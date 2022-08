Macaulay Culkin cumple 42 años: millonario a los 10, la pelea con sus padres por su fortuna y su nueva vida feliz

Macaulay hoy puede decir que se siente feliz Foto: Archivo

Hace dos años Macaulay Culkin festejó su cumpleaños con un tuit para su generación: “Hola chicos, ¿quieren sentirse viejos? Tengo 40. De nada” Y continuó: es mi regalo para el mundo: hacer que la gente se sienta vieja. El tuit se convirtió en ese momento como el décimo con más me gusta de todos los tiempos. Para el imaginario colectivo, la carita de Macaulay quedó congelada en el tiempo. Sigue siendo ese chico tierno, astuto y simpático porque sus dos largometrajes de Mi pobre angelito 1 y 2 fueron sus mayores éxitos -que lo hicieron millonario y mundialmente famoso- nunca perdieron vigencia y no logró hacer nada relevante después que lo devolviera a ese podio tan alto e insuperable que había alcanzado con tan solo 10 años. Ambas películas continúan viéndose desde hace 30 años, ni hablar durante la pandemia que explotaron en reproducciones.

Malas noticias, Macaulay sigue envejeciendo y con él todos. Hoy cumple 42 años. Sus años de escándalos quedaron atrás. El actor de Mi pobre angelito dio que hablar a los medios durante mucho tiempo por las disputas legales con sus padres, arrestos por posesión de drogas, su polémica amistad con Michael Jackson o por haberse casado a los 17. Su vida llena de tropiezos finalmente se volvió plácida y luminosa. Alcanzó un equilibrio que parecía imposible. Y esto se debe a su relación estable con Brenda Song, y su paternidad, que estrenó en abril de 2021, con el nacimiento de Dakota Song Culkin.

Macaulay Culkin en Mi pobre angelito, una película infantil amada por grandes y chicos de varias generaciones (20TH CENTURY FOX)

Su actual mujer llegó para cambiarle la vida en 2017. Brenda Song tiene algo en común con él, fue actriz de niña. Hija de tailandeses, empezó a trabajar a los cinco años en publicidades de juguetes y debutó en el cine a los siete y poco después se convirtió en una estrella de producciones infantiles y juveniles de Disney Channel. Ella es la mujer que lo entiende como nadie. Al menos es lo que Brenda cuenta en entrevistas sobre su relación con el actor. Y fue precisamente hablando sobre sus complicadas infancias cómo establecieron una conexión única . “Los niños actores no podemos hablar de lo que fue, nos miramos a los ojos, asentimos y, simplemente, lo sabemos”, aseguró Song, que se recibió en la Universidad de Berkeley en Psicología y negocios y es cinturón negro en Taekwondo.

El pasado de quien interpretó a Kevin por primera vez en 1990 fue extremadamente complicado y su historia es tan conocida como el tamaño de su fama. Siendo todavía un niño prohibió a sus padres acceder a su fortuna, se emancipó y se retiró de la industria al terminar de filmar Richie Rich, en 1994. Tenía apenas 14 años. Sus padres “Kit” Christopher Culkin y Patricia Brentrup se separaron en 1995 y como era de esperar, se desató una terrible batalla legal por la custodia de sus siete hijos. Los chicos Culkin se habían criado en un pequeño departamento ferroviario de Manhattan, sin la obligación de ir a la escuela. Algunos iban otros no. Los mayores no terminaron el secundario. Con los millones ganados por Macaulay se mudaron a una lujosa casa en el elegante barrio Upper East Side de la Gran Manzana.

Macaulay en Mi pobre angelito 2, Peridido en Nueva York (The Grosby Group)

Kit conocía bien esa zona, ya que trabajaba como sacristán en la Iglesia St. Joseph de Nueva York para que sus hijos tuvieran acceso a una educación gratuita. El cambio de suerte para la familia sucedió cuando un vecino, que era director de la compañía Light Opera of Manhattan le comentó a Kit que necesitaban chicos para un casting.

La explotación de su padre

“Mi padre estaba celoso de mí. Era un mal tipo, un abusador. Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, dijo un Macaulay todavía enojado en una entrevista en 2018. No eran ideas de adolescente millonario. Su hermano Kieran, también actor, dijo que si bien él no recibió el mismo maltrato que Macaulay, su padre era una mala persona.

