Dos conductores de TV fueron asaltados en pocas horas: alarma en Chile por aumento de delitos violentos

En la fotografía, Juan Cristóbal Guarello y Julio César Rodríguez.

Dos conocidos rostros de TV en Chile fueron víctima de violentos asaltos en solo 24 horas. Esto ha generado alarma en el país debido al aumento de la violencia y de la delincuencia en las calles.

El primer caso afectó al presentador de TV Julio César Rodríguez, quien dirige el exitoso “Contigo en la mañana” del canal Chilevisión. El doble intento de robo se produjo en la noche del miércoles cuando el animador transitaba en su vehículo.

Los hechos se registraron en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Providencia. En este lugar, un grupo de tres sujetos descendieron de un vehículo marca Audi cargando armas de fuego para robar su automóvil. Sin embargo, Julio César Rodríguez maniobró su máquina y escapó del lugar.

No contentos con ello, los delincuentes lo persiguieron y volvieron a interceptarlo, lo que obligó al animador a maniobrar nuevamente su automóvil para escapar.

Horas después, el conocido rostro de TV narró los hechos. “Hice mi camino habitual que me conduce a pasar por Huelén, que corta el parque. Cuando me meto a Huelén llego a un semáforo en rojo, donde hay varios autos y veo un auto Audi que se para frente a mí, un poquito dobladito, pero no encerrando”, dijo el animador.

En ese momento, “yo miro y los veo bajarse. Se bajan tres e inmediatamente reacciono y me voy por el lado del chofer”. Al momento de escapar, los sujetos lo persiguieron y “yo empiezo a mirar por el espejo retrovisor y veo que no vienen. Me desoriento porque no los veo y me quiero reintegrar a la normalidad y de repente me encierran. Los vi encima, no más”, dijo frente a las cámaras del matinal.

“El recuerdo que más tengo de la noche, es que había un tipo bajándose por una puerta y yo en un segundo pensé ‘paso por arriba del tipo con la puerta o no’, y pensé que con eso me arruinaría la vida y lo esquivé. Ahí me fui”, narró Julio César Rodríguez.

Robo a comentarista deportivo

Horas después, el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello sufrió un robo de su vehículo al terminar su jornada laboral después de comentar un partido de la Copa Sudamericana. El comunicador fue interceptado por un grupo de sujetos quienes le robaron el teléfono celular y su vehículo BMW.

El hecho lo dio a conocer el hermano del comentarista por medio de las redes sociales. “Acaban de asaltar a mi hermano Juan Cristóbal Guarello saliendo de la transmisión de la Copa Sudamericana. No sabemos dónde está ni cómo está. Por favor, quien sepa, que me avise”.

Según el inspector de la Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Díaz, “la víctima mientras conducía su vehículo particular marca BMW al hacer ingreso a autopista Costanera Norte fue interceptado por un vehículo color blanco tipo SUV del cual descendieron alrededor de seis sujetos munidos con armas de fuego, quienes intimidan a la víctima”.

Poco tiempo después Juan Cristóbal Guarello manifestó que los delincuentes “eran cabros chicos inexpertos, tenían más miedo que yo. Si no hubiera chocado, me hubiera escapado. Lo que pasa es que quedé instalado ahí. Me parecieron muy inexpertos, muy nerviosos. No sentí miedo en ningún momento”

Plan antirrobos de vehículos en Chile

El gobierno chileno presentó un plan antirrobo de automóviles debido al alza de este delito. EFE/Alberto Valdes

Hechos como los anteriores han alarmado al gobierno quienes han presentado un plan antirrobo de vehículos, específicamente ahora cuando más de 6.700 automóviles han sido sustraídos este 2022. Por esto es que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sostuvo que el plan contará con tres ejes como la persecución penal y mayor fiscalización.

“Estamos abordando el robo violento de vehículos en el país, entendiendo que sigue siendo un porcentaje mínimo en torno al robo de vehículos en general. El grueso de los robos de vehículos siguen siendo los que se hacen con actos de violencia o encerronas. No por ello le damos más o menos preocupación, sino que lo que nos preocupa es particularmente el grado de violencia. Entonces, el primer eje es robo violento de vehículos. El segundo eje es abordar el mercado secundario y ahí significa que el trabajo conjunto tiene que permitirnos mayor y mejor fiscalización a las desarmadurías, a los espacios donde se comercializa”, dijo Vergara.

Vergara manifestó que el plan incluye “un empadronamiento y un registro de las empresas que venden autos”, y que se buscará mejorar “los sistemas de inscripción vehicular, en que terminemos con la política que permite que por cinco días se pueda transitar sin patente”.

Otro eje fundamental del plan “tiene que ver con la persecución, con la investigación, que nos permite que las instituciones del Estado identifiquen y desbaraten a las bandas que están ocupadas en este delito y que muchas veces, y lo digo con mucha fuerza, usan y abusan de menores de edad para cometer estos delitos. Es algo que como gobierno no lo vamos a permitir”.

