Los memes que dejó la caída de la app de BBVA

La caída de la aplicación del BBVA dejó momentos divertidos en redes. Foto: composición Infobae Perú/BBVA

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Las fallas reportadas este viernes 14 de agosto en la aplicación de BBVA, justo en día de quincena, no solo provocaron preocupación entre los clientes que intentaban consultar sus saldos o disponer de su dinero, sino que también encontraron una válvula de escape en redes sociales: los memes.

Aunque BBVA aclaró que se trataba de inconvenientes para algunos usuarios y no de una caída generalizada del servicio, las intermitencias fueron suficientes para que X se llenara de bromas sobre la imposibilidad de ver el depósito de la quincena, hacer transferencias o simplemente ingresar a la aplicación.

(redes sociales)

¿Qué pasó con la app de BBVA este viernes 14 de agosto?

Desde las primeras horas de la jornada comenzaron a aparecer reportes de clientes que tenían dificultades para utilizar la app de BBVA.

Algunos usuarios señalaron problemas para consultar correctamente sus saldos y movimientos, mientras que otros no podían iniciar sesión o completar determinadas operaciones bancarias.

La situación cobró especial relevancia debido a que se trató de un viernes de quincena, fecha en la que una gran cantidad de trabajadores recibe su salario y suele utilizar las aplicaciones bancarias para revisar depósitos, realizar transferencias y cubrir pagos.

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De acuerdo con los reportes publicados durante la jornada, las afectaciones fueron intermitentes y no necesariamente representaron una caída total para todos los clientes.

En algunos casos, la aplicación permitía ingresar, pero la información de las cuentas no se actualizaba correctamente. Posteriormente también se reportaron dificultades relacionadas con el inicio de sesión.

El problema no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla, quejas y bromas relacionadas con la coincidencia entre la falla y el día de pago.

(redes sociales)

De la preocupación a los memes: así reaccionaron los usuarios

Como suele ocurrir cuando una plataforma bancaria presenta problemas, la molestia de los usuarios rápidamente se transformó en memes sobre BBVA. Uno de los ejemplos acompañó la frase “Yo sin poder entrar a mi app BBVA y necesito hacer pagos” con la imagen de un perro mostrando una expresión de angustia frente a un teléfono.

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Otra publicación utilizó una imagen de una computadora identificada como BBVA para bromear sobre el funcionamiento de los servidores. El mensaje fue directo: “Los Servidores de BBVA, valiendo madre otra vez”, reflejando la frustración de quienes intentaban utilizar el servicio.

También apareció una reacción que publicó una fotografía acompañada por la frase: “Wow, no está funcionando la app de BBVA. QUÉ RARO.” El comentario utilizó la ironía para recordar que las fallas de aplicaciones bancarias se han convertido en una situación recurrente que suele generar reacciones similares en redes.

(redes sociales)

Más allá del tono humorístico, las publicaciones muestran una preocupación concreta entre los clientes: no poder acceder a su dinero o confirmar que la quincena haya sido depositada.

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Las autoridades bancarias han recomendado evitar repetir operaciones cuando una transacción parece no completarse y esperar a que los servicios se normalicen para evitar movimientos duplicados.

La coincidencia entre una falla tecnológica y el día de pago convirtió nuevamente a la app de BBVA en protagonista de las conversaciones digitales.

Mientras los usuarios esperaban recuperar el acceso normal a sus cuentas, los memes funcionaron como una forma de expresar, con humor, la frustración provocada por una situación que para muchos comenzó como un inconveniente tecnológico y terminó afectando pagos y operaciones cotidianas.