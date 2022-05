La policía uruguaya teme “efecto imitación” de prácticas de bandas centroamericanas tras la aparición de un cuerpo desmembrado

Durante las últimas semanas aparecieron partes de un hombre de 44 años que fue asesinado por "ajuste de cuentas"

Después de que en las últimas dos semanas aparecieran partes de un cuerpo en la costa uruguaya, las autoridades policiales están preocupadas por este tipo de accionar de parte de los delincuentes y se preguntan el porqué detrás de estas prácticas. Una fuente policial explicó a El País que este tipo de asesinatos “corresponden a una imitación de las prácticas que ocurren en Centroamérica”.

En este sentido, la fuente vinculada a la policía dijo que en países como El Salvador, República Dominicana o México las decapitaciones son un drama “casi cotidiano” y “en Uruguay copian lo que ven de los capos narcos”, sostuvo la fuente.

La preocupación de la Policía tiene que ver con un homicidio ocurrido durante los últimos días de abril. La persona fue desmembrada y arrojada al mar, lo que provocó que las partes de esta fueran apareciendo en los días posteriores. Primero se encontró una cabeza con un torso en el barrio Punta Carretas, a unos kilómetros de Barrio Sur (al oeste de la ciudad) donde ocurrió el asesinato. Pocos días después la Policía fue informada de un brazo y, más tarde, de una pierna en el mar de la rambla.

Las partes pertenecen a un hombre de 44 años llamado Martín Migales y la hipótesis más firme de las autoridades tiene que ver con que el móvil del homicidio estaba vinculado a una deuda sin pagar con la boca de drogas en donde se detuvo a un hombre por delito de encubrimiento.

Las autoridades llegaron al lugar a partir de las cámaras de videovigilancia de la calle Carlos Gardel, donde se ve específicamente a dos personas cargando el cuerpo del hombre dentro de un carrito de supermercado, según informó Subrayado. Luego de eso, se estima que el cuerpo fue arrojado al Río de la Plata y las partes fueron encontradas durante los últimos días.

“Hace 30 años no teníamos una serie de televisión de El Chapo, ni tampoco teníamos acceso instantáneo a internet, y muchos de los que están detrás de estas bandas son gurises, es decir que son delincuentes que se criaron en esa cultura”, explicó la fuente de la Policía acerca de este tipo de prácticas entre los delincuentes.

Con respecto al caso particular, la fuente indicó: “El descuartizamiento de Martín Migales surge porque piensan que cortándolo no van a identificarlo, no creo que lo hayan hecho como un llamado de atención”. Sin embargo, aclaró que Uruguay todavía está “a años luz” de compararse con los países centroamericanos en cuanto a los índices de delito y violencia, a pesar de que haya prácticas similares.

En Uruguay el 47% de los homicidios se da por conflictos entre grupos criminales, tráficos de drogas y ajuste de cuentas, según las últimas cifras del Ministerio del Interior.

El auge del ajuste de cuentas

En los últimos años una buena parte de los homicidios ocurridos en Uruguay se deben al “ajuste de cuentas” entre bandas de delincuentes que muchas veces están vinculadas al narcotráfico.

“El 47% de los homicidios se dan por conflictos de grupos criminales, tráficos de drogas y ajustes de cuentas”, señaló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber tras presentar las cifras de delitos en abril.

Por su parte, el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo que “como en todo, ha habido una sofisticación” con respecto al aumento de los ajustes de cuentas. “El comercio, los mercados y las políticas se han sofisticado, y la delincuencia también. Responde a la globalización y a un proceso natural de superación”, subrayó.





