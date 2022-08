Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por violar a seis jóvenes en un caso que generó conmoción en Chile

Mujeres protestando en Santiago (EFE/Elvis González)

La justicia condenó este viernes a 20 años de cárcel al autor de la violación y los abusos sexuales cometidos contra Antonia B., una joven de 21 años que se suicidó tras denunciar los hechos, en un caso que generó gran conmoción en Chile.

El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco, unos 800 km al sur de Santiago, determinó “20 años de presidio en su grado máximo” para Martín Prádenas, de 30 años, tras condenarlo por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual entre los años 2010 y 2019 contra seis mujeres, una de ellas Barra.

En la lectura del veredicto, el Tribunal aplicó el enfoque de género en el contexto de la valoración de pruebas y advirtió que en la longitud de la pena se ha tenido en cuenta “el daño extensivo” causado a las víctimas.

La sentencia causó decepción entre las víctimas y las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, que esperaban que el Tribunal atendiera la solicitud de la Fiscalía, que pedía una condena ejemplar a 41 años de prisión.

“No es justo, se pidieron 41 años, le dieron la mitad. Mi hija ya no está, no va a volver, y él sí podrá volver con su familia. 20 años no es nada para el daño psicológico que provocó a las familias y a las víctimas”, reclamó Marcela Parra, la madre de Antonia B., tras conocer la sentencia.

Reclamo por la condena contra Martín Prádenas, por parte de familiares y organizaciones de mujeres

De las cinco víctimas de Prádenas, tres eran menores de edad y las otras estaban bajo la influencia del alcohol: “No podían decidir ni mucho menos dar su consentimiento”, se explicó en la sentencia.

El caso de Antonia B., que se suicidó tres semanas después de denunciar el hecho en la localidad de Pucón, en el sur del país, generó gran conmoción en Chile, sobre todo entre grupos feministas.

Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2019 y se han reconstruido en base a mensajes de WhatsApp enviados por Antonia a sus amigos, en los que cuenta que tras asistir a un discoteca despertó en una cabaña con Prádenas encima de ella.

La audiencia de formalización de Prádenas, en julio de 2020, fue seguida por un más de millón de personas a través del sitio web del Poder Judicial.

El caso generó una avalancha de repudio en redes sociales, cacerolazos y protestas frente a la casa del acusado en la ciudad de Temuco.

Martín Pradenas, condenado a 20 años de prisión por 5 casos de violación y abuso sexual

Fue precisamente la violación a Antonia B. y la repercusión nacional que tuvo su caso lo que propició que las otras cinco víctimas de Martín Prádenas, en prisión preventiva desde hace dos años, dieran sus testimonios y se descubriera la cruel personalidad de un hombre de 30 años considerado “un depredador sexual”.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y otros colectivos han sugerido que se pida la nulidad del juicio, una posibilidad que van a valorar los equipos de defensa de las víctimas tras una sentencia que creen no proporcionada al daño infligido.

(Con informción de AFP y EFE)

