América Latina

Protestas en La Habana por cuarto día consecutivo sacuden a una Cuba sin combustible ni electricidad

Las manifestaciones en diferentes zonas de la capital cubana siguen acumulando enfrentamientos entre vecinos y fuerzas de seguridad debido a los constantes cortes de energía que mantienen a la población sin servicios básicos durante largos periodos

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People walk past trash set on fire in the middle of a street during a protest against frequent power cuts as Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez
People walk past trash set on fire in the middle of a street during a protest against frequent power cuts as Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez

Residentes de varios municipios de La Habana salieron a las calles por cuarta jornada consecutiva para protestar contra los apagones que superan las 25 horas diarias en la capital cubana y las 50 horas en el oriente del país. La crisis, desencadenada por un cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero de 2025, ha dejado a la isla sin reservas de diésel ni fuel oil, según confirmaron las propias autoridades cubanas.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) registró cortes que alcanzaron el 61% del sistema durante la hora pico del jueves a las 21:20 horas, de acuerdo con un balance divulgado el viernes. La entidad proyectó que los apagones cubrirían el 50% del sistema durante ese mismo viernes.En el municipio de Guanabacoa, la activista Maritza Concepción confirmó más de 40 horas consecutivas sin electricidad. “La gente se están tirando para la calle y enfrentando a la policía, que le fue para arriba junto con los represores a darle golpe al pueblo y entonces le cayeron a pedradas a la policía”, declaró Concepción, quien situó los hechos cerca del palacio de los matrimonios, en La Hata.

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En el barrio de Romerillo, municipio Playa, la residente Ana Castillo describió enfrentamientos con efectivos policiales por segundo día consecutivo. Según su relato, el suministro eléctrico fue restablecido el miércoles a las 10 de la mañana y cortado a las 14:00 horas, sin reponerse sino hasta las 14:00 del jueves, durante apenas 25 minutos. “La gente tocó cazuelas, se tiró para la calle y empujaron a los policías”, afirmó Castillo.

People bang utensils during a protest against frequent power cuts as the capital faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez TPX IMAGES OF THE DAY
People bang utensils during a protest against frequent power cuts as the capital faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez TPX IMAGES OF THE DAY

La tensión se extiende también a La Güinera, barrio que fue uno de los focos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Wilber Aguilar, padre del preso Walnier Aguilar, describió la situación como “caos y desesperación” y advirtió que “no sabemos cómo va a terminar esto”.En el oriente del país, el opositor Julio César Álvarez informó desde Holguín que los cortes superaban las 50 horas continuas, con apenas cuatro horas de suministro en ese período. “Hay un despliegue policial en la ciudad que es increíble”, concluyó Álvarez, quien señaló que el malestar vecinal crece pese a que la población “aparentemente está tranquila”.

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad tras registrarse lo que calificó como “represión” de las protestas del 13 de mayo. En un comunicado difundido en redes sociales, la legación señaló que “la red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable” y que los apagones afectan el suministro de agua, la refrigeración y las comunicaciones.

La Embajada precisó que, si bien las manifestaciones “no han sido dirigidas contra Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses”, los informes indican que “algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra manifestantes cubanos”. Recomendó a sus nacionales en la isla conservar combustible, agua, alimentos y carga de teléfono móvil, y evitar concentraciones.

People protest against frequent power cuts as the capital Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez
People protest against frequent power cuts as the capital Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez

El ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy, confirmó el miércoles que no queda “absolutamente nada” de diésel y fuel oil en la isla, y calificó la situación de “crítica”. Atribuyó el colapso al bloqueo energético impuesto por Washington en enero, que amenaza con sanciones y aranceles a cualquier país que suministre energía a Cuba.

La crisis se agudizó tras la pérdida del suministro venezolano a comienzos de año, luego de la operación militar estadounidense en Caracas que resultó en más de cien muertos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para sostener su economía y requiere ocho buques petroleros mensuales para cubrir su demanda.

El único cargamento recibido en los últimos cuatro meses llegó el 31 de marzo desde Rusia, con 730.000 barriles de crudo —suficiente para cubrir aproximadamente dos semanas de demanda, según las autoridades—. Moscú informó del envío de un segundo buque, pero su paradero exacto se desconoce.

People protest against frequent power cuts as the capital Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez
People protest against frequent power cuts as the capital Havana faces its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has strangled the island of fuel, in Havana, Cuba, May 13, 2026. REUTERS/Norlys Perez

En el plano diplomático, la Cancillería rusa informó el viernes que su titular, Serguéi Lavrov, se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en el marco de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi. Ambos países reafirmaron su postura sobre “la inadmisibilidad de sanciones unilaterales” como las impuestas por Washington contra La Habana.

El comunicado del Ministerio de Exteriores ruso indicó que Moscú expresó su disposición a “ayudar a La Habana a exigir el levantamiento inmediato del bloqueo comercial, económico y financiero estadounidense”, así como la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Rusia reafirmó además su disposición a brindar “apoyo político, diplomático y financiero necesario” a la isla.

La jornada del jueves también registró la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con contrapartes cubanos en medio de lo que las autoridades de ambos países reconocieron como conversaciones en curso, pese a la dureza del enfrentamiento público entre Washington y La Habana.

Para los cubanos de a pie, la crisis se traduce en privaciones acumuladas. “Mi vida se ha hecho muy difícil”, dijo a The Associated Press Eduardo del Castillo, jubilado de 83 años residente en La Habana Vieja. El mecánico José Antonio Suárez, de 66 años, sumó a los apagones la escasez de transporte: “Muchos carros están parados, hay un déficit tremendo de combustible. Hay una inflación... El dólar subió”.

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