Entre 1990 y 1994 la estrella le rogó infructuosamente a su papá que dejara de firmar contratos porque necesitaba tomarse un descanso, unas vacaciones por primera vez en su vida, que no llegaban. Hizo 9 películas en 5 años y además, con una ambición desmedida, el hombre llevó a los castings a otros dos hijos, Rory y Kieran. “Mi padre tenía una cama gigante y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá” reveló el actor. Así fue como llegado el momento de decidir con quién querían vivir, eligieron a su madre. Kit, enojado, se borró del mapa. Desapareció de las vidas de los chicos, quienes contaron a los medios que olía mal y que cuando no estaba todo era mejor.

Su hermano Kieran volvió a verlo después de 17 años, en una presentación en un teatro de Broadway. El hombre había padecido un ACV y estaba muy deteriorado. No solo no se conmovió al verlo. Le dio exactamente lo mismo, como si fuera un total desconocido o peor, porque pensó en “que se joda, me da igual”. Los chicos detestaban a su padre.

Macaulay junto a sus padres y uno de sus hermanos en 1990, año de estreno de Mi pobre angelito. Sus vidas habían cambiado por completo (The Grosby Group)

En su cuenta de Twitter @IncredibleCulk, Macaulay se presenta de varias maneras: como músico de su banda The Pizza Underground, como “mejor novio” y “lo mejor de todo, papá de Dakota”. El tiempo en familia es un bien preciado. En nada se parece a la que tuvo él. Con Brenda llevan cinco años de relación, una hija en común y en cualquier momento darán el sí en el altar. Este año circuló una foto donde ella lucía un anillo de diamantes en su anular izquierdo, mientras paseaba por Beverly Hills. Una fuente cercana a la pareja se lo confirmo a la revista People: “A Macaulay y Brenda les encanta estar juntos como familia desde que le dieron la bienvenida a Dakota. El compromiso es el siguiente paso natural para ellos y están emocionados por su futuro juntos”.

La pareja es muy reservada en cuanto a su intimidad. Al menos el actor detesta la exposición, de la ya tuvo suficiente. En su cuenta de IG de 2 millones de seguidores Song postea fotos con increíbles vestidos, o junto a sus perros y gatos. La vida cotidiana junto a su pareja no forma parte de lo que se pueda mostrar. Una de los últimas publicaciones fue para el cumpleaños número 40 de Macaulay y le dedicó palabras de una mujer enamorada: “Felices 40 a este ser mágico. Podría sentarme y escribir sin parar lo maravilloso, amable, amoroso, genuino, leal, honesto, brillante e hilarante que sos y lo agradecida que estoy por compartir y hacer esta vida con vos”. Hay posteos que valen más que mil y ese es uno.

Su pareja, Brenda Song, también fue una estrella infantil del cine y la television y asegura que lo entiende como nadie

Macaulay y Brenda se conocieron en un set de Tailandia mientras rodaban la película Changeland en 2017. Ella estaba otra vez soltera, después de una relación con Trace Cyrus, el hermano mayor de Miley, la cantante. El también estaba solo. Hasta 2011 había estado en pareja con la actriz Mila Kunis (la actual de Ashton Kutcher), y ya había estado casado con otra actriz, Rachel Miner, desde 1998 hasta el 2000.

Así como tampoco se ven fotos de la pareja, tampoco comparten imágenes de su hija. Sí hicieron el feliz anuncio cuando Dakota nació. Eran padres por primera vez los dos. “Estamos muy contentos”, comunicaron en pocas palabras. La bebe se llama Dakota en honor a su tía difunta, que perdió la vida a los 29 años como consecuencia de un accidente de tránsito. Fue atropellada por un coche.

Macaulay disfruta mucho el tiempo en familia desde que Dakota llegó a sus vidas

El equilibrio emocional, la estabilidad también impactó de manera positiva en su vida laboral. Fue parte de la serie American Horror Story durante el año pasado. Y este año integra el elenco de otras series de televisión: Los gemstone y Entergalactic.

Con el paso del tiempo, el actor pudo empezar a hablar con los medios sobre la relación que lo unía a Michael Jackson, 22 años mayor, con quien había grabado un video de niño, Black or White en 1991. Fue en el primer año de pandemia cuando contó en el podcast Inside of you que ambos habían padecido la fama desde niños y que la estrella de pop, que había pasado por una situación similar, se había preocupado por él. Quería asegurarse de que no estuviera solo.

Una nueva oportunidad llegó a su vida en todos los aspectos y el actor decidió defenderla, ahora con su bebé en brazos.

