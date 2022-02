Nuevas pruebas complican al novio de una famosa conductora de TV chilena con el contrabando de joyas y relojes robados

Tras escuchas telefónicas se confirma el vínculo entre Parived y contrabandistas de joyas y prestamistas

Se complica el escenario para Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived y esposo de la afamada animadora de televisión Tonka Tomicic. Se confirmó a través de escuchas telefónicas publicadas por el diario La Tercera que tenía vínculos con contrabandistas de joyas y prestamistas.

Los primeros detalles sobre su presunto involucramiento en una investigación por lavado de activos habían salido a la luz en agosto del año pasado.

El 13 de mayo de 2019, el anticuario y consejero espiritual, Parived se contactó con Domingo Jalil, un conocido prestamista que en esa época era blanco de una investigación penal por el delito de contrabando de joyas y relojes de lujo. Los teléfonos intervenidos por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI) seguían atentamente la conversación. De ella se desprenden datos que transformaron inmediatamente a Parived en imputado en la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.

En un informe policial enviado a la fiscalía se detalla: “Tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos”, le dijo por teléfono al prestamista Domingo Jalil.

Además, quedó en evidencia que el imputado estaba al tanto del origen de los artículos, “mientras Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: “Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día”.

En el expediente de la investigación, que es liderada por el fiscal Eduardo Baeza, más de una vez es el propio Parived quien menciona a la animadora, Tonka Tomicic, ya que para comprar relojes y joyas que le son ofrecidos por los imputados Estrella Dinamarca, Domingo Jalil y Jaime Quiroz, usaba el talonario de cheques de la exmodelo. De ello también existe rastro en las escuchas analizadas por la PDI.

Para la compra de joyas Parived usaba los cheques de la animadora de TV chilena, Tonka Tomicic

El 4 de mayo de 2020, en otra escucha telefónica entre López Spagui y otro “financista”, Daniel Goñi llamó a Parived y le preguntó “cómo está de tiempo para juntarse y ver así sus deudas, porque ya estaba chato de que lo llamen con la finalidad de cobrarle debido a que todos encuentran raro y poco serio que él (Parived) no pague lo que se debe”. Ante esto, López Spagui le dice a Goñi que responda que “no hay caja, que no hay plata y que hay que repactar todo”. Las explicaciones continúan y el anticuario asegura que “está esperando ingresos, ya que debido al mal negocio que tuvo con Cristián de la Fuente tuvo que utilizar dinero que aún no le han depositado”.

Luego de esto Parived se vuelve a contactar con Goñi, pero para preguntar de mensajes que le estaban llegando a su esposa Tonka Tomicic en donde reclaman el por qué sus cheques salieron protestados.

El documento policial alude a la conversación en que López le señala “que le pareció bastante extraño que hay un tipo muy desagradable que le escribió a su señora y que tenía tres cheques protestados de ella”. Goñi aseguró que no tenía idea qué estaba pasando, pues los cheques que él le había pasado de Tomicic ya habían sido depositados. “La Tonka se puso súper nerviosa”, le dice. Finalmente, según quedó transcrito en el expediente judicial, Parived llamó a la persona que le estaba cobrando y se comprometió a pagarlos pronto, pues en ese momento no tenían fondos y para ello debió convencer al prestamista de su liquidez, ya que se trataba de seis cheques por $ 21 millones.

La PDI hace una apreciación policial de la interceptación de la llamada: “Es posible observar que López realiza diversos negocios, utilizando frecuentemente cheques a nombre de su cónyuge, Tonka Tomicic, demostrando preocupación porque la habrían contactado directamente a ella para cobrarle cheques protestados por negocios relacionados con la compra y venta de relojes, haciendo hincapié en que él es el encargado de los negocios y de los pagos de esos documentos”.

Según la investigación Marco Antonio López no sólo se dedicaba a la compra y venta de relojes robados sino que además utilizaba las ventas para lavar dinero, así consta en la investigación de la Policía de Investigaciones. Actualmente es investigado por la Fiscalía por los delitos de compra y venta de especies robadas además de lavado de dinero.

