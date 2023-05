La Policía de Brasil investiga otra supuesta vacunación de Bolsonaro contra el coronavirus (REUTERS)

La Policía de Brasil sumó a su investigación por el caso de las vacunas de coronavirus del ex mandatario Jair Bolsonaro una nueva inoculación.

Este jueves, las autoridades dieron con datos cargados en el perfil del portal digital del Ministerio de Salud del ex Presidente que exponen que habría recibido una dosis de la vacuna Jansen en San Pablo.

Ésta se sumaría a las dos aplicaciones de Pfizer que también le habrían sido suministradas en el municipio fluminense de Duque de Caixas, según figura en el sistema informático de la cartera de Salud nacional. El registro fecha en el 19 de julio de 2021 la aplicación de una de estas dosis, precisamente en un centro médico en la zona norte de la capital paulista.

En base a estos datos fraudulentos -ya que Bolsonaro embandera la lucha anti vacunas y sostiene no haberse inoculado contra el virus-, la Policía investiga la posterior emisión de certificados a nombre del ex mandatario, en hasta tres ocasiones.

Bolsonaro embandera la lucha anti vacunas y sostiene nunca haberse inoculado contra el virus (EFE)

Los breves intervalos -de apenas unas horas entre un día y otro- desde la supuesta carga de los datos falsos hasta la retirada de los certificados fue otra de las cuestiones que encendió las alarmas de las autoridades por posibles maniobras irregulares, junto con la eliminación de los registros de la aplicación de las dosis de Pfizer.

También, llamó la atención que Bolsonaro accediera ilegalmente a su perfil para obtener un certificado de vacunación dos horas antes de partir rumbo a Orlando, el pasado 30 de diciembre, previa investidura de su oponente, Lula da Silva. Entonces, los datos sugieren que habría estado vigente la vacuna de Jansen que le habría sido suministrada en San Pablo.

Como parte de la investigación, se procedió a allanar la casa del ex Presidente, a lo que éste respondió negando enfáticamente su participación en dichas maniobras y sostuvo que “nunca me pidieron el certificado en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte”. “No tomé la vacuna y fue una decisión mía. Punto final. Nunca negué eso”, reiteró.

Este miércoles, la Policía allanó la casa de Bolsonaro (REUTERS)

Asimismo, se ejecutaron otras 15 órdenes de registro y secuestro, se procedió a analizar material incautado y a realizar entrevistas, y la Policía detuvo a -por lo menos- seis personas en Brasilia y Río de Janeiro, sospechadas de haber participado de esta trama fraudulenta. Entre ellos se encuentra el ex asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid Barbosa, y varios funcionarios del Ejecutivo local de Duque de Caixas -donde, justamente, se investiga el funcionamiento de una organización criminal compuesta por empleados municipales-.

En tanto se esclarece la situación, los aliados del actual Presidente solicitaron a la Embajada de Estados Unidos en Brasil que revise los visados del líder ultraderechista y su esposa Michelle, e inicie también una investigación por estos hechos.

El ex asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid Barbosa, es uno de los detenidos, acusado de formar parte de estas maniobras fraudulentas (REUTERS)

“Además de las muertes por inacción y las mentiras durante la pandemia, Bolsonaro y sus asesores podrían también haber esparcido el coronavirus deliberadamente pues fingían estar vacunados”, sumó la diputada federal del Partido Socialismo y Libertad (PSol), Erika Hilton.

Durante su tiempo en el Palacio del Planalto, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia y se alió con el bando anti vacunas, desestimando las más de 700.000 muertes y casi 38 millones de contagios en el país.

(Con información de Europa Press)

