Allanaron la casa de una figura de la televisión chilena por una investigación de contrabando de joyas que involucra a su marido

Marco Antonio López Spagui, más conocido como "Parived" y su mujer, la conductora de TV, Tonka Tomicic

“Parived”, marido de la popular animadora chilena Tonka Tomicic, es investigado por la justicia chilena a raíz de su vinculación con el mediático ‘’caso relojes’', en el que se investiga una red de robos y reducción de especies de lujo.

Durante la mañana del martes 31 de enero, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) allanó la casa de Tomicic, ubicada en la comuna de Vitacura, en el sector oriente de la capital Santiago. Según los primeros antecedentes, fue personal de la Brigada de Lavado de Activos el que llegó al domicilio de la comunicadora por solicitud de la Fiscalía Occidente.

Sin embargo, de acuerdo a lo que consignaron diversos medios chilenos, el operativo se dio en el marco del mediático ‘‘caso relojes vip’' robados y que involucra a la pareja de la reconocida animadora, Marco Antonio López Spagui, conocido públicamente en Chile como ‘’Parived’'. Adicionalmente, el operativo policial incluyó el allanamiento de 36 domicilios y locales comerciales, como también la orden de detención de 26 personas. Todas ellas, al igual que “Parived”, acusadas de estar involucradas en la supuesta compra de relojes y joyas robadas en Estados Unidos y en Europa.

No obstante, con el transcurso de las horas, se confirmó que López no tenía una orden de detención en su contra en este operativo, según pudo conocer reveló el medio chileno Radio Bío Bío. Además, trascendió que en el operativo en cuestión él no se encontraba en el hogar, pero sí su esposa, reconocida por haber animado el Festival Internacional de Viña del Mar en 2006 y un gran número de programas televisivos. De igual manera, junto con ello, se habrían incautado joyas y artículos electrónicos que podrían tener elementos importantes en el marco de la investigación.

Cabe señalar que desde 2021 que López Spagui es objeto de una investigación, al verse involucrado en la supuesta compra de relojes y joyas robadas en el extranjero. Sin embargo, nunca ha sido formalizado. En dicha causa, por ejemplo, sí está imputado el empresario Domingo Jalil, quien tendría cercanía con el socialite, conocido, además, por ser un guía espiritual. Según informó el citado medio, ambos se reunieron en un café de Vitacura para desayunar, como también para revisar cuentas y cheques.

Junto con ello, se logró establecer a través de escuchas telefónicas que se llamaban para hablar de un negocio “redondo y armado”. Se trataba de la compra de una joya para la que necesitaba $20 millones (US$25,228).

En base a ello, las autoridades policiales chilenas interpretaron que “Domingo Jalil era el contacto directo con Marco Antonio López, quien adquiere joyas y relojes de alto valor a parte de la agrupación delictual, teniendo Domingo en su poder cheques entregados por el propio Parived”. Jalil, por su parte, actualmente se encuentra en prisión preventiva, tras ser acusado como uno de los mayores traficantes de fuegos artificiales de Chile.

Asimismo, a López también se le vincula con Harold Vilches Pizarro, conocido como “el rey del oro”, con quien se reunió en el Hotel Sheraton de Santiago, ubicado en la comuna de Providencia. De hecho, Vilches llegó a ser el mayor contrabandista de oro de Sudamérica.

Harold Vilchez, conocido como "Rey del oro"

Al respecto, su abogado Mario Vargas Cociña, presentó un escrito para que la Fiscalía Occidente dé a conocer qué es lo que se investiga sobre su defendido. En el documento, el letrado declaró que “vengo a solicitar que se fije una audiencia de control judicial previo a la formalización de la investigación según lo dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Penal, por cuanto don Marco Antonio López Spagui se considera afectado por la investigación seguida en la presente causa”.

“Habiendo transcurrido cinco años desde que se inició esta causa y más de dos años desde que tenemos conocimiento que mi representado tiene la calidad de imputado, sin habérsenos entregado ningún antecedente respecto a cuál es la imputación concreta que pesa sobre esta parte y, considerando todos los daños de carácter personales y profesionales que ha generado esta investigación, venimos en solicitar que se fije un plazo para que el Ministerio Público de a conocer los hechos investigados”, agregó.

