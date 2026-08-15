México
Agregar Infobae enGoogle

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol

La Secretaría de Energía destalló que México planea incorporar el alcohol etílico en las gasolinas del país

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)
Guardar

La tarde de este de 14 agosto de 2026, el embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la cooperación en seguridad energética entre los gobiernos de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la integración del “etanol” tiene el objetivo de “fortalecer” a los productores de ambos países.

En su cuenta de X (antes Twitter), el diplomático escribió el siguiente mensaje:

“La seguridad energética es una prioridad para el presidente Donald Trump. Trabajar con nuestros socios en México y el sector privado para avanzar en la integración del etanol fortalece la seguridad energética de América del Norte, amplía las oportunidades para nuestros productores y hace que tanto nuestros países como nuestra región sean más competitivos”.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el gobierno mexicano busca robustecer las acciones en materia energética, durante la segunda semana, Sheinbaum sostuvo una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, donde también resaltó el acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

Estados Unidos destaca cooperación energética con México. (Foto: SENER)
Estados Unidos destaca cooperación energética con México. (Foto: SENER)

México y EEUU se reúnen para incorporar etanol en gasolinas

El miércoles 13 de agosto, el Subsecretario de Hidrocarburos, Juan Vidal Amaro, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, Luke Lindberg, se reunieron por segunda ocasión en Ciudad de México para dar continuidad a los trabajos de análisis de “desafíos y oportunidades de incorporar etanol en las gasolinas de México”.

PUBLICIDAD

El objetivo bilateral es la incorporación de combustibles con menores emisiones, buscando fortalecer cadenas productivas y el intercambio agrícola entre México y Estados Unidos:

“Como parte de este encuentro, el Subsecretario de Hidrocarburos, Juan Vidal Amaro, se reunió con el Subsecretario Lindberg, para dar continuidad a este trabajo y avanzar en el análisis de alternativas que permitan incorporar, de manera gradual y responsable, combustibles con menores emisiones, al tiempo que se fortalecen las cadenas productivas y el intercambio agrícola entre ambos países”.

La administración de Sheinbaum y Donald Trump buscan acuerdo para incorporar etanol a gasolinas. (Foto: SENER)
La administración de Sheinbaum y Donald Trump buscan acuerdo para incorporar etanol a gasolinas. (Foto: SENER)

A través de la Secretaría de Energía (SENER) se precisó que la administración de Claudia Sheinbaum busca encaminar la diversificación energética rumbo a la sostenibilidad:

“La diversificación de nuestras fuentes para la elaboración de combustibles forma parte del camino hacia un desarrollo energético sostenible, en beneficio del pueblo de México”.

Lindberg precisó que la discusión entre ambos grupos de trabajo estuvo enfocada al “establecimiento de varios sitios de lanzamiento y un marco de múltiples etapas para expandir la adopción del etanol”.

Gobierno de Sheinbaum mantiene impulso energético con Brasil

Desde hace algunos meses la mandataria mexicana dio a conocer que tanto México como Brasil buscarían mayor cooperación en materia energética. En julio, Claudia Sheinbaum adelantó que entre los trabajos centrales de esa colaboración se encuentra la búsqueda de petróleo en el yacimiento de Cantarell, ubicado en Campeche, con apoyo de tecnología desarrollada por Petrobras. El impulso tomó forma desde la visita del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin a México en agosto de 2025.

El pasado 6 de agosto, la VI Reunión de la Comisión Binacional entre México y Brasil -mecanismo que había permanecido en pausa por tres años- formalizó esa agenda. Los cancilleres Roberto Velasco y Mauro Vieira copresidieron el encuentro, en el que firmaron un Memorando de Entendimiento entre Pemex y Petrobras con vigencia inicial de dos años.

México y Brasil firman Memorando de Entendimiento en materia energética por dos años. (Foto: SRE)
México y Brasil firman Memorando de Entendimiento en materia energética por dos años. (Foto: SRE)

El canciller Vieira precisó que la cooperación estratégica se enfoca en la exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas en el Golfo de México, así como en la evaluación de oportunidades en refinación, fertilizantes y petroquímica.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonGasolinaEstados UnidosMéxicoEnergíaEtanolPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

El referente del Chelsea se rindió ante el Coloso de Santa Úrsula tras enfrentar al Tri en el Mundial 2026, asegurando que ningún recinto de la Premier iguala su atmósfera histórica

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: lluvias provocan el cierre de vialidades en Ecatepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 14 de agosto: lluvias provocan el cierre de vialidades en Ecatepec

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 14 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 14 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Lluvias retrasan el servicio en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Lluvias retrasan el servicio en varias líneas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Bertha Alcalde anuncia captura de “El Glenda”, uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX

Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Laguardia imita los regaños de Cynthia Klitbo y desata la risa de todos

Ernesto Laguardia imita los regaños de Cynthia Klitbo y desata la risa de todos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello

Paola Suárez admite que Karina Torres es “insípida” en La Casa de los Famosos México: “No la voy a poner en un pedestal”

Alejandra Guzmán cancela su concierto en Chihuahua, estas son las razones

Patrocinadores de La Casa de los Famosos México piden “contenido” y menos “muebles”, los fans les recuerdan lo que pasó con Adrián Marcelo

DEPORTES

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

Erik Lira estaría a un paso de dejar Cruz Azul para jugar en el Mónaco

América no será local en el Azteca para enfrentar al Columbus Crew en la Leagues Cup

Quién es Israel Luna, nuevo refuerzo de Pumas para el apertura 2026

La Asociación Mexicana de Futbolistas emite su postura por la desaparición del descenso en la Liga MX