América vs Chivas EN VIVO: sigue minuto a minuto el Clásico Nacional desde el Estadio Banorte

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El Clásico Nacional entre América y Chivas pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con trayectorias recientes distintas al partido de la novena jornada del Apertura 2026. El encuentro se jugará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte.

América buscará cortar una racha de tres partidos sin triunfos en todas las competencias, mientras que Guadalajara intentará confirmar su recuperación tras ganar cuatro de sus cinco compromisos más recientes.

América y Chivas jugarán a las 21:15 horas en el Estadio Banorte

El partido comenzará a las 21:15 horas, según el horario del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN, Canal 5, ViX Premium y el canal de YouTube de Layvtime.

América y Chivas volverán a medirse en un duelo que concentra la atención del futbol mexicano por la historia de ambos clubes y por el tamaño de sus aficiones. La rivalidad incluye tres finales: dos de Copa y una de Liga.

El balance total favorece a las Águilas, que acumulan 99 victorias ante 82 triunfos del Guadalajara. Los otros 83 enfrentamientos concluyeron igualados.