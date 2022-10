La oposición responsabiliza a Lacalle Pou por el escándalo de su custodio y lo califica “de una gravedad nunca antes vista en Uruguay”

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el ex jefe de su custodia, Alejandro Astesiano (AFP)

A una semana de la detención del ex custodio de Luis Lacalle Pou, la oposición al Gobierno uruguayo calificó el hecho “de una gravedad nunca antes vista en Uruguay”. Según declararon senadores del Frente Amplio a Infobae, la bancada del partido se reunirá este lunes para determinar acciones.

El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial uruguayo, Alejandro Astesiano, fue imputado por ser parte de un esquema de corrupción que operaba en el cuarto piso de la sede de Gobierno y que falsificaba partidas de nacimiento para posibilitar que ciudadanos rusos accedieran a la ciudadania uruguaya. Luego de que saliera a luz el caso surgieron nuevas implicancias que vinculan a funcionarios públicos cómplices, datos que fueron ocultados a los ojos de Lacalle Pou y cuestionamientos sobre las responsabilidades políticas y penales de lo sucedido.

El senador por el Frente Amplio Alejandro “Pacha” Sánchez dijo a Infobae que se trata de “un hecho gravísimo en el que hay una omisión muy fuerte del presidente”: “Luis Lacalle Pou ha dicho que desconocía sus antecedentes penales por los errores y omisiones que hubo en su ficha, pero la prensa uruguaya en 2020 y 2021 daba cuenta de la cantidad de anotaciones policiales que tenia esa persona. No puede decir que desconocía las anotaciones: eran públicas y notorias. No es justificable contratar a una persona con tantas anotaciones para ese cargo “.

Astesiano fue imputado por ser parte de un esquema de corrupción que funcionaba en el cuarte piso de la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno uruguayo

Desde Interior se emitió un comunicado informando que “sorpresivamente” en la ficha actual de Astesiano figura un antecedente que no estaba cuando en 2020 y 2021 Lacalle Pou accedió a su ficha personal. Tras la disposición de una investigación urgente, se separó del cargo y sumarió a un director de la Policía que presuntamente no informó sobre los antecedentes penales del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Se trata del director de Identificación Criminal, el comisario mayor Gonzalo Vázquez, quien corrigió información de un expediente y no informó a sus superiores, así dándole “información falsa” al presidente de la República.

Respecto a las responsabilidades, Alejandro “Pacha” Sánchez señaló que en primer lugar está la del presidente, que “puso un estafador en el piso cuarto de la Presidencia.” En ese sentido, el senador frenteamplista consideró importante distinguir que “no es un custodio, como se ha tratado de justificar minimizando el hecho; es el jefe de la seguridad presidencial, que se comunica con todas las agencias, que puede pedir información a la Policía, que es el encargado de la seguridad de los mandatarios extranjeros que visitan Uruguay”.

A nivel institucional destacó de máxima gravedad que el Ministerio del Interior no pueda garantizar que la información contenida en las bases de datos de Identificación Civil sea inviolable. “¿Cuáles son los controles? Hay personas que deben tener acceso a modificar las fichas, pero debería haber un control para poder garantizar que cuando se modifica una ficha se analice qué es lo que se modifica”, añadió el senador frenteamplista.

Sánchez lamentó la forma en la que el hecho afecta la imagen del país, al revelar un “problema serio en términos de capacidad de los servicios de inteligencia para poder prevenir, atender o atenuar esta situacion y con respuestas bastante incongruentes por parte del Gobierno”.

Más allá de las responsabilidades, el senador hizo hincapié en la raíz del delito: “No hacían pasaportes falsos, eran legales. Creaban identidades uruguayas y no sabemos cuántas. Eso es muy grave y habla del descontrol que hay en el Ministerio del Interior. Obviamente los pasaportes no los precisaban para ir a pasear a Disney World”, ironizó.

La bancada de Senadores del Frente Amplio se reunirá este lunes para tomar una decisión frente al caso como oposición. Entre las principales opciones se encuentran llamar a los ministros en régimen de comisión general o promover una interpelación: “Necesitamos que el Poder Ejecutivo oficie una posición institucional e informe correctamente los pormenores del hecho”, dijo Sánchez.

Daniel Caggiani: “No basta con decir que han sido victimas de una traición”

Quien también se refirió al caso fue Daniel Caggiani, senador por el Frente Amplio, que calificó el hecho en diálogo con Infobae como de “una gravedad extrema nunca antes vista en Uruguay”. “Cuando el presidente era oposicion tenía un nivel de exigencia de la ética pública escosesa. Hoy parecemos Burundi en ese sentido”, dijo el senador.

Según señaló Caggiani, “el principal responsable es el presidente de la República por haber puesto a esta persona (Alejandro Astesiano) en ese lugar (jefe del Servicio de Seguridad Presidencial). No tiene justificación alguna la contratación de un jefe de seguridad de Presidencia con tantos antecedentes y no basta con decir que han sido victimas de una traición.”

“Es necesario valorar las responsabilidades penales y políticas de que se haya posibilitado el funcionamiento de esta asociación ilícita en el corazón del gobierno de Lacalle Pou, en el mismo edificio en el que funcionan los servicios de inteligencia, el despacho del presidente y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)”, destacó Caggiani.

Por otro lado, el senador se refirió al daño que le hace el hecho a “la imagen pública del país”, colocando a uruguay “en una posición en la que no está acostumbrado a estar”: “Aquí hay una persona que fue designada por confianza politica y hay responsabilidades que no solo violan normas penales sino que han minado la ética de la fúnción pública del accionar del Gobierno”.

Otros representantes políticos también se manifestaron públicamente, entre ellos el ex presidente Julio María Sanguinetti -integrante del Partido Colorado y miembro de la coalición de gobierno- que consideró el hecho como “penoso” y “molesto”, aunque no de suficiente trascendencia como para afectarle negativamente a la imagen internacional del país.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, crítico -el mismo lunes de la detención- la “falta de claridad y falta de coordinación” del Gobierno: “Que nos disculpe el presidente, pero le erró acá. Un funcionario intachable no hace pasaportes falsos en el caso de que así lo demuestre la fiscalía”, señaló Pereira luego de que Lacalle Pou declarara como “intachable” a Astesiano durante la conferencia de prensa llevada a cabo ese día.

