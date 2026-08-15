Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)

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La tarde de este de 14 agosto de 2026, el embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la cooperación en seguridad energética entre los gobiernos de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la integración del “etanol” tiene el objetivo de “fortalecer” a los productores de ambos países.

En su cuenta de X (antes Twitter), el diplomático escribió el siguiente mensaje:

“La seguridad energética es una prioridad para el presidente Donald Trump. Trabajar con nuestros socios en México y el sector privado para avanzar en la integración del etanol fortalece la seguridad energética de América del Norte, amplía las oportunidades para nuestros productores y hace que tanto nuestros países como nuestra región sean más competitivos”.

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Cabe destacar que el gobierno mexicano busca robustecer las acciones en materia energética, durante la segunda semana, Sheinbaum sostuvo una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, donde también resaltó el acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

Estados Unidos destaca cooperación energética con México. (Foto: SENER)

México y EEUU se reúnen para incorporar etanol en gasolinas

El miércoles 13 de agosto, el Subsecretario de Hidrocarburos, Juan Vidal Amaro, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, Luke Lindberg, se reunieron por segunda ocasión en Ciudad de México para dar continuidad a los trabajos de análisis de “desafíos y oportunidades de incorporar etanol en las gasolinas de México”.

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El objetivo bilateral es la incorporación de combustibles con menores emisiones, buscando fortalecer cadenas productivas y el intercambio agrícola entre México y Estados Unidos:

“Como parte de este encuentro, el Subsecretario de Hidrocarburos, Juan Vidal Amaro, se reunió con el Subsecretario Lindberg, para dar continuidad a este trabajo y avanzar en el análisis de alternativas que permitan incorporar, de manera gradual y responsable, combustibles con menores emisiones, al tiempo que se fortalecen las cadenas productivas y el intercambio agrícola entre ambos países”.

La administración de Sheinbaum y Donald Trump buscan acuerdo para incorporar etanol a gasolinas. (Foto: SENER)

A través de la Secretaría de Energía (SENER) se precisó que la administración de Claudia Sheinbaum busca encaminar la diversificación energética rumbo a la sostenibilidad:

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“La diversificación de nuestras fuentes para la elaboración de combustibles forma parte del camino hacia un desarrollo energético sostenible, en beneficio del pueblo de México”.

Lindberg precisó que la discusión entre ambos grupos de trabajo estuvo enfocada al “establecimiento de varios sitios de lanzamiento y un marco de múltiples etapas para expandir la adopción del etanol”.

Gobierno de Sheinbaum mantiene impulso energético con Brasil

Desde hace algunos meses la mandataria mexicana dio a conocer que tanto México como Brasil buscarían mayor cooperación en materia energética. En julio, Claudia Sheinbaum adelantó que entre los trabajos centrales de esa colaboración se encuentra la búsqueda de petróleo en el yacimiento de Cantarell, ubicado en Campeche, con apoyo de tecnología desarrollada por Petrobras. El impulso tomó forma desde la visita del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin a México en agosto de 2025.

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El pasado 6 de agosto, la VI Reunión de la Comisión Binacional entre México y Brasil -mecanismo que había permanecido en pausa por tres años- formalizó esa agenda. Los cancilleres Roberto Velasco y Mauro Vieira copresidieron el encuentro, en el que firmaron un Memorando de Entendimiento entre Pemex y Petrobras con vigencia inicial de dos años.

México y Brasil firman Memorando de Entendimiento en materia energética por dos años. (Foto: SRE)

El canciller Vieira precisó que la cooperación estratégica se enfoca en la exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas en el Golfo de México, así como en la evaluación de oportunidades en refinación, fertilizantes y petroquímica.