casi cinco horas de interrogatorio. Antes, cuando llegué a la supuesta estación policial donde sería la cita, me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil ”, comenzó su relato el periodista.

“Me llevaron hacia Villa Marista, el departamento de la Seguridad del Estado. Ahí me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post me procesarán por usurpación de funciones porque el medio no está acreditado en Cuba, que comenzarán una guerra contra mi familia y mis allegados ”, continuó.

Luego narró: “Y que todo esto era porque detrás de mí está el gobierno de Estados Unidos. Después de muchas otras amenazas, al regreso, no me esposaron, pero igualmente me trasladaron con la cabeza abajo”.

“Este tweet es, sobre todo, para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial”, concluyó su cruda descripción.

Un día antes, en la misma red social, Jiménez Enoa había publicado una foto de la citación acompañada del siguiente mensaje: “La Seguridad del Estado, camuflada en la policía, acaba de dejarme esta citación para mañana a las 9 am. Así, sin más, mañana a interrogatorio, mañana a recibir amenazas para que deje de hacer periodismo. Cuba es un país donde narrar la realidad, te hace un delincuente ”.

Este sábado, Vivanco recordó a Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post que fue asesinado hace dos años dentro del consulado de Arabia Saudita en la ciudad turca de Estambul.

El comunicador, de 59 años, fue visto por última vez ingresando al consulado saudita el 2 de octubre de 2018 para obtener los documentos que necesitaba para casarse con su pareja, Hatice Cengiz.

Tras escuchar supuestas grabaciones de diálogos dentro del consulado -realizadas por la inteligencia turca-, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Khashoggi fue “brutalmente asesinado” ese día.

