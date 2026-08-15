Así fue la llegada de la delegación israelí para apoyar el rescate de personas tras el terremoto: “Israel con Colombia”

El capitan Roni Kaplan confirmó la puesta en marcha de un bloque de ayuda - crédito @CapitanKaplan/X

Guardar

Una delegación de expertos del Comando de Defensa Civil de Israel aterrizó en Cali este viernes 14 de agosto, cerca del mediodía, para sumarse a las tareas de rescate y asistencia humanitaria, luego del devastador terremoto de 7,4 grados que azotó el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, afirmó que el apoyo corresponde a una fuerza de “soldados de paz”, ya que “nuestra historia nos enseñó que frente al sufrimiento no alcanza con mirar desde lejos. Hay momentos en los que hay que levantarse, actuar y tender una mano. Este es uno de esos momentos. Colombia querida, Israel está contigo!”, dijo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El equipo llegó al país siguiendo las instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, que organizó un grupo de avanzada del ministerio que ya aguardaba en el aeropuerto caleño a sus compañeros especialistas y coordinar las operaciones junto a las autoridades locales.

De hecho, de acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, “antes de la partida de la delegación, se llevaron a cabo los preparativos logísticos, durante los cuales se empacó y cargó el equipo de rescate adaptado a las actividades de la delegación”.

Este es el equipo de expertos en rescate que llegó de Israel a Cali, Colombia - crédito @IDF/X

La misión israelí, encabezada por el brigadier general Yossi Pinto y compuesta principalmente por reservistas, llegó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Israelí.

PUBLICIDAD

Tras aterrizar, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador Alon Lavi, junto a Pinto, inspeccionaron los lugares donde se requieren acciones inmediatas. Se prevé que las operaciones de rescate comiencen en las próximas horas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que los miembros de la delegación “están identificando los puntos críticos donde reforzarán nuestra ventana de vida, que sigue activa. Seguiremos buscando hasta encontrar a la última persona que pueda estar con vida bajo los escombros”.

Mientras tanto, la nueva embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, se unirá a la misión el lunes 16 de agosto, tras recibir sus credenciales del Gobierno colombiano.

PUBLICIDAD

La Comunidad Judía de Colombia da con mucha emoción la bienvenida a esa gran delegación de apoyo - crédito @RabinoGarmon/X

Por su parte, Eder concluyó que se trata de “una fuerza que se suma a la nuestra”, ya que los rescatistas israelíes trabajarán en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Cali.

Eder aseguró que los rescatistas extranjeros también harán parte de la extracción de las personas fallecidas que aún permanecen bajo estructuras colapsadas.

“A todos los países, equipos de rescate y organizaciones que han tendido su mano a Cali: GRACIAS. Cada mano que se suma nos da más fuerza para seguir buscando. #CaliSomosTodos”, dijo el alcalde.

Este es el mensaje que mandó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a la delegación israelí - crédito Alejandro Eder - @IDF/X

Qué delegaciones internacionales están apoyando a Colombia tras el terremoto

Equipos de rescate internacionales refuerzan la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

La llegada de brigadistas y misiones humanitarias de varios países ha fortalecido las labores de búsqueda y rescate en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el suroccidente del país y dejó, hasta el momento, casi 300 personas fallecidas, miles de heridos y centenares de desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

PUBLICIDAD

Entre los primeros equipos internacionales en arribar se encuentran los rescatistas mexicanos conocidos como los ‘Topos Aztecas’, que, tras su llegada el 11 de agosto de 2026, expresaron su disposición a trabajar “hombro a hombro con la comunidad” y pusieron a disposición su experiencia en intervenciones tras desastres.

Ayuda de insumos de El Salvador a Colombia tras terremoto. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

El presidente de la organización, Héctor Méndez, aseguró el compromiso de los brigadistas de asistir a las víctimas en las zonas más afectadas, especialmente en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

Desde Estados Unidos, el equipo élite Dart (Disaster Assistance Response Team), gestionado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usauid), llegó al país para apoyar operaciones críticas y la coordinación de la respuesta humanitaria.

PUBLICIDAD

“Estamos aquí para ayudar al Gobierno colombiano con la coordinación de las labores de búsqueda y rescate, así como con las evaluaciones estructurales”, explicó Mike Eddy, miembro del equipo USA-01 del condado de Fairfax.

Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores de respuesta en Colombia - crédito @USEmbassyBogota/X

El Salvador también se sumó a la ayuda internacional con el envío de un avión cargado con 51 toneladas de insumos y la promesa de responder a cualquier nuevo requerimiento de Colombia.

“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, expresó el presidente Nayib Bukele.

La coordinación de esta asistencia internacional ha sido gestionada por la Ungrd, que formalizó solicitudes de cooperación a equipos certificados de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

PUBLICIDAD

El director de la entidad, David Tamaño, destacó que la fase actual de la emergencia requiere el respaldo de recursos técnicos y humanos altamente especializados, ante el agotamiento de capacidades locales.