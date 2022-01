Una conocida modelo y conductora de la televisión de Chile quedó involucrada en un caso de contrabando de joyas y relojes de lujo

Tonka Tomicic

A mediados de agosto de 2021, la Policía de Investigación de Chile dio a conocer de una red dedicada al robo de joyas y relojes en el extranjero que luego eran internados y comercializados en el país. Previo a esto, en 2018, Harold Vilches, más conocido como el “Rey del Oro”, fue condenado por la justicia al pago de más de 14 mil millones de pesos (USD 16.500.000) al Estado por los delitos de asociación ilícita, contrabando, lavado de activos, infracción a la ley tributaria y presentación de declaración maliciosamente falsa.

En Chile, los productos eran recepcionados por Estrella Dinamarca Sánchez una conocida joyera del centro de la capital, Santiago. Un potencial comprador de dichos artículos de lujo obtenidos de manera ilícita en el extranjero fue Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, esposo de la reconocida modelo y conductora de televisión, Tonka Tomicic.

Marco Antonio “Parived” López y Tonka Tomicic

El nexo que involucra a Parived fue un encuentro entre él y el “Rey el Oro” en el Hotel Sheraton de la comuna de Providencia en la capital, Santiago, en 2019. Lo anterior se verifica por una conversación entablada entre Parived y un tercero en la que se revela que mantendría en su poder una piedra que posee un valor comercial de 130 millones de pesos (USD 152.000), que se la habría entregado un sujeto, al cual le dio un cheque por 65 millones de pesos (USD 76.000) en garantía , para poder quedarse con dicha piedra, por la cual mantendría ofertas en el extranjero.

Ayer, en una entrevista exclusiva al canal Chilevisión, Harold Vilches, el “Rey del Oro”, aseguró haber hecho negocios directamente con la reconocida modelo y conductora de televisión, Tonka Tomicic. “¿Cómo llega ella a hacer negocios conmigo? Por Marco Antonio”, señaló, refiriéndose a Marco Antonio “Parived” López.

“Me entregó unos cheques (dos) en forma de pago (de 20 millones de pesos cada uno, o USD 23.400) , como hace un año. Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente, ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay uno protestado por forma y otro por fondos. Ella no me dio explicación”, agregó.

Harold Viches, "Rey del Oro"

Al ser consultado si le pidió respuesta a Tonka Tomicic dijo que “en realidad hoy en día está en una situación súper complicada mediáticamente y no creo que esté pendiente de pagarme. Antes de esto le pedí explicaciones a ‘Parived’ y no se ha hecho cargo de los pagos”.

Vilches sostuvo que se ha visto involucrado en este caso sólo por haberse reunido con Parived, ocasión en la que, afirma, se juntaron para hablar sobre la venta de un terreno. No obstante, finalmente el trato quedó en nada. “Me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas. Ni siquiera me dedico a eso”, se defendió.

En la entrevista hecha por el medio ya mencionado, Mario Vargas, abogado de ‘Parived’ y Tomicic, señaló queVilches le pidió asesoría al esposo de la conductora de televisión en temas ligados a ayuda espiritual. “Esa es la relación que tienen”, remarcó.

Sin embargo, posteriormente el abogado admitió que sí hay una relación comercial entre ellos, pero descartó que Tonka Tomicic tuviera participación alguna. Al referirse nuevamente a la relación entre Harold Vilches y Parived, Mario Vargas respondió: “En algún momento ellos fueron a una compañía de factoring del sector oriente de la capital y solicitaron que se les entregue una suma de dinero. Pero esa suma de dinero que entrega un factoring queda afianzada con un instrumento mercantil. En este caso, eran cheques de la esposa de mi representado”.

La investigación de este caso es totalmente privada y sigue en curso por lo que aun no hay condena a ninguno de los involucrados.

SEGUIR LEYENDO