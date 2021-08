Un millonario contrabando de joyas y relojes de lujo salpica a una famosa Miss Chile y conductora de TV

Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López Spagui.

Una famosa presentadora de TV y su marido se han visto vinculados en una eventual red de contrabando de joyas en Chile que involucraría a altos empresarios y a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho fue revelado la semana pasada por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) que informó que Marco Antonio López Spagui, esposo de la presentadora de TV Tonka Tomicic, estaría siendo investigado por integrar una presunta red de contrabando de joyas.

Tonka Tomicic es una reconocida presentadora de TV chilena y fue elegida como Miss Chile en 1995. Ha liderado programas históricos en Chile como el matinal Buenos Días a Todos junto con el animador ya fallecido Felipe Camiroaga. Además, se destacó como presentadora en el Festival de Viña del Mar en el 2007. En el 2014 se casó con Marco Antonio López de quien poco se sabe ya que mantiene un bajo perfil público.

En el reportaje firmado por la periodista Paulina Toro se aseguró que la investigación policial se ha extendido por tres años contra la red dedicada “al robo en el extranjero de joyas y relojes de lujo que son internados y comercializados en Chile”.

La investigación periodística sostuvo además que mediante escuchas telefónicas “la Fiscalía Metropolitana Occidente estableció una conexión entre imputados y efectivos de la PDI, además de determinar el destino de los artículos. Algunos de los accesorios fueron adquiridos por empresarios relacionados con joyerías del centro de Santiago”.

Sobre el papel que habría jugado Marco Antonio López en esta presunta red de contrabando de joyas, la nota indicó que “los antecedentes que figuran en poder de la Fiscalía indican que López habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado. La información preliminar apunta a que cheques de la animadora forman parte de la indagatoria y que la fiscalía se encuentra detrás de esos documentos”.

Según las palabras de Paulina Toro en el programa de televisión Hola Chile, la investigación también habría salpicado a Tonka Tomicic, esposa de Marco Antonio López y conductora de Canal 13. “Sabemos que se están investigando estos cheques de Tonka Tomicic, que son de su propiedad”, contó Toro.

Mediante un comunicado, López aseguró que “jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley” y que hasta la fecha “no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho”.

“Hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho. Si las autoridades requieren, estoy a disposición para entregar todos los antecedentes que sean necesarios”, manifestó Marco Antonio López.

La defensa de Tonka

La animadora Tonka Tomicic.

Luego que la semana pasado estallara este caso, este lunes Tomicic enfrentó las cámaras del matinal Bienvenidos de Canal 13 para entregar su versión de los hechos

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, dijo y alegó que no está “dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable”

Además, Tomicic se descargó en contra de la nota periodística publicada la semana pasada al declarar que “un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión y también una versión distorsionada de los hechos”.

Finalmente Tomicic manifestó que en su vida nunca ha optado por el camino fácil para obtener resultados en su carrera. “Comencé mi carrera a los treces años. Hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”, concluyó la presentadora.

SEGUIR LEYENDO: