Uruguay continúa la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos en la dictadura

La Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay comenzó la búsqueda de restos humanos en una sede del Correo Uruguayo donde un albañil vio huesos en los ´90 Fotos: Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay

La Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay comenzó las excavaciones en un local del Correo Uruguayo ubicado en el barrio histórico de Montevideo, Ciudad Vieja. Allí se pretenden encontrar los restos de posibles desaparecidos de la dictadura militar que el país vivió entre 1973 y 1985.

La búsqueda responde al testimonio de un sanitario que realizó obras en ese edificio durante los años ´90. Mientras excavaba en un sótano para poder instalar una cámara de desagüe y un caño, el hombre descubrió huesos enterrados, informó La Diaria.

Según el testigo, los huesos estarían ubicados a aproximadamente un metro y medio de profundidad. El local, que actualmente pertenece al Correo Uruguayo, fue un estacionamiento utilizado por Presidencia durante la época de la dictadura. Por el momento, la Institución no tiene datos sobre a quién podrían pertenecer los restos.

“Fue durante el gobierno de Lacalle Herrera. Yo estaba trabajando en una reforma del edificio. Tenía que romper el piso y levantarlo. Al levantar unos ladrillos, aparecieron los huesos”, contó el sanitario.

En su testimonio declaró que en el sótano había una celda donde pudo ver una estrella dibujada de los Tupamaros en la pared, el movimiento de resistencia durante la dictadura.

“Me dio miedo. Corrí los huesos e hice mi trabajo, sin contarle nada a nadie. Había un compañero conmigo, pero él tampoco dijo nada y hasta hoy nunca hablamos de este tema. Yo no puedo asegurar que sea un desaparecido, no tengo los elementos. Capaz que es un español de la colonia o un inglés de las invasiones inglesas… lo que sé es que ahí hay un cuerpo”, dijo.

Por temor, el sanitario guardó silencio durante años. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, hace casi veinte años, se animó a relatarlo a algunas personas que lo rodeaban. Llegó a contárselo a Javier Miranda, ex presidente del Frente Amplio, sin que llegara a interesarlo y al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, porque es católico practicante.

El sanitario guardó silencio por temor y solo se animó a contarlo cuando el Frente Amplio asumió la presidencia con el primer gobierno de Tabaré Vázquez

Mariana Mota, directora del Institución Nacional de Derechos Humanos comentó que “lo informó antes y no fue atendido debidamente, pero eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Nosotros recibimos la información y actuamos”.

Por junio de 2020, el hombre fue recibido por el Ministro de Defensa Javier García, quien le dijo que le correspondía presentarse con la información frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Conseguimos los planos y en agosto de 2021 fuimos al lugar con gente de la Institución de Derechos Humanos”, dijo el trabajador. “Yo les marqué el lugar, porque estando la cámara y el caño que instalé, no hay cómo errarle. En enero de 2022 fuimos otra vez, con tres antropólogos, gente del Correo… Otra vez marqué el lugar. Me volvieron a preguntar todo lo mismo, a qué profundidad está y todo eso. Repetí que está donde está el caño. Ahí me dijeron que ya no me iban a necesitar más. Y yo quiero estar presente”, comentó el sanitario.

En junio de 2020, el hombre fue recibido por el actual Ministro de Defensa Javier García, quien le dijo que le correspondía presentarse con la información frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos

A media mañana de este jueves, comenzaron los trabajos preparatorios de registro fotográfico. Se demarcaron límites para la excavación y planimetría. Luego, comenzó el retiro de las primeras capas, el piso y el contrapiso, con un martillo de demolición profesional.

Los trabajos estuvieron a cargo del el Grupo de Investigación en Antropología Forense y se dispuso la presencia de custodia policial y vallas.





SEGUIR LEYENDO